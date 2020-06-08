Натуральные пестициды для сада

Защитить садовые или домашние растения можно с помощью самодельных средств. И ингредиентов, которые найдутся у любой хозяйки.
Когда опрыскивать растения?
Предупреждение: всегда опрыскивайте растения, как только вы заметили на них насекомых. Чем раньше вы проведете обработку, тем эффективнее она будет.
Важно: всегда используйте хозяйственные перчатки, применяя эти средства, и тщательно мойте посуду, в которой готовите отраву для вредителей. От того, что она натуральная, менее опасной для вас она не становится.
Отвар для опрыскивания из листьев ревеня
Стакан рубленных листьев ревеня
6,5 стаканов воды¼ стакана стружки хозяйственного мыла
Залейте листья водой и доведите до кипения. Протомите на медленном огне 20 минут и дайте остыть. Добавьте мыло и тщательно размешайте.
Распылять от тлей, паутинных клещей, трипсов, июньских хрущей.
Осторожно, листья ревеня ядовиты.
Острый настой
2 жгучих перца
1 луковица
1 головка чеснока
¼ стакана воды
Смешать все составляющие в блендере. Залить тремя литрами горячей воды и дать настояться сутки. Отцедить и использовать для роз, азалий и овощей.
Защищает от трипсов, тлей, саранчи и некоторых гусениц.
Томатные листья
Мелко порубленные листья томатов залейте водой и дайте настояться два дня. Помидорные листья ядовиты.
Защищает от саранчи и белокрылки.
Настой базилика — опрыскивание от тлей
4 стакана воды
1 стакан свежих листьев базилика или 2 столовых ложки сушеных
1 чайная ложка хлопьев хозяйственного мыла
Засыпать листья в кипяток, снять с огня. Остудить, добавить мыло и размешать.
Отличное средство от тлей.
Луковая шелуха для опрыскивания растений
1 литр луковой шелухи, шкурки и обрезков лука с концов — залить ведром теплой воды и оставить в теплом месте на неделю.
Отцедить и распылять на растения, которые чувствительны к тле и паукам. В смесь можно добавлять шелуху и обрезки чеснока, это усилит эффект.
Соленая вода
2 столовых ложки соли
5 литров теплой воды
Размешать до полного растворения. Использовать против паутинных клещей, гусениц и капустных вредителей.
Ловушки для вредителей и насекомых
Для слизней в саду выставьте низкие устойчивые ванночки с пивом. Они приползают за запах и тонут в нем.
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