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20 фактов о «Друзьях», от которых вы почувствуете себя совсем взрослым

Кажется, первый эпизод сериала-эпохи вышел только на днях, но с тех пор прошло уже неприлично много лет. Мы до сих пор пребываем в легком шоке от осознания того, как быстро летит время.

Пр​емьера сериала состоялась в 1994 году — 21 год назад.

20 фактов о «Друзьях», от которых вы почувствуете себя совсем взрослым

Тому Селлеку был 51 год, когда он снялся в сериале. В этому году Кортни Кокс исполнился 51 год. Селлек родился в 1954. В «Друзьях» появился в 1996.

20 фактов о «Друзьях», от которых вы почувствуете себя совсем взрослым

Вот сколько лет им было в начале съемок, и сколько сейчас.

20 фактов о «Друзьях», от которых вы почувствуете себя совсем взрослым

Коулу Спроусу, сыгравшему Бена Геллера, уже 23 года. Мы помним эпизод о рождении Бена, как будто смотрели его только вчера.

20 фактов о «Друзьях», от которых вы почувствуете себя совсем взрослым

Сейчас Коул всего на 2 года моложе, чем Мэтью Перри и Дженнифер Энистон в начале работы на шоу.

20 фактов о «Друзьях», от которых вы почувствуете себя совсем взрослым

В тот год, когда «Друзья» появились на экранах, самым популярным сериалом были «Могучие рейнджеры».

20 фактов о «Друзьях», от которых вы почувствуете себя совсем взрослым

Во времена второго сезона хитом была «Макарена».

20 фактов о «Друзьях», от которых вы почувствуете себя совсем взрослым

Без «Друзей» мы провели уже больше времени, чем с ними. Сериал снимали на протяжении 10 лет, а с момента показа последней серии прошло уже 11 лет.

20 фактов о «Друзьях», от которых вы почувствуете себя совсем взрослым

Айфоны появились в продаже спустя 3 года после окончания сериала. Первый айфон был выпущен в июне 2007 года.

20 фактов о «Друзьях», от которых вы почувствуете себя совсем взрослым

Прошло почти 17 лет с тех пор, как Росс попал в историю из-за кожаных штанов. Он хотел быть стильным и крутым, надев кожаные штаны на свидание.

Но когда вспотел в них и, чтобы немного охладиться, снял их в уборной, то больше уже не смог надеть.

20 фактов о «Друзьях», от которых вы почувствуете себя совсем взрослым

Эрика и Джек Бин (близнецы Чендлера и Моники) этой осенью могли бы перейти из младших классов в среднюю школу. Они родились в последнем эпизоде сериала, сейчас им было бы по 11 лет.

20 фактов о «Друзьях», от которых вы почувствуете себя совсем взрослым

Прошло почти два десятилетия с тех пор, как Дженнифер Энистон носила знаменитую стрижку «Рейчел» . Эту стрижку создал стилист и лучший друг актрисы Крис МакМиллан и даже назвал ее в честь Рейчел.

20 фактов о «Друзьях», от которых вы почувствуете себя совсем взрослым

Если бы Росс и Эмили не развелись, в этом году они могли бы отпраздновать 18 годовщину свадьбы. Они поженились в мае 1998 года.

20 фактов о «Друзьях», от которых вы почувствуете себя совсем взрослым

Чарли Шин появился в сериале в 1996 году, и только целых семь лет спустя начались съемки ситкома «Два с половиной человека».

20 фактов о «Друзьях», от которых вы почувствуете себя совсем взрослым

Фиби родила тройняшек в 1998 году. Сейчас им было бы 17 лет, они бы уже могли водить машину и планировать поступление в колледж.

20 фактов о «Друзьях», от которых вы почувствуете себя совсем взрослым

Мы не видели Рейчел в роли официантки вот уже 19 лет. Рейчел бросила работу официантки в то же время, когда начались продажи Тамагочи в Японии.

20 фактов о «Друзьях», от которых вы почувствуете себя совсем взрослым

Моника и Чендлер поженились в 2001 году, значит, они бы отметили 15-летнюю годовщину в 2016.

20 фактов о «Друзьях», от которых вы почувствуете себя совсем взрослым

Дакоте Фаннинг было 9 лет, когда она появилась в последнем сезоне. Сейчас ей 21 год.

20 фактов о «Друзьях», от которых вы почувствуете себя совсем взрослым

Обезьяна Марсель успела сделать отличную карьеру за последние два десятка лет. На самом деле ее зовут Кэти.

20 фактов о «Друзьях», от которых вы почувствуете себя совсем взрослым

Вот уже 15 лет, как «Друзья» познакомили мир с рождественским броненосцем. Мы любим тебя, рождественский броненосец!

20 фактов о «Друзьях», от которых вы почувствуете себя совсем взрослым

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