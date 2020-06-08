Натуральные пестициды для сада

Защитить садовые или домашние растения можно с помощью самодельных средств. И ингредиентов, которые найдутся у любой хозяйки.







Когда опрыскивать растения?

Отвар для опрыскивания из листьев ревеня

Острый настой

Томатные листья

Луковая шелуха для опрыскивания растений

Соленая вода

Ловушки для вредителей и насекомых

Предупреждение: всегда опрыскивайте растения, как только вы заметили на них насекомых. Чем раньше вы проведете обработку, тем эффективнее она будет.Важно: всегда используйте хозяйственные перчатки, применяя эти средства, и тщательно мойте посуду, в которой готовите отраву для вредителей. От того, что она натуральная, менее опасной для вас она не становится.Стакан рубленных листьев ревеня6,5 стаканов воды¼ стакана стружки хозяйственного мылаЗалейте листья водой и доведите до кипения. Протомите на медленном огне 20 минут и дайте остыть. Добавьте мыло и тщательно размешайте.Распылять от тлей, паутинных клещей, трипсов, июньских хрущей.Осторожно, листья ревеня ядовиты.2 жгучих перца1 луковица1 головка чеснока¼ стакана водыСмешать все составляющие в блендере. Залить тремя литрами горячей воды и дать настояться сутки. Отцедить и использовать для роз, азалий и овощей.Защищает от трипсов, тлей, саранчи и некоторых гусениц.Мелко порубленные листья томатов залейте водой и дайте настояться два дня.Помидорные листья ядовиты.Защищает от саранчи и белокрылки.Настой базилика — опрыскивание от тлей4 стакана воды1 стакан свежих листьев базилика или 2 столовых ложки сушеных1 чайная ложка хлопьев хозяйственного мылаЗасыпать листья в кипяток, снять с огня. Остудить, добавить мыло и размешать.Отличное средство от тлей.1 литр луковой шелухи, шкурки и обрезков лука с концов — залить ведром теплой воды и оставить в теплом месте на неделю.Отцедить и распылять на растения, которые чувствительны к тле и паукам. В смесь можно добавлять шелуху и обрезки чеснока, это усилит эффект.2 столовых ложки соли5 литров теплой водыРазмешать до полного растворения. Использовать против паутинных клещей, гусениц и капустных вредителей.Для слизней в саду выставьте низкие устойчивые ванночки с пивом. Они приползают за запах и тонут в нем.