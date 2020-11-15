Забавные ситуации из магазинов.
Где можно встретить необычных людей и попасть в нетривиальную ситуацию, если не в магазине? Когда человек собирается на свидание или на встречу, он контролирует себя, следит за поведением. Ну а если понадобилось пойти в магазин, то зачем изображать из себя кого-то. Мы собрали 18 уморительных ситуаций, которые доказывают, что ходить в магазин весело.
1. Интересно, каким образом гусь участвует в выборе товаров?
Совместные закупки, они такие! | Фото: Pressa.tv.
2. «То есть, с гусем все-таки можно было?»
Держите своих гусей на привязи! | Фото: Bored Panda.
3. Сразу видно, за чем пришел человек...
Самый большой поклонник мяса. | Фото: Reddit.
4. А так выглядит система видеонаблюдения в Индии
Верховный наблюдатель. | Фото: UM-Best.
5. «Эй, а что, так можно было?»
Свадьба в отделе «Все для сада». | Фото: NTV.
6. «Мурзик, что будем брать: мясо или рыбу?»
Пушистый компаньон. | Фото: Пикабу.
7. Дьявольскую сущность никакие резиновые перчатки не остановят!
Истинное «я» рвется на свободу. | Фото: Ololo.tv.
8. Сейчас будем выбирать «цвяточки»!
Цветок в цветочном. | Фото: Pinterest.
9. «В смысле собака, мой сын сказал, что это мой внук!»
«Никакая это не собака!» | Фото: ExuMag.
10. У нас не было масок, но были ведра...
Странные средства защиты. | Фото: Пикабу.
11. «Очень нужны покупатели!»
Первая необходимость. | Фото: Шняги.Нет.
12. «Сохраняйте спокойствие, в магазине происходит задержание опасного голубя!»
Работает профессионал. | Фото: novosti-n.org.
13. А тем временем третий этаж догорел...
Зачем пожарному вода? | Фото: Reddit.
14. «У меня теперь новый папа!»
Прибился к манекенам. | Фото: Pressa.tv.
15. «Пс, не бери капусту, мышей бери!»
«Эй, ну мы же договаривались, что зайдем только за мышами!» | Фото: WarNet.ws.
16. Картина «Посейдон и трудности выбора»
Посейдон в ликеро-водочном. | Фото: Bored Panda.
17. Родила царица в ночь. Не то сына, не то ёж...
«Не смейте оскорблять младенца!» | Фото: NTV.
18. «Что смотришь, Вискас неси!»
На полке только кот! | Фото: Тролльно.
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