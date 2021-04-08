Подруги приобрели старый автобус и превратили его в комфортабельный дом

Чтобы иметь крышу над головой, необязательно затевать грандиозную стройку или влезать в ипотечную кабалу. Можно подумать о создании альтернативного жилья, как это сделали две подруги из Лос-Анджелеса, решившие избавиться от грабительской арендной платы и приобрести списанный школьный автобус. Им удалось превратить обычное транспортное средство в комфортабельный дом, где теперь они живут вместе со своей собакой.
Кристина Салдана, Кэти Марискал и их собака Лолита живут вместе в переоборудованном школьном автобусе.
В школьном автобусе получился вполне благоустроенный дом площадью 28 кв. м (Adelita). | Фото: boredpanda.com.
Превращение транспортных средств в жилые апартаменты стало доброй традицией в Соединенных Штатах, где стоимость недвижимости и арендной платы действительно зашкаливает. По этому пути решили пойти и две молодые девушки из Лос-Анджелеса, которым порядком надоело оплачивать съемные квартиры. Кристина Салдана и Кэти Марискал на аукционе подыскали списанный школьный автобус 1980-х гг. выпуска и приобрели его за 7,5 тыс. дол.
Для сравнения: За съем двух отельных квартир девушки отдавали ежемесячно 4,5 тыс. дол., так что стоимость автобуса, по американским меркам, просто бросовая.
Фотография интерьера школьного автобуса, сделанная до и после (Adelita). | Фото: bigpicture.ru.
Прежде чем приступить к переоборудованию старого автобуса, девушки разработали дизайн-проект и поняли, что без профессионалов им не обойтись. Специалисты помогли им с утеплением, созданием внутреннего интерьера, проведений инженерных коммуникаций, установкой сантехнического оборудования, кондиционера и т. д. А вот с обустройством справились родители одной из девушек, у которых имеется мебельный бизнес. На их предприятии сделали всю необходимую мебель по эскизам подруг, так что статья расходов немного сократилась.
Мягкий угловой диван стал украшением гостиной (Adelita). | Фото: uk.news.yahoo.com.
Хотя по сведениям авторов Novate.ru, реконструкция «Аделиты» (так они назвали свой дом на колесах) обошлась в немалые 42,5 тыс. дол., но учитывая стоимость квартир/домов в Лос-Анджелесе и в других крупных городах США – это сущие копейки.
Спальная зона в трансформированном школьном автобусе (Adelita). | Фото: bigpicture.ru.
После нескольких месяцев работы девушки обрели мини-дом, в котором удалось оформить довольно просторную гостиную. В ней нашлось место для углового дивана, кресла, вертикальной книжной полки и вместительной тумбы. Учитывая достаточную площадь автобуса, выделили спальную зону, где установлена полноценная двуспальная кровать, прикроватная тумбочка и небольшая гардеробная.
Кухня отличается особым минимализмом (Adelita). | Фото: bigpicture.ru.
Обеденная зона в переоборудованном автобусе (Adelita). | Фото: nevsedoma.com.ua.
Поскольку девушки планировали жить в переоборудованном автобусе постоянно, поэтому нельзя было обойтись без обустроенной кухни. Девушки пожелали иметь вместительные тумбы, большую рабочую поверхность, мойку, выкатную мини-кладовую, холодильник, необходимую утварь и столовые приборы. Также не обошлось без обеденной зоны и ванной комнаты, где есть душевая, рукомойник и унитаз.
В ванной комнате есть душ, раковина и компостный туалет (Adelita).
В автобусе установили кондиционер, который спасет и от жары, и от морозов (Adelita). | Фото: nevsedoma.com.ua.
Несмотря на то, что подруги не планируют отправляться в дальние путешествия, но мобильность их «Аделиты» стала приятным бонусом, которым они не прочь воспользоваться. Иногда, на выходных, девушки отправляются отдыхать на природу вместе со своими комфортабельными апартаментами.
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