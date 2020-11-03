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Интересные способы украсить стену зеркалами

Сегодня зеркало — это не только функциональный и практичный предмет интерьера, но ещё и великолепный декор! Очень хорошо украшать небольшое помещение зеркалом, ведь оно визуально увеличивает пространство, впуская в него больше света.
Кроме того, с зеркалом комната смотрится более роскошно и стильно, чем без него. Обычно зеркало устанавливают в прихожей, ванной и гостиной. Посмотрите на 17 великолепных способов, как можно украсить интерьер зеркалами:
Интересные способы украсить стену зеркалами
Интересные способы украсить стену зеркалами
Интересные способы украсить стену зеркалами
Интересные способы украсить стену зеркалами
Интересные способы украсить стену зеркалами

Интересные способы украсить стену зеркалами
Интересные способы украсить стену зеркалами
Интересные способы украсить стену зеркалами
Интересные способы украсить стену зеркалами
Интересные способы украсить стену зеркалами

Интересные способы украсить стену зеркалами
Интересные способы украсить стену зеркалами
Интересные способы украсить стену зеркалами
Интересные способы украсить стену зеркалами
Интересные способы украсить стену зеркалами

Интересные способы украсить стену зеркалами
Интересные способы украсить стену зеркалами

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Зеркалоинерьер
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