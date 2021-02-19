Почему иногда мажут новые стеклоочистители: простое объяснение неприятного явления

Стеклоочистители обязаны делать стекло чистым, а это означает, что помимо прочего они ни в коем случае не должны оставлять разводов. Тем не менее, многие автомобилисты сталкиваются с неприятной проблемой – разводы даже от новых дворников. Почему же такое вообще происходит и можно ли со всем этим что-то сделать.
Щетки очистителей оставляют разводы. /Фото: drive2.com.
В большинстве случаев разводы на стекле в результате работы очистителей остаются по вине самих дворников, а конкретно – их пружины. Если она работает неправильно, то стеклоочистители начнут регулярно наезжать на уплотнитель и даже могут выходить за пределы стекла. Также проблема может скрываться в электронном приводе дворников. В этом случае они начинают намного медленнее двигаться, а с большими объемами работы и вовсе перестают справляться. Отсюда и появляются разводы.
А значит следует или ремонтировать электропривод дворников, для чего лучше всего обратиться за помощью к мастерам, или же проверять и в случае необходимости ставить новые пружины. Благо, последние стоят не так уж много. Найти их можно в любом автомобильном магазине.
Грязное стекло автомобиля. /Фото: m.fishki.net.
Помимо прямых технических причин проблема может заключаться и в вещах, никак не зависящих от автомобиля или автомобилиста. Например, в окружающей среде. В городах с серьезной промышленности при выпадении осадков крайне высока вероятность того, что в воде или снеге будут в большом количестве содержаться разнообразные вредные вещества. Они выпадают на стекло и образуют налет. Чаще всего даже идеально работающие дворники не могут с ним ничего сделать и просто оставляют раздражающие разводы.
А значит в такой ситуации сможет помочь только ручная уборка стекла и щеток после поездки.
Стеклоочистители работают. /Фото: vk.com.
Наконец, на лобовое стекло попадет различный мелкий мусор, так называемый «пескоструй». Наиболее актуальна данная проблема для отечественных дорог в зимний и осенний период. Кристаллы песка и другие мелкие посторонние частицы попадают под резинку и не дают ей качественно счищать грязь и воду.
А значит щетки следует периодически протирать тряпочкой. В самых запущенных случаях, может понадобиться заменить резину, так как она имеет обычай деформироваться из-за кристаллов песка.
Уход за стеклоочистителями автомобиля. /Фото: atkweb.ru.
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