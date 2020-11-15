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18 уморительных ситуаций, которые доказывают, что ходить в магазин весело


Забавные ситуации из магазинов.

Забавные ситуации из магазинов.

Где можно встретить необычных людей и попасть в нетривиальную ситуацию, если не в магазине? Когда человек собирается на свидание или на встречу, он контролирует себя, следит за поведением. Ну а если понадобилось пойти в магазин, то зачем изображать из себя кого-то. Мы собрали 18 уморительных ситуаций, которые доказывают, что ходить в магазин весело.

1. Интересно, каким образом гусь участвует в выборе товаров?


Совместные закупки, они такие! | Фото: Pressa.tv.

Совместные закупки, они такие! | Фото: Pressa.tv.

 

2. «То есть, с гусем все-таки можно было?»


Держите своих гусей на привязи! | Фото: Bored Panda.

Держите своих гусей на привязи! | Фото: Bored Panda.

 

3. Сразу видно, за чем пришел человек...


Самый большой поклонник мяса. | Фото: Reddit.

Самый большой поклонник мяса. | Фото: Reddit.

 

4. А так выглядит система видеонаблюдения в Индии


Верховный наблюдатель. | Фото: UM-Best.

Верховный наблюдатель. | Фото: UM-Best.

 

5. «Эй, а что, так можно было?»


Свадьба в отделе «Все для сада». | Фото: NTV.

Свадьба в отделе «Все для сада». | Фото: NTV.

 

6. «Мурзик, что будем брать: мясо или рыбу?»


Пушистый компаньон. | Фото: Пикабу.

Пушистый компаньон. | Фото: Пикабу.

 

7. Дьявольскую сущность никакие резиновые перчатки не остановят!


Истинное «я» рвется на свободу. | Фото: Ololo.tv.

Истинное «я» рвется на свободу. | Фото: Ololo.tv.

 

8. Сейчас будем выбирать «цвяточки»!


Цветок в цветочном. | Фото: Pinterest.

Цветок в цветочном. | Фото: Pinterest.

 

9. «В смысле собака, мой сын сказал, что это мой внук!»


18 уморительных ситуаций, которые доказывают, что ходить в магазин весело

«Никакая это не собака!
» | Фото: ExuMag.

 

10. У нас не было масок, но были ведра...


Странные средства защиты. | Фото: Пикабу.

Странные средства защиты. | Фото: Пикабу.

 

11. «Очень нужны покупатели!»


Первая необходимость. | Фото: Шняги.Нет.

Первая необходимость. | Фото: Шняги.Нет.

 

12. «Сохраняйте спокойствие, в магазине происходит задержание опасного голубя!»


Работает профессионал. | Фото: novosti-n.org.

Работает профессионал. | Фото: novosti-n.org.

 

13. А тем временем третий этаж догорел...


Зачем пожарному вода? | Фото: Reddit.

Зачем пожарному вода? | Фото: Reddit.

 

14. «У меня теперь новый папа!»


Прибился к манекенам. | Фото: Pressa.tv.

Прибился к манекенам. | Фото: Pressa.tv.

 

15. «Пс, не бери капусту, мышей бери!»


18 уморительных ситуаций, которые доказывают, что ходить в магазин весело

«Эй, ну мы же договаривались, что зайдем только за мышами!» | Фото: WarNet.ws.

 

16. Картина «Посейдон и трудности выбора»


Посейдон в ликеро-водочном. | Фото: Bored Panda.

Посейдон в ликеро-водочном. | Фото: Bored Panda.

 

17. Родила царица в ночь. Не то сына, не то ёж...


18 уморительных ситуаций, которые доказывают, что ходить в магазин весело

«Не смейте оскорблять младенца!» | Фото: NTV.

 

18. «Что смотришь, Вискас неси!»


На полке только кот! | Фото: Тролльно.

На полке только кот! | Фото: Тролльно.

 

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18 уморительных ситуаций, которые доказывают, что ходить в магазин весело

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18 уморительных ситуаций, которые доказывают, что ходить в магазин веселоПодписаться на мой Instagram
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