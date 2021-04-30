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Что нужно делать каждый день, чтобы чувствовать себя уверенно

Что нужно делать каждый день, чтобы чувствовать себя уверенно

Вы хотите, чтобы люди вас воспринимали как героя наших дней? 

Может быть, вы хотите создать образ уверенного в себе человека, которого не страшат препятствия на пути? Либо это будет образ спасителя людских судеб, внешне спокойного, имеющего несгибаемый стержень внутри.

И пусть мечты о славе и популярности останутся мечтами, нам не все равно, что о нас думают окружающие.

Уверенность

Создать идеальный образ в реальной жизни практически невозможно, ведь нет такого человека, который мог бы нравиться сразу всем. А вот что вы действительно можете начать делать прямо сейчас — это начать улучшать себя. Для этого ежедневно обращайте внимание на крошечные мелочи, которые в конечном итоге приведут вас к большим переменам. Вот что вам нужно делать, чтобы выработать в себе уверенность.

чувствовать

7 минут на тренировку

Если вы когда-нибудь занимались йогой, вероятно, вы слышали, что всего лишь 7 минут занятий дадут значительный толчок для улучшения психических и физических кондиций.

Ежедневно

Ваше тело станет более гибким, а разум — более сосредоточенным на внутренних процессах. Но даже если вы не являетесь поклонником йоги, вы вполне можете перенести этот опыт на обычную тренировку. 7 минут — это то время, за которое вам необходимо выдать свой максимум.

Вы будете чувствовать себя лучше, а ощущение внутренней гармонии придаст вам уверенность в себе.

Польза взаимопомощи

Чувстовать

Это удивительно, но ваши силы не иссякнут в процессе помощи другим людям. Вот почему вам необходимо быть ориентированным на социум. Это не требует огромных усилий. Всего-то и нужно подарить комплимент кассиру в супермаркете или дать кому-то рекомендацию за хорошую работу. Если кто-то из вашего окружения начинает работать в малом бизнесе, вам ничего не стоит поддержать своего знакомого, купив у него товар.

Уверенность

Помогать другим людям, видеть их благодарные и счастливые лица — это отличный способ получить заряд бодрости и отличного самочувствия. Так вы начинаете заслуживать репутацию хорошего человека. Помните, что когда-нибудь ваша доброта обязательно вернется к вам.

Работа в благотворительной организации

Уверенность

Вы никогда не задумывались о том, почему богатые и обеспеченные люди так часто уделяют внимание благотворительным акциям? Они чувствуют ответственность за тех, кто обездолен и не может помочь себе сам. Однако, чтобы быть волонтером в благотворительной организации, не нужно быть миллионером. Вы можете безвозмездно дарить нуждающимся людям заботу.

Ежедневно

Как показали исследования Гарвардской школы медицины, добровольчество дает огромные психические и физические преимущества для самих волонтеров. Благие поступки во имя общества снижает у людей кровяное давление и способствует продлению жизни. Даже если вы ограничены во времени, вы всегда можете найти минутку, чтобы внести скромное «символическое» пожертвование в один из местных благотворительных фондов.

Новое кафе

Ежедневно

Ежедневно люди совершают одни и те же действия, которые доведены до автоматизма так, что их можно производить и с закрытыми глазами. Вы ездите на работу по одному и тому же маршруту, видите по дороге одни и те же лица, ходите на обед в одно и то же кафе. Такая жизнь помещает вас в благодатный и комфортный вакуум. Но все, что вам нужно для ощущения уверенности, — это покинуть пресловутую зону комфорта.

Чувствовать

На несколько часов отвлекитесь от вашего сообщества и исследуйте город. Вероятно, где-то поблизости есть люди, которые будут вам интересны. Вы никогда не узнаете об этом, если не отправитесь на их поиски. Как гласит старая пословица, «Перемены так же хороши, как и отдых».

Используйте зубную нить

Чувствовать

По мнению ученых, зубная нить связана с общим улучшением состояния здоровья, а не только с белоснежной улыбкой. Процедура занимает всего одну минуту и не требует от вас нечеловеческих усилий по совершению стандартной чистки зубов в то время, когда вы сильно устали.

Не сравнивайте себя с другими

Уверенность

Как вы думаете, есть что-то хуже, чем сравнивать яблоки с апельсинами? Как вы могли догадаться, это желание сравнивать себя с другими. Плоды, которые растут на деревьях, имеют сочный вкус и одинаково полезны для здоровья. Сравнение в пользу одного из них является делом личных предпочтений, не более. Но когда мы говорим о людях, в дело вступают разные факторы, которые и делают нас совершенно уникальными.

сравнение

Речь идет о происхождении, воспитании, таланте, привилегиях и даже несчастных случаях, влияющих на нашу жизнь. Изначально все люди находятся в разных условиях. Это все равно, что сравнивать приход к финишу бегунов, которые стартовали с раздельного старта. Другое дело чистое время — это возможность соревноваться с самим собой.

Уверенность

К тому же на практике сравнение с другими либо разовьет в вас кучу комплексов, либо выработает в вас стойкое убеждение, что вы лучше, чем другие. Нет нужды делать это, ведь «сравнение себя с другими — это акт насилия против вашего подлинного «я».

Не забудьте о питательных продуктах

Ежедневно

Современное понятие «здоровая пища» нагружено различными мифами, инсинуациями и прошлыми неудачными опытами. Поэтому не стоит слепо доверять диетологам и воздерживаться от всего, в чем есть соль и сахар. Просто подумайте о пользе для своего тела. Вот что говорит клинический психолог доктор Кармен Харра: «Питание, которое вы обеспечиваете для своего тела, напрямую влияет на ваше благосостояние. Пища, не имеющая питательной ценности, оставляет вас вялыми, подавленными и бессильными. Отсутствием энергии тело борется за свои права и просит у вас лучшую пищу». Поэтому вместо крена в сторону здоровой диеты, думайте о том, какими питательными продуктами можно обогатить свой рацион.

Узнавайте что-то новое

Чувствовать

Если вы хотите расширять свои возможности, начните изучать что-то новое. Подтяните грамотность, если в средней школе этот аспект оставлял желать лучшего. Дайте себе установку научиться плавать, если год от года проводите свой отдых, лежа на шезлонге. Настало время нырнуть в воду и познать новые возможности собственного тела. Помните, что вы делаете это для себя, а не для того, чтобы поразить других отдыхающих. Найдите репетитора по французскому или китайскому языку. Это поможет вам лучше узнать культуру других стран. «Век живи — век учись», — соглашается с нами народная мудрость.

Как найти выход в сложной ситуации?

Уверенность

Задайте себе вопрос: сколько времени вы готовы потратить на разработку проекта, идей или отношений, которые не работают? На самом деле эта ситуация знакома многим людям, которые чувствуют себя, застрявшими на одном и том же уровне. Вы вкладываете деньги, время, эмоции, знания и навыки, а дело не сдвигается с мертвой точки. Вы готовы расставаться с драгоценными ресурсами и дальше?

Ежедневно

По мнению психологов из Северо-Западного университета Даниэля Молдена и Чин Мин Хуэй, существует простой и эффективный способ, который помогает людям в том случае, если дела идут не важно. Убедитесь, что вы сосредоточены на самом результате и на том, что вы хотите получить от этого проекта. С другой стороны, отгоняйте от себя мысли о потерянных ресурсах. Трудно найти выход из ситуации, когда вокруг вас сплошной негатив.

Благодарите, а не сожалейте

Ежедневно

Есть один верный способ заставить других людей чувствовать себя хорошо. Вспомните, как обычно вы извиняетесь за опоздание? Наверняка бросаете дежурную фразу вроде «Извините за опоздание, застрял в пробке». Почему бы вам не перевернуть ситуацию на 180 градусов и не поблагодарить коллегу за то, что он терпеливо вас дождался?

Чувствовать

Вместо извинений за причиненные неудобства всегда благодарите других людей за их терпение и душевную щедрость.

 

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