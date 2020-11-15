С нами не соскучишься!

7 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Сальвадор Дали , пожалуй , единственный гений, который признал себя психически ненормальным!Об этом явно свидетельств...Жизнь и Творчеств...
  • Елена Ульянова
    мдя ... надеюсь, есть еще люди, которые не смотрели этот фильм также как яКак изначально до...
  • Отари Хидирбегишвили
    Любопытно, что мамлюков выбирали преимущественно из выходцев Кавказа за их удаль и воинскую храбрость!Ведь именно поэ...10 величайших воинов

Души кукол: жуткие фотографии брошенных игрушек


Фотография старой брошенной куклы.

Фотография старой брошенной куклы.


На первый взгляд, эти жуткие куклы напоминают страшилок из фильмов ужасов. Однако фотограф, снимающий их, попытался разглядеть в игрушках черты человечности, тоски и даже боли от постигшей их судьбы. Дети выросли, а куклы стали никому не нужны.



 


Души кукол: жуткие фотографии брошенных игрушек.

Души кукол: жуткие фотографии брошенных игрушек.


Эти черно-белые фотографии были сделаны на блошиных рынках, распродажах, которые устраивали люди, вынося старые вещи с чердаков и гаражей. Они иллюстрируют мир забытых кукол с помятыми лицами, глазами, выцветшими от времени. Таким образом автор попытался отобразить идею покинутых друзей, ставших ненужными в силу различных обстоятельств.


Забытая кукла.


 


Старая кукла.

Старая кукла.

 


Брошенная старая кукла.

Брошенная старая кукла.

 


Кукла с искаженным лицом.

Кукла с искаженным лицом.

 


Снимок куклы с жутким выражением лица.

Снимок куклы с жутким выражением лица.

 


Брошенная кукла.

Брошенная кукла.



с


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх