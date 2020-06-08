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Натуральные пестициды для сада

Защитить садовые или домашние растения можно с помощью самодельных средств. И ингредиентов, которые найдутся у любой хозяйки.

Натуральные пестициды для сада

Когда опрыскивать растения?



Предупреждение: всегда опрыскивайте растения, как только вы заметили на них насекомых. Чем раньше вы проведете обработку, тем эффективнее она будет.
Важно: всегда используйте хозяйственные перчатки, применяя эти средства, и тщательно мойте посуду, в которой готовите отраву для вредителей. От того, что она натуральная, менее опасной для вас она не становится.

Отвар для опрыскивания из листьев ревеня



Стакан рубленных листьев ревеня
6,5 стаканов воды¼ стакана стружки хозяйственного мыла
Залейте листья водой и доведите до кипения. Протомите на медленном огне 20 минут и дайте остыть. Добавьте мыло и тщательно размешайте.
Распылять от тлей, паутинных клещей, трипсов, июньских хрущей.
Осторожно, листья ревеня ядовиты.

Острый настой



2 жгучих перца

1 луковица

1 головка чеснока

¼ стакана воды

Смешать все составляющие в блендере. Залить тремя литрами горячей воды и дать настояться сутки. Отцедить и использовать для роз, азалий и овощей.
Защищает от трипсов, тлей, саранчи и некоторых гусениц.

Томатные листья


Мелко порубленные листья томатов залейте водой и дайте настояться два дня.
Помидорные листья ядовиты.
Защищает от саранчи и белокрылки.
Настой базилика — опрыскивание от тлей

4 стакана воды
1 стакан свежих листьев базилика или 2 столовых ложки сушеных
1 чайная ложка хлопьев хозяйственного мыла
Засыпать листья в кипяток, снять с огня. Остудить, добавить мыло и размешать.
Отличное средство от тлей.

Луковая шелуха для опрыскивания растений



1 литр луковой шелухи, шкурки и обрезков лука с концов — залить ведром теплой воды и оставить в теплом месте на неделю.
Отцедить и распылять на растения, которые чувствительны к тле и паукам. В смесь можно добавлять шелуху и обрезки чеснока, это усилит эффект.

Соленая вода



2 столовых ложки соли
5 литров теплой воды
Размешать до полного растворения. Использовать против паутинных клещей, гусениц и капустных вредителей.

Ловушки для вредителей и насекомых


Для слизней в саду выставьте низкие устойчивые ванночки с пивом. Они приползают за запах и тонут в нем.
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