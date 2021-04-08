Подруги приобрели старый автобус и превратили его в комфортабельный дом

Кристина Салдана , Кэти Марискал и их собака Лолита живут вместе в переоборудованном школьном автобусе.

В школьном автобусе получился вполне благоустроенный дом площадью 28 кв. м (Adelita). | Фото: boredpanda.com.

Фотография интерьера школьного автобуса, сделанная до и после (Adelita). | Фото: bigpicture.ru.

Мягкий угловой диван стал украшением гостиной (Adelita). | Фото: uk.news.yahoo.com.

Спальная зона в трансформированном школьном автобусе (Adelita). | Фото: bigpicture.ru.

Кухня отличается особым минимализмом (Adelita). | Фото: bigpicture.ru.

Обеденная зона в переоборудованном автобусе (Adelita). | Фото: nevsedoma.com.ua.

В ванной комнате есть душ, раковина и компостный туалет (Adelita).

В автобусе установили кондиционер, который спасет и от жары, и от морозов (Adelita). | Фото: nevsedoma.com.ua.