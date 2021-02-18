18 ситуаций, когда стирка пошла не по плану

Вам случалось когда-нибудь бросить красный носок в барабан с белым бельем или случайно постирать забытые в кармане деньги? В нашей подборке люди, которые попали в такие ситуации, и их хочется обнять!
1.
Так на этикетке же было написано, что можно стирать и сушить в стиральной машине!
2.
Вчера случайно постирал наушники...
3.
Барабан закрутил белье так, что вся стирка аккуратно запуталась внутри пододеяльника.
4.
А стиральная машина моего друга сделала просто вот так...
5.
Ах вот почему не стоит сушить белье на улице?
6.
Тот самый момент, когда понимаешь, что стирка – это не твое.
7.
Салфетки для стирки в целом неплохая вещь, но не в тот момент, когда случайно стираешь всю упаковку...
8.
Если скучно живется – заведи жену:)
«Хоть не паспорт, деньги только чище станут!» – из комментариев к посту.
9.
Вот что нашлось после нескольких лет использования стиральной машинки
10.
Да, этой ручке досталось, но она стойко пережила цикл отжима.
11.
После того, как этот кошелек случайно попал в стирку, на нем появилась… собачка!
12.
Стирать спортивную обувь в машине вроде бы можно, но, оказывается, не всегда!
13.
А такое может случиться, если рискнешь выстирать самолетную подушку.
14.
«Пытаюсь очистить свитер, который был случайно постиран с плисовой курткой».
15.
В заднем кармане брюк забыли перчатки.
16.
До стирки эти носки были одинаковыми. Но что-то случилось...
17.
Случайно постирала светлые вещи с малиновым шарфом. Неплохо даже получилось.
18.
Ну а такое может случиться, если слишком долго не стирать: в старом мешке для стирки появились птенцы. Гнездо сделано в основном из собачьей шерсти.
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