Интересные способы украсить стену зеркалами

Сегодня зеркало — это не только функциональный и практичный предмет интерьера, но ещё и великолепный декор! Очень хорошо украшать небольшое помещение зеркалом, ведь оно визуально увеличивает пространство, впуская в него больше света.

Кроме того, с зеркалом комната смотрится более роскошно и стильно, чем без него. Обычно зеркало устанавливают в прихожей, ванной и гостиной. Посмотрите на 17 великолепных способов, как можно украсить интерьер зеркалами:







































