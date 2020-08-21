Результат налицо — как меняется внешность человека из-за наркотиков

Когда человек в первый раз принимает наркотики, он даже не понимает, какая страшная участь его ожидает. К сожалению, в жизни подавляющее большинство не останавливается после первой дозы, даже если им рассказать, как плохо они закончат. Американская кампания «Больше чем метамфетамин: лица арестованных за хранение наркотиков» решила в буквальном смысле наглядно привлечь внимание к опасности употребления наркотиков. Фотографии задержанных людей, не один год страдающих наркозависимостью, показывают смертельное воздействие запрещенных препаратов на здоровье человека.



Наркотики по-разному влияют на внешность и здоровье. Из-за метамфетамина человек быстро теряет вес, зубы у него разрушаются, появляются язвы на лице, процесс старения ускоряется. Кокаин также является причиной потери веса и воспаления слизистой носа. От героина у человека появляются абсцессы, он быстро теряет вес и кожа превращается в сплошную зудящую рану.



По этим фотографиям наркоманов можно проследить, как мало потребовалось времени, чтобы наркотики разрушили человека.







<a href="http://vs-t.ru/chto-nelzya-delat-v-finskoj-saune"> </a>



















































источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)



