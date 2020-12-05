Заброшенный санаторий «Металлург» в Цхалтубо, в котором и сейчас живут люди

Фто санатория можно было часто увидеть на открытках в СССР / Фото: ay.by

Некогда ухоженный парк постепенно превращается заросли джунглей / Фото: bestlj.ru

В СССР здание отличалось особенной архитектурой / Фото: m.russiainphoto.ru

Беженцы из Абхазии до сих пор живут в полуразрушенном здании / Фото: zagge.ru

В Цхалтубо много заброшенных санаториев / Фото: twitter.com