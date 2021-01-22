Как выглядели первые женщины-бодибилдеры начала XX века

Познакомьтесь с грозными, но очаровательными женщинами-бодибилдерами начала XX века. Именно они перешагнули через общественные нормы и растоптали традиционные представления о женской красоте. Они были одновременно сильными и блистательными. Судя по их рельефной мускулатуре, вряд ли они уступали мужчинам в силе.











«Сильные женщины» впервые появились еще в XIX веке. Они принимали участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях. Тем не менее, чаще всего к ним относились лишь как к очередной цирковой диковине. К большому сожалению, считалось очень странным и просто диким для женщины иметь хорошо развитое тело. Именно поэтому многие из этих женщин воспринимались как зрелище для развлечения.







Например, Кэти Брумбах была одной из самых известных «суперженщин» начала XX века. Она родилась в цирковой семье и пошла по стопам родителей. Ее отец был «великаном», а мать тоже была «сильной женщиной».







Брумбах устроилась на работу к братьям Ринглинг (Ringling Brothers) и в цирк Barnum & Bailey Circus в качестве тяжелоатлета, гнула голыми руками железные пруты и поднимала своего мужа над головой лишь одной рукой.







Хотя в свое время эти женщины воспринимались как аномалия, они мужественно прокладывали путь к тому, чтобы современные женщины могли становиться профессиональными бодибилдерами и борцами.

Если бы эти силачки были живы до сих пор, они бы дали фору многим спортивным барышням . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)