С нами не соскучишься!

7 912 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров27 декабря, 15:17
    А еще боевые от охотничьих отличаются тем, что в охотничьих часто используют биметаллическую гильзу, которая ржавеет,...Чем боевой патрон...
  • Александр К27 декабря, 14:48
    В детстве без воды обходились. Кто не пробовал коснуться металла у того было тяжелое детствоПочему язык приме...
  • Ольга Стрельцова27 декабря, 13:46
    Ерунда. Держала кавказскую овчарку в квартире, брежневская двушка. Правда, рядом был лес, там собака выбегивалась, ох...Стоит ли заводить...

15 картин великих художников, заставляющих ужаснуться

Среди мирных пасторалей, благородных портретов и прочих произведений искусства, которые вызывают только положительные эмоции, есть полотна странные и шокирующие. Мы собрали 15 картин, которые заставляют зрителей ужаснуться. Причём все они принадлежат кисти всемирно известных художников.




15 картин великих художников, заставляющих ужаснуться картина, художник





«Герника»




Одна из самых известных работ Пабло Пикассо «Герника» - повествование о трагизме войны и страданиях невинных людей. Эта работа получила всемирное признание и стала напоминанием об ужасах войны.

15 картин великих художников, заставляющих ужаснуться





«Проигрыш разума перед материей»





«Проигрыш разума перед материей» - картина, написанная в 1973 году австрийским художником Отто Раппом. Он изобразил разлагающуюся человеческую голову, надетую на птичью клетку, в которой лежит кусок плоти.

15 картин великих художников, заставляющих ужаснуться





«Данте и Вергилий в аду»





Картина Адольф Вильям Бугро «Данте и Вергилий в аду» была вдохновлена короткой сценой о битве между двумя проклятыми душами из «Ада» Данте.

15 картин великих художников, заставляющих ужаснуться





«Подвешенный»





Это ужасное творение Уильяма Блейка изображает раба-негра, который был повешен на виселицу с помощью крючка, продетого через его ребра. Работа основана на рассказе голландского солдата Стэдмена – очевидце подобной жестокой расправы.

15 картин великих художников, заставляющих ужаснуться





«Ад»





Картина «Ад» немецкого художника Ганса Мемлинга, написанная в1485 году, является одной из самых страшных художественных творений своего времени.
Она должна была подтолкнуть людей к добродетели. Мемлинг усилил ужасающий эффект сцены, добавив подпись: "В аду искупления нет ".

15 картин великих художников, заставляющих ужаснуться





Дух воды





Художник Альфред Кубин считается крупнейшим представителем символизма и экспрессионизма и известен своими темными символическими фантазиями. «Дух воды» - одна из таких работ, изображающих бессилие человека перед морской стихией.

Дух воды картина, художник





«Necronom IV»





Это страшное творение известного художника Ганса Рудольфа Гигера было вдохновлено известным фильмом «Чужой». Гигер страдал от ночных кошмаров и его все картины были вдохновлены этими видениями.

15 картин великих художников, заставляющих ужаснуться





«Свежевание Марсия»





Созданная художником времен итальянского Возрождения Тицианом картина «Свежевание Марсия» в настоящее время находится в Национальном музее в Кромержиже в Чехии. Художественное произведение изображает сцену из греческой мифологии, где с сатира Марсия сдирают кожу за то, что он осмелился бросить вызов богу Аполлону.

15 картин великих художников, заставляющих ужаснуться





«Крик»





Крик является известнейшим полотном норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка. На картине на фоне неба цвета крови изображён отчаянно кричащий человек. Известно, что "Крик" был вдохновлен безмятежной вечерней прогулкой, во время которой Мунк стал свидетелем кроваво-красного заходящего солнца.

15 картин великих художников, заставляющих ужаснуться





«Gallowgate Lard»





Эта картина ни что иное, как автопортрет шотландского автора Кена Карри, который специализируется на мрачных, социально-реалистических картинах. Любимая тема Карри - мрачная городская жизнь шотландского рабочего класса.

15 картин великих художников, заставляющих ужаснуться





«Сатурн, пожирающий своего сына»





Одна из самых известных и зловещих работ испанского художника Франсиско Гойя была нарисована на его стене дома в 1820 — 1823. «Сатурн, пожирающий своего сына» основан на греческом мифе о титане Хроносе (в Риме - Сатурн), который опасался, что будет свергнут одним из своих детей и съедал их сразу после рождения.

15 картин великих художников, заставляющих ужаснуться





«Юдифь, убивающая Олоферна»





Казнь Олоферна изображали такие великие художники, как Донателло, Сандро Боттичелли, Джорджоне, Джентилески, Лукас Кранах старший и многие другие. На картине Караваджо, написанной в 1599 году, изображён самый драматичный момент этой истории - обезглавливание.

15 картин великих художников, заставляющих ужаснуться





«Кошмар»





Картина «Кошмар» швейцарского живописца Генриха Фюзели была впервые показана на ежегодной выставке Королевской Академии в Лондоне в 1782 году, где она шокировала и посетителей, и критиков.

15 картин великих художников, заставляющих ужаснуться





«Избиение младенцев»





Это выдающееся произведение искусства Петера Пауля Рубенса, состоящее из двух картин, было создано в 1612, как полагают, под влиянием работ известного итальянского художника Караваджо.

15 картин великих художников, заставляющих ужаснуться





 

источник


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх