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18 ситуаций, когда стирка пошла не по плану

Вам случалось когда-нибудь бросить красный носок в барабан с белым бельем или случайно постирать забытые в кармане деньги? В нашей подборке люди, которые попали в такие ситуации, и их хочется обнять!

18 ситуаций, когда стирка пошла не по плану
1.
Так на этикетке же было написано, что можно стирать и сушить в стиральной машине! 

18 ситуаций, когда стирка пошла не по плану
 2.
Вчера случайно постирал наушники...
18 ситуаций, когда стирка пошла не по плану
3.
Барабан закрутил белье так, что вся стирка аккуратно запуталась внутри пододеяльника. 

18 ситуаций, когда стирка пошла не по плану
4. 
А стиральная машина моего друга сделала просто вот так...

18 ситуаций, когда стирка пошла не по плану
5.
Ах вот почему не стоит сушить белье на улице? 

18 ситуаций, когда стирка пошла не по плану
6.
Тот самый момент, когда понимаешь, что стирка – это не твое.

18 ситуаций, когда стирка пошла не по плану
7.
Салфетки для стирки в целом неплохая вещь, но не в тот момент, когда случайно стираешь всю упаковку... 

18 ситуаций, когда стирка пошла не по плану

8.
Если скучно живется –  заведи жену:) 
«Хоть не паспорт, деньги только чище станут!» – из комментариев к посту.

18 ситуаций, когда стирка пошла не по плану
9. 
Вот что нашлось после нескольких лет использования стиральной машинки

18 ситуаций, когда стирка пошла не по плану
10.
Да, этой ручке досталось, но она стойко пережила цикл отжима. 

18 ситуаций, когда стирка пошла не по плану
11.
После того, как этот кошелек случайно попал в стирку, на нем появилась… собачка!

18 ситуаций, когда стирка пошла не по плану
12.
Стирать спортивную обувь в машине вроде бы можно, но, оказывается, не всегда!

18 ситуаций, когда стирка пошла не по плану
13.
А такое может случиться, если рискнешь выстирать самолетную подушку. 

18 ситуаций, когда стирка пошла не по плану
14.
«Пытаюсь очистить свитер, который был случайно постиран с плисовой курткой».



18 ситуаций, когда стирка пошла не по плану
15.
В заднем кармане брюк забыли перчатки. 

18 ситуаций, когда стирка пошла не по плану
16.
До стирки эти носки были одинаковыми. Но что-то случилось...

18 ситуаций, когда стирка пошла не по плану
17.
Случайно постирала светлые вещи с малиновым шарфом. Неплохо даже получилось.
18 ситуаций, когда стирка пошла не по плану

18.
Ну а такое может случиться, если слишком долго не стирать: в старом мешке для стирки появились птенцы. Гнездо сделано в основном из собачьей шерсти.

18 ситуаций, когда стирка пошла не по плану
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