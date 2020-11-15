Фотография старой брошенной куклы.
На первый взгляд, эти жуткие куклы напоминают страшилок из фильмов ужасов. Однако фотограф, снимающий их, попытался разглядеть в игрушках черты человечности, тоски и даже боли от постигшей их судьбы. Дети выросли, а куклы стали никому не нужны.
Души кукол: жуткие фотографии брошенных игрушек.
Эти черно-белые фотографии были сделаны на блошиных рынках, распродажах, которые устраивали люди, вынося старые вещи с чердаков и гаражей. Они иллюстрируют мир забытых кукол с помятыми лицами, глазами, выцветшими от времени. Таким образом автор попытался отобразить идею покинутых друзей, ставших ненужными в силу различных обстоятельств.
Старая кукла.
Брошенная старая кукла.
Кукла с искаженным лицом.
Снимок куклы с жутким выражением лица.
Брошенная кукла.
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