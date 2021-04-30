Что нужно делать каждый день, чтобы чувствовать себя уверенно

Вы хотите, чтобы люди вас воспринимали как героя наших дней?

Может быть, вы хотите создать образ уверенного в себе человека, которого не страшат препятствия на пути? Либо это будет образ спасителя людских судеб, внешне спокойного, имеющего несгибаемый стержень внутри.

И пусть мечты о славе и популярности останутся мечтами, нам не все равно, что о нас думают окружающие.

Создать идеальный образ в реальной жизни практически невозможно, ведь нет такого человека, который мог бы нравиться сразу всем. А вот что вы действительно можете начать делать прямо сейчас — это начать улучшать себя. Для этого ежедневно обращайте внимание на крошечные мелочи, которые в конечном итоге приведут вас к большим переменам. Вот что вам нужно делать, чтобы выработать в себе уверенность.

7 минут на тренировку

Если вы когда-нибудь занимались йогой, вероятно, вы слышали, что всего лишь 7 минут занятий дадут значительный толчок для улучшения психических и физических кондиций.

Ваше тело станет более гибким, а разум — более сосредоточенным на внутренних процессах. Но даже если вы не являетесь поклонником йоги, вы вполне можете перенести этот опыт на обычную тренировку. 7 минут — это то время, за которое вам необходимо выдать свой максимум.

Польза взаимопомощи

Вы будете чувствовать себя лучше, а ощущение внутренней гармонии придаст вам уверенность в себе.

Это удивительно, но ваши силы не иссякнут в процессе помощи другим людям. Вот почему вам необходимо быть ориентированным на социум. Это не требует огромных усилий. Всего-то и нужно подарить комплимент кассиру в супермаркете или дать кому-то рекомендацию за хорошую работу. Если кто-то из вашего окружения начинает работать в малом бизнесе, вам ничего не стоит поддержать своего знакомого, купив у него товар.

Помогать другим людям, видеть их благодарные и счастливые лица — это отличный способ получить заряд бодрости и отличного самочувствия. Так вы начинаете заслуживать репутацию хорошего человека. Помните, что когда-нибудь ваша доброта обязательно вернется к вам.

Работа в благотворительной организации

Вы никогда не задумывались о том, почему богатые и обеспеченные люди так часто уделяют внимание благотворительным акциям? Они чувствуют ответственность за тех, кто обездолен и не может помочь себе сам. Однако, чтобы быть волонтером в благотворительной организации, не нужно быть миллионером. Вы можете безвозмездно дарить нуждающимся людям заботу.

Как показали исследования Гарвардской школы медицины, добровольчество дает огромные психические и физические преимущества для самих волонтеров. Благие поступки во имя общества снижает у людей кровяное давление и способствует продлению жизни. Даже если вы ограничены во времени, вы всегда можете найти минутку, чтобы внести скромное «символическое» пожертвование в один из местных благотворительных фондов.

Новое кафе

Ежедневно люди совершают одни и те же действия, которые доведены до автоматизма так, что их можно производить и с закрытыми глазами. Вы ездите на работу по одному и тому же маршруту, видите по дороге одни и те же лица, ходите на обед в одно и то же кафе. Такая жизнь помещает вас в благодатный и комфортный вакуум. Но все, что вам нужно для ощущения уверенности, — это покинуть пресловутую зону комфорта.

На несколько часов отвлекитесь от вашего сообщества и исследуйте город. Вероятно, где-то поблизости есть люди, которые будут вам интересны. Вы никогда не узнаете об этом, если не отправитесь на их поиски. Как гласит старая пословица, «Перемены так же хороши, как и отдых».

Используйте зубную нить

По мнению ученых, зубная нить связана с общим улучшением состояния здоровья, а не только с белоснежной улыбкой. Процедура занимает всего одну минуту и не требует от вас нечеловеческих усилий по совершению стандартной чистки зубов в то время, когда вы сильно устали.

Не сравнивайте себя с другими

Как вы думаете, есть что-то хуже, чем сравнивать яблоки с апельсинами? Как вы могли догадаться, это желание сравнивать себя с другими. Плоды, которые растут на деревьях, имеют сочный вкус и одинаково полезны для здоровья. Сравнение в пользу одного из них является делом личных предпочтений, не более. Но когда мы говорим о людях, в дело вступают разные факторы, которые и делают нас совершенно уникальными.

Речь идет о происхождении, воспитании, таланте, привилегиях и даже несчастных случаях, влияющих на нашу жизнь. Изначально все люди находятся в разных условиях. Это все равно, что сравнивать приход к финишу бегунов, которые стартовали с раздельного старта. Другое дело чистое время — это возможность соревноваться с самим собой.

К тому же на практике сравнение с другими либо разовьет в вас кучу комплексов, либо выработает в вас стойкое убеждение, что вы лучше, чем другие. Нет нужды делать это, ведь «сравнение себя с другими — это акт насилия против вашего подлинного «я».

Не забудьте о питательных продуктах

Современное понятие «здоровая пища» нагружено различными мифами, инсинуациями и прошлыми неудачными опытами. Поэтому не стоит слепо доверять диетологам и воздерживаться от всего, в чем есть соль и сахар. Просто подумайте о пользе для своего тела. Вот что говорит клинический психолог доктор Кармен Харра: «Питание, которое вы обеспечиваете для своего тела, напрямую влияет на ваше благосостояние. Пища, не имеющая питательной ценности, оставляет вас вялыми, подавленными и бессильными. Отсутствием энергии тело борется за свои права и просит у вас лучшую пищу». Поэтому вместо крена в сторону здоровой диеты, думайте о том, какими питательными продуктами можно обогатить свой рацион.

Узнавайте что-то новое

Если вы хотите расширять свои возможности, начните изучать что-то новое. Подтяните грамотность, если в средней школе этот аспект оставлял желать лучшего. Дайте себе установку научиться плавать, если год от года проводите свой отдых, лежа на шезлонге. Настало время нырнуть в воду и познать новые возможности собственного тела. Помните, что вы делаете это для себя, а не для того, чтобы поразить других отдыхающих. Найдите репетитора по французскому или китайскому языку. Это поможет вам лучше узнать культуру других стран. «Век живи — век учись», — соглашается с нами народная мудрость.

Как найти выход в сложной ситуации?

Задайте себе вопрос: сколько времени вы готовы потратить на разработку проекта, идей или отношений, которые не работают? На самом деле эта ситуация знакома многим людям, которые чувствуют себя, застрявшими на одном и том же уровне. Вы вкладываете деньги, время, эмоции, знания и навыки, а дело не сдвигается с мертвой точки. Вы готовы расставаться с драгоценными ресурсами и дальше?

По мнению психологов из Северо-Западного университета Даниэля Молдена и Чин Мин Хуэй, существует простой и эффективный способ, который помогает людям в том случае, если дела идут не важно. Убедитесь, что вы сосредоточены на самом результате и на том, что вы хотите получить от этого проекта. С другой стороны, отгоняйте от себя мысли о потерянных ресурсах. Трудно найти выход из ситуации, когда вокруг вас сплошной негатив.

Благодарите, а не сожалейте

Есть один верный способ заставить других людей чувствовать себя хорошо. Вспомните, как обычно вы извиняетесь за опоздание? Наверняка бросаете дежурную фразу вроде «Извините за опоздание, застрял в пробке». Почему бы вам не перевернуть ситуацию на 180 градусов и не поблагодарить коллегу за то, что он терпеливо вас дождался?

Вместо извинений за причиненные неудобства всегда благодарите других людей за их терпение и душевную щедрость.