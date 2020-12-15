Бетховенский минимум: 5 фактов о Бетховене, которые должен знать каждый 

Бетховен происходит из семьи музыкантов

Первая дата, связанная с Бетховеном, о которой мы можем говорить уверенно, — это 17 декабря 1770 года, день, когда его младенцем крестили в церкви Св. Ремигия в Бонне (спустя 12 лет Людвиг станет подменять там штатного органиста за мессой). При этом его дата рождения нигде не упоминается, но принято считать, что он появился на свет днем ранее, 16 декабря.



Дом в Бонне, в котором родился и до 15 лет жил Бетховен, сохранился, пережив практически без потерь две мировые войны. Сегодня там музей и культурный центр. Адрес: Боннгассе, 20 (Bonngasse, 20). Источник: Thomas Wolf, www.foto-tw.de / Wikimedia Commons

Отец (Йоханн) и дед (Людвиг) будущего композитора были певцами в кёльнской придворной курфюрстерской капелле, причем последний дослужился там до поста капельмейстера.

Мать происходила из весьма знатного рода: ее отец занимал видное положение при дворе архиепископа Трира. И хотя происхождение Бетховена, в отличие от даты рождения, хорошо известно, в середине второго десятилетия XIX века возникла легенда, согласно которой, он назывался внебрачным сыном прусского короля. Какого именно, слухи разнились: отцом считали то Фридриха II Великого, то его наследника и племянника Фридриха Вильгельма II. Примечательно, что Бетховен знал об этих слухах и никак их не опровергал и не подтверждал, хотя точно знал, что ни один из королей не был в Бонне в 1770-м, и его мать после замужества никуда из города не уезжала. Композитор был достаточно высокого мнения о себе, чтобы обращать внимание на такие мелочи. А первое его произведение было опубликовано в 1782 году — это вариации на марш Эрнеста-Кристофа Дресслера.

Одаренность Бетховена была заметна с раннего детства, он учился у Моцарта и Гайдна

Отец стал обучать Людвига музыке с ранних лет, желая, конечно, воспитать из него нового Моцарта. Уроки начались, когда мальчику шел пятый год, и обучение по тогдашним порядкам было весьма строгим.



Таким изобразил 21-летнего Бетховена художник Карл Трауготт Ридель в 1801 году. Уже тогда современники считали Бетховена одним из главных композиторов современности и продолжателем славного дела Моцарта и Гайдна. Источник: Wikimedia Commons

Нового Моцарта не получилось, но музыкальный талант был очевиден. Чуть позже отец поручил Людвига попечению двух своих коллег по придворной капелле — для обучения игре на органе и на скрипке, а вскоре их заменил один — придворный органист Кристиан Готлоб Нефе. Тот выяснил, что талант Бетховена лежал скорее, или лучше сказать, в большей степени, в области сочинительства, а не исполнительства. Что не помешало юному Бетховену проявить себя и как исполнителю и вскоре стать помощником Нефе. А тот всячески поощрял сочинение музыки Людвигом и даже издал первую его пьесу — ту самую, которая представлена выше. По настоянию и за счет Нефе в возрасте 16 лет Бетховен отправился в Вену, чтобы сделаться там учеником Моцарта, который был впечатлен способностями юноши. Однако из-за болезни и смерти матери (и последовавшего за этим обострения алкоголизма отца) Бетховену пришлось вернуться в Бонн, сделаться главой семьи и поступить альтистом в придворный оркестр.

Спустя несколько лет, в 1792-м, он таки переедет в Вену и станет учеником сначала Франца-Йозефа Гайдна, а затем и Антонио Сальери, прославится как пианист-виртуоз, а также как сочинитель и импровизатор. Его покровителем и спонсором станет высокопоставленный придворный князь Карл Лихновский, которому посвящено, в частности, это сочинение — первое официальное изданное (в 1795 году) и помещенное в бетховенский каталог под номером один — Фортепьянное трио № 1 ми-бемоль мажор.

Бетховен был одаренным и при этом непростым в общении человеком

Композитор отличался высоким (вполне, впрочем, оправданным) мнением о себе и резкостью суждений. Так, в одном из писем он писал: «Не существует сочинения, которое было бы для меня чересчур учено; не претендуя ни в малейшей степени на ученость в собственном смысле слова, я все же с детства стремился понять сущность лучших и мудрейших людей каждой эпохи». А поссорившись со своим основным спонсором в то время — уже упоминавшимся князем Лихновским, очень уважавшим и ценившим композитора (ссора вышла из-за того, что князь принуждал Бетховена выступить перед своими знатными гостями), он в сердцах покинул загородное имение князя со словами: «Князей существуют и будут существовать тысячи, Бетховен же — только один!»

Если Бетховену мешали сочинять или исполнять его произведения, он впадал в ярость. Так, однажды он прервал концерт и отказался продолжать его, так как один из зрителей во время исполнения пьесы повернулся к даме и завел с нею разговор. При этом композитор часто был неопрятным, неряшливо одетым и вообще не очень следил за собой.



Свою симфонию № 3, написанную в 1803–1804 годах и названную «Героической», Бетховен первоначально посвятил Наполеону Бонапарту, в то время первому консулу Франции, кумиру многих в Европе тех лет. Когда же Наполеон в 1804 году сделался императором, Бетховен, превозносивший его, по свидетельству очевидцев, воскликнул: «Значит, он не более, чем простой смертный! Теперь он тоже будет попирать все человеческие права и преследовать лишь свои амбиции, станет считать себя выше всех прочих и превратится в тирана!» Композитор стер посвящение с первого листа партитуры, причем сделал это с такой яростью, что проделал дыру в бумаге. Источник: Wikimedia Commons

Интересно, что доставалось от композитора не только обычным людям, но и монаршим особам — их он, кстати, будучи республиканцем по духу и приверженцем идеалов Французской буржуазной революции, особенно не любил. Рассказывают в частности, что он неоднократно в резкой и нелицеприятной манере высказывался о властях и монархах (из-за этого даже пришлось после его смерти сжечь часть тетрадей, с помощью которых он общался с окружающими, лишившись слуха, — больно много было в них крамолы), а встретившись на прогулке в парке с австрийским императором Францем, даже не поклонился ему. Что же до упомянутой выше 3-й симфонии, считающейся одним из ярчайших достижений Бетховена, она теперь носит посвящение князю Францу Йозефу Максимилиану фон Лобковицу, еще одному из высокопоставленных покровителей композитора. Французский писатель Ромен Ролан написал о «Героической» так: «Она является каким-то чудом даже среди произведений Бетховена. Если в своем последующем творчестве он и двинулся дальше, то сразу никогда не делал столь большого шага. Эта симфония являет собою один из великих дней музыки. Она открывает собою эру».

Бетховен терял слух постепенно с относительного молодого возраста

О том, что Бетховен был глухим и, уже ничего не слыша, сочинял свои великие произведения, знают, пожалуй, все, однако мало кто имеет в виду, что первые признаки проблем с ушами композитор заметил в начале третьего десятка лет — он жаловался на боли еще в 1798-м. Когда ему было 28 лет, сначала у него временно пропал слух, а потом возник тиннитус — звон в ушах. Спустя три года он писал об этом в письмах к друзьям, описывая не только тиннитус, но и потерю слуха и сопутствующие этому проблемы. Вскоре проблема достигла такого масштаба, что Бетховен стал задумываться о самоубийстве (но передумал, так как, по его словам, не выполнил тогда еще своего предназначения). В 1811 году он не смог из-за глухоты исполнить собственный фортепьянный концерт (№ 5, ми-бемоль мажор, названный «Император») и с тех пор более не выступал, хотя еще мог слышать речь и музыку. И лишь в 1814-м, когда Бетховену было 44 года, слух пропал окончательно.

Теряя слух, Бетховен стал поначалу пользоваться слуховыми трубками — эти устройства в XIX веке заменяли слуховые аппараты и выглядели и использовались, например, так. Источник: Wellcome Library, London / Wikimedia Commons; Getty Images

Тогда-то Бетховен и стал в общении полностью полагаться на уже упоминавшиеся тетради, на страницах которых его собеседники обращались к нему, а он либо отвечал им письменно, либо давал устные ответы. Эти тетради — интереснейший источник знаний о жизни Бетховена, темах, которые его интересовали, и его мыслях по самым разным случаям. Всего тетрадей было около 400, но до нас дошли только 264 — остальные были уничтожены, чтобы не компрометировать Бетховена, или утеряны.

Примечательно, что глухота не мешала композитору ни оставаться в курсе музыкальных новинок (он получал партитуры многих современных ему сочинений и читал их, очевидно, слыша внутренним слухом), ни сочинять. Его важнейшие произведения были созданы, именно когда он уже практически оглох, в том числе признаваемое одним из величайших творений в области музыки — последняя его симфония, Девятая, опубликованная и исполненная в 1824 году. Фрагмент ее финальной части — «Ода к радости» на текст Фридриха Шиллера — одно из самых популярных произведений композитора, ставшее гимном Евросоюза.

Бетховен умер относительно молодым и сочинял практически до конца своих дней

Выдающимся физическим здоровьем Людвиг ван Бетховен не отличался даже на фоне современников, причем на протяжении всей жизни. Так, в 1812–1820 гг. он страдал от анорексии и сильнейших абдоминальных колик, а в 1821-м раз в несколько месяцев мучился желтухой, болями и рвотой. Эти симптомы на несколько месяцев приковали его к постели в 1825-м, и именно с ними он и слег в последние месяцы жизни и умер в возрасте 56 лет 26 марта 1827 года.



Проводить Людвига ван Бетховена в последний путь в Вене пришли более 20 тысяч человек. Это событие запечатлел художник Франц Ксавер Штёбер. Источник: Wikimedia Commons

Как показало вскрытие, причиной смерти стал, скорее всего, отказ печени — этот орган у композитора был в очень плохом состоянии, вероятно, из-за перенесенного гепатита и употребления большого количества алкоголя, но определить доподлинно, что сгубило Бетховена, не представляется возможным. Среди причин болезни и смерти чаще всего сегодня называют отравление свинцом.

Как и положено композитору-романтику и носителю мятущегося духа, который находит столь яркое отражение в его произведениях, Бетховен умер в грозу под раскаты грома, на мгновение придя в сознание. Биограф композитора Александр Тейер описывает это так (правда, сам он при кончине Бетховена не присутствовал и передает ее словами очевидцев): «В момент, когда прозвучал оглушительный, ужасный раскат грома, умирающий внезапно поднял голову <...> и простер правую руку — как генерал, отдающий приказ своей армии. И всего через мгновенье рука опустилась, а сам он упал. Бетховен умер».

Последним полностью завершенным сочинением Бетховена стал си-бемольный квартет № 13 — он написал его еще в 1825-м, а в ноябре 1826 года заменил в нем финал. Первое исполнение квартета в окончательном виде состоялось спустя примерно месяц после смерти автора, а через полтора века после этого запись предпоследней, 5-й, части произведения на золотом диске отправилась на борту космических аппаратов «Вояджер-1» и «Вояджер-2» в космос, чтобы спустя четыре десятка лет покинуть Солнечную систему и выйти в межзвездное пространство, где оба «Вояджера» сейчас и находятся, удаляясь от Солнца.