Заброшенный санаторий «Металлург» в Цхалтубо, в котором и сейчас живут люди

Грузинский городок Цхалтубо во времена Советского Союза был известен во многих уголках государства. Популярность ему принесло множество здравниц, санаториев, куда съезжались как простые рабочие, так и высокопоставленные чиновники. Одним из них был санаторий или дом отдыха «Металлург».
Фто санатория можно было часто увидеть на открытках в СССР / Фото: ay.by
В свое время его изображение было на многих конвертах и открытках Советского Союза. Некоторые из них можно и сегодня увидеть на просторах интернета. Здание и прилегающая к нему территория были удивительными, ухоженными.
Построен был «Металлург» в 1957 г. На то время он считался одним из передовых проектов архитектуры. Сегодня же это полузаброшенный комплекс, от которого практически не осталось былого величия.
Некогда ухоженный парк постепенно превращается заросли джунглей / Фото: bestlj.ru
Несмотря на плачевность его состояния, здесь много чего сохранилось. Например, большущая люстра, имеющая круглый специальный проем, который проходит сквозь ряд этажей. Оформление дверей лифта тоже сохранилось. Для советского времени выглядели они достаточно футуристично. По понятным причинам прокатиться на лифте уже не получится, да это и не важно. Фантазия дорисовывает картину, придавая ей целостность. Что касается местного парка, то он постепенно превращается в заросли, дикий лес и от его былой ухоженности практически ничего не осталось.
В СССР здание отличалось особенной архитектурой / Фото: m.russiainphoto.ru
Центральный вход в здание находится не в лучшем состоянии, как и основная часть конструкции. Стены здесь обклеены в несколько слоев предвыборными компаниями разных кандидатов. При этом, содержание их примерно одинаково. На всех плакатах отображены обещания потенциальных чиновников решить жилищный вопрос беженцев из Абхазии и по совместительству жильцов этой заброшки.
Беженцы из Абхазии до сих пор живут в полуразрушенном здании / Фото: zagge.ru
Действительно, в одной из частей бывшего санатория и сегодня проживают люди – именно эти беженцы, которые появились здесь после окончания войны 1992-1993 гг. Они были вынуждены бросить собственные дома и переехать в никуда. Власти поселили всех в санаторий и другие аналогичные сооружения, пообещав в скором времени предоставить более комфортное жилье, но так все и осталось на уровне обещаний. Многие, конечно, уже съехали, самостоятельно решив проблему, но немало людей осталось на прежнем месте.
В Цхалтубо много заброшенных санаториев / Фото: twitter.com
В целом же здание находится в плохом, даже аварийном состоянии. Увы, это не единственный объект. Восстанавливать такие здания очень дорого и не всегда целесообразно.
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