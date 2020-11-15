18 уморительных ситуаций, которые доказывают, что ходить в магазин весело

Забавные ситуации из магазинов.

1. Интересно, каким образом гусь участвует в выборе товаров?

Совместные закупки, они такие! | Фото: Pressa.tv.

2. «То есть, с гусем все-таки можно было?»

Держите своих гусей на привязи! | Фото: Bored Panda.

3. Сразу видно, за чем пришел человек...

Самый большой поклонник мяса. | Фото: Reddit.

4. А так выглядит система видеонаблюдения в Индии

5. «Эй, а что, так можно было?»

Свадьба в отделе «Все для сада». | Фото: NTV.

6. «Мурзик, что будем брать: мясо или рыбу?»

Пушистый компаньон. | Фото: Пикабу.

7. Дьявольскую сущность никакие резиновые перчатки не остановят!

Истинное «я» рвется на свободу. | Фото: Ololo.tv.

8. Сейчас будем выбирать «цвяточки»!

Цветок в цветочном. | Фото: Pinterest.

9. «В смысле собака, мой сын сказал, что это мой внук!»

» | Фото: ExuMag «Никакая это не собака!» | Фото: ExuMag .

10. У нас не было масок, но были ведра...

Странные средства защиты. | Фото: Пикабу.

11. «Очень нужны покупатели!»

Первая необходимость. | Фото: Шняги.Нет.

12. «Сохраняйте спокойствие, в магазине происходит задержание опасного голубя!»

Работает профессионал. | Фото: novosti-n.org.

13. А тем временем третий этаж догорел...

Зачем пожарному вода? | Фото: Reddit.

14. «У меня теперь новый папа!»

Прибился к манекенам. | Фото: Pressa.tv.

15. «Пс, не бери капусту, мышей бери!»

«Эй, ну мы же договаривались, что зайдем только за мышами!» | Фото: WarNet.ws.

16. Картина «Посейдон и трудности выбора»

Посейдон в ликеро-водочном. | Фото: Bored Panda.

17. Родила царица в ночь. Не то сына, не то ёж...

«Не смейте оскорблять младенца!» | Фото: NTV.

18. «Что смотришь, Вискас неси!»

На полке только кот! | Фото: Тролльно .