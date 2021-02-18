18 ситуаций, когда стирка пошла не по плану

Вам случалось когда-нибудь бросить красный носок в барабан с белым бельем или случайно постирать забытые в кармане деньги? В нашей подборке люди, которые попали в такие ситуации, и их хочется обнять!





1.

Так на этикетке же было написано, что можно стирать и сушить в стиральной машине!





2.

Вчера случайно постирал наушники...



3.

Барабан закрутил белье так, что вся стирка аккуратно запуталась внутри пододеяльника.





4.

А стиральная машина моего друга сделала просто вот так...





5.

Ах вот почему не стоит сушить белье на улице?





6.

Тот самый момент, когда понимаешь, что стирка – это не твое.





7.

Салфетки для стирки в целом неплохая вещь, но не в тот момент, когда случайно стираешь всю упаковку...







8.

Если скучно живется – заведи жену:)

«Хоть не паспорт, деньги только чище станут!» – из комментариев к посту.





9.

Вот что нашлось после нескольких лет использования стиральной машинки





10.

Да, этой ручке досталось, но она стойко пережила цикл отжима.





11.

После того, как этот кошелек случайно попал в стирку, на нем появилась… собачка!





12.

Стирать спортивную обувь в машине вроде бы можно, но, оказывается, не всегда!





13.

А такое может случиться, если рискнешь выстирать самолетную подушку.





14.

«Пытаюсь очистить свитер, который был случайно постиран с плисовой курткой».

15.В заднем кармане брюк забыли перчатки.16.До стирки эти носки были одинаковыми. Но что-то случилось...17.Случайно постирала светлые вещи с малиновым шарфом. Неплохо даже получилось.18.Ну а такое может случиться, если слишком долго не стирать: в старом мешке для стирки появились птенцы. Гнездо сделано в основном из собачьей шерсти.