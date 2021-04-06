Почему не ужинал генералисимус Суворов, и Как наказал на банкете графа-кутилу Потемкина

Крылатая фраза о пользе завтрака, необходимости делить обед с другом и отдавать ужин врагу принадлежит русскому полководцу Суворову. Только подразумевал Александр Васильевич вовсе не принцип правильного питания. Генералиссимус не принимал пищу вечером, считая, что только голодный солдат обладает достаточной боеготовностью на случай вражеских атак в темное время суток. Но собственные принципы питания у Суворова все же были.
Капризный желудок и Прошка за спиной
Представление юного Денисова полководцу Суворову. /Фото: russlovo.today
По причине слабого желудка Суворов неуклонно придерживался умеренности в пище. Его верный пожизненный камердинер Прохор Дубасов, именуемый Прошкой, стоял при суворовском столе, не допуская переедания. Увлёкшись богатым выбором, полководец не всегда останавливался вовремя, и ему могло стать не на шутку плохо. Как только Суворов явно покушался на лишние яства, Прошка бесцеремонно отнимал у него тарелку, не реагируя ни на какие доводы. Дубасов хорошо знал, что в случае нездоровья господина отвечать ему, и взыскания с помощника будут самые строгие. Когда же полководца кто приглашал на обед, то, как правило, звали и Митьку - личного повара Александра Васильевича. Если же Митька не участвовал в приготовлении блюд для Суворова, тот отказывался есть за общим столом, ссылаясь на нездоровье.
Чайные традиции и строгие правила
Суворов жил по четким правилам. /Фото: avatars.mds.yandex.net
День Суворова начинался с чая, им же и заканчиваясь. В разгар ночи Суворов просыпался, обливался из пары ведер ледяной водой и начинал чайную церемонию. Александр Васильевич употреблял сорта исключительно черного чая, выписывая его из Москвы. На цену этого товара для полководца никогда не смотрели, тщательно отбирая и консультируясь со знатоками этого дела. Для пересылки чай старательно упаковывался, чтобы вдруг не вобрал посторонних запахов и не был забракован искушенным заказчиком. Когда чай попадал к Суворову, тот его сначала тестировал на глаз, затем требовал просеять несколько раз через сито. Только после этого листья заваривались в обязательном порядке в присутствии хозяина. Напитка Суворову подавали полчашки, после первого глотка он командовал: долить или разбавить.
Чая Александр Васильевич пил много. В самые обычные дни в чашку добавлялись сливки, в постные – напиток был чистым. Суворов, по многочисленным свидетельствам, был человеком набожным, все посты соблюдались им очень строго. Страстную неделю самого продолжительного из постов, Великого, он проводил только на чае.
Утвержденное меню и олово вместо серебра
Главными и полезнейшими блюдами Суворов считал щи и кашу. /Фото: imtw.ru
После чайных процедур следовало утверждение дневного меню. Если планировался званый обед (Суворов встречал гостей днем, ложась в кровать с закатом) полководец согласовывал с Митькой стол. Некоторые блюда готовились только для Суворова, некоторые - только для гостей. Александру Васильевичу очень нравилось угощать гостей, наслаждаясь приятными застольными беседами. Лично для хозяина Митька по постным дням подавал уху, а в скоромные – щи, любимое и главное блюдо полководца на протяжении всей его жизни. На второе, как правило, полагалось жаркое в глиняных горшочках, пельмешки, каши из гречихи, перловки и пшена, вареная говядина. Иногда повару поручали удивить гостей калмыцкой похлёбкой – бешбармак, и жарким из дичи.
Соусов и подобных добавок Суворов не признавал, к сложным десертам был равнодушен. Подача еды на стол, по требованию Суворова, осуществлялась с пылу, с жару, прямо из кухни. Рацион постных дней разбавлялся блюдами из белых грибов и фаршированной щукой с хреном. Столовое серебро Суворов считал вредным и способным отравлять еду. Поэтому у его тарелки всегда лежала оловянная ложка, нож с вилкой были с костяными белыми черенками.
В распорядке суворовских дней как таковых завтраков и ужинов не было. С редкой периодичностью он в вечернее время приказывал подавать тонко нарезанный лимон, усыпанный сахаром. Еще реже съедал пару ложек варенья к сладкому вину.
Неприемлемые гости и курьез с Потемкиным
Суворов легко мог отобедать в компании солдат. /Фото: i.pinimg.com
Уровень поварского мастерства полководец первостепенной важностью не наделял. Суворову было достаточно свежести использованных продуктов, соблюдения правил санитарии и полезности, на его взгляд, конечного блюда. Гостям и приглашающим по этому случаю не всегда приходилось легко и беззаботно. Александр Васильевич недолюбливал обжор и всех, кто телесной пище уделяет большее внимание на фоне духовного наполнения. Если такой человек однажды попадал в дом полководца, на повторное приглашение он вряд ли мог рассчитывать. Одним из тех, у кого не складывались взаимоотношения с Суворовым, был Потемкин. Будучи человеком не самых скромных правил, светлейший граф буквально напрашивался к военачальнику на обед. И Суворов ему этот обед устроил. Правда, по-своему.
Генералиссимус вызвал к себе служившего у графа Потемкина метрдотеля Матоне и заказал ему максимально роскошный обед на Потемкина с его свитой. Финансов велел на обед не жалеть и готовить самый что ни на есть парадный стол для светлейшего князя. При этом дату пиршества Суворов назначил в постный день. Так что личный повар Митька заранее приготовил для хозяина несколько простых постных блюд с собой. Обед прошел на славу, все присутствующие остались довольны. Да и сам Суворов сделал по окончании приема широкие комплименты в адрес организации банкета. Что там, сам видавший виды Потемкин поразился роскоши и размаху застолья. Когда же Матоне отправил Суворову увесистый счет, превышавший тысячу рублей, полководец безапелляционно парировал. Суворов отказался платить, отписавшись прямо на счете «Я ничего не ел», после чего направил бумагу на имя Потемкина. Потемкин, знавший, что Александр Васильевич действительно употреблял только свои постные блюда, удар принял.
Граф оплатил счет, прокомментировав как дорого ему обходится Суворов. Ну а сопутствующие матерные фразы, на которые Григорий Александрович был еще как горазд, история не зафиксировала.
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