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Результат налицо — как меняется внешность человека из-за наркотиков

Когда человек в первый раз принимает наркотики, он даже не понимает, какая страшная участь его ожидает. К сожалению, в жизни подавляющее большинство не останавливается после первой дозы, даже если им рассказать, как плохо они закончат. Американская кампания «Больше чем метамфетамин: лица арестованных за хранение наркотиков» решила в буквальном смысле наглядно привлечь внимание к опасности употребления наркотиков. Фотографии задержанных людей, не один год страдающих наркозависимостью, показывают смертельное воздействие запрещенных препаратов на здоровье человека.

Наркотики по-разному влияют на внешность и здоровье. Из-за метамфетамина человек быстро теряет вес, зубы у него разрушаются, появляются язвы на лице, процесс старения ускоряется. Кокаин также является причиной потери веса и воспаления слизистой носа. От героина у человека появляются абсцессы, он быстро теряет вес и кожа превращается в сплошную зудящую рану.

По этим фотографиям наркоманов можно проследить, как мало потребовалось времени, чтобы наркотики разрушили человека.

Результат налицо — как меняется внешность человека из-за наркотиков

<a href="http://vs-t.ru/chto-nelzya-delat-v-finskoj-saune">Результат налицо — как меняется внешность человека из-за наркотиков</a>

Результат налицо — как меняется внешность человека из-за наркотиков

Результат налицо — как меняется внешность человека из-за наркотиков

Результат налицо — как меняется внешность человека из-за наркотиков

Результат налицо — как меняется внешность человека из-за наркотиков

Результат налицо — как меняется внешность человека из-за наркотиков

Результат налицо — как меняется внешность человека из-за наркотиков

Результат налицо — как меняется внешность человека из-за наркотиков

Результат налицо — как меняется внешность человека из-за наркотиков

Результат налицо — как меняется внешность человека из-за наркотиков

Результат налицо — как меняется внешность человека из-за наркотиков

Результат налицо — как меняется внешность человека из-за наркотиков

Результат налицо — как меняется внешность человека из-за наркотиков

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