6 странных сражений Средневековья, которые оказались круче, чем современное кино

Иногда сцены в историческом кино кажутся слишком пафосными или гротескными — но порой режиссёр не так уж кривит душой, снимая события давних сражений так, словно кто-то, пересказывая их, напропалую троллил слушателей. Люди остаются людьми, а значит, способны на любую нелепость — а порой и действительно на неожиданно остроумную для, например, Средних Веков насмешку. Вот несколько историй, которые бы не понравились кинозрителям за надуманность сюжета… Если бы не были реальными.
Нормальное вышло шоу
В то же примерно время — через пять лет — случилось одно из самых странных средневековых сражений. Английский и французский командиры отрядов решили биться своими силами, без армий, прийдя на поле с тридцатью человеками каждый. Несколько часов рыцари метелили друг друга, и вокруг них собралась настоящая толпа, в которой ушлые торговцы стали продавать закуски.
В какой-то момент зрители решили устроить перерыв и остановили сражение: во-первых, чтобы перевязать раненых… А во-вторых, наверное, захотели в туалет. И после перерыва бой продолжился по новой. Победили французы со счётом “девять убитых англичан”.
Средневековая миниатюра.
Наш лидер слеп
Король Богемии Ян I, он же Иоганн Люксембургский, потерял зрение во время очередного крестового похода. Это не помешало ему, узнав о том, что анличане и французы будут сражаться, приехать со своим войском — очень хотел поучаствовать. И в результате стал легендой битвы при Креси (1346 год). Он приказал рыцарей вести его в бой, то есть буквально, так что короля привязали к седлу, два рыцаря держали коня за уздечки, и вся эта конструкция двинулась на англичан.
Поскольку король на скаку яростно размахивал мечом, остаётся загадкой, почему его рыцари позже были найдены возле его телами мёртвыми — потому, что рьяно защищали своего господина или потому, что он не видел, по кому бьёт, а им в какой-то момент стало трудно уклоняться.
Средневековая миниатюра.
Отдай ведро
Один из самых нелепых предлогов для войны решили использовать в четырнадцатом веке итальянцы, передравшись из-за того, что солдаты одного города украли хорошее, крепкое дубовое ведро в другом. Когда город похитителей, Модена, отказался возвращать ведро на родину, в Болонью, жители Болоньи с явным удовольствием объявили войну: у них уже много накопилось претензий к соседям. Но победила не справедливость, а Модена, потому что её солдаты хорошо умели не только воровать.
Грюнвальдская битва
Одна из самых важных битв в истории Польши произошли между объединённым войском поляков, литовцев, татар Тохтамыша и воинов из Смоленска и Тевтонским орденом. Тевтонский орден немного боялся умелых польских рыцарей и пошёл на хитрость: перед битвой выкопал на поле боя ловушки, чтобы рыцари попадали в ямы и вышли из сражения.
Вёдший объединённые войска Ягайло то ли что-то заподозрил, то ли ему кто-то что-то рассказал, но с утра, когда тевтонские рыцари выстроились железными рядами, не стал строить свои войска, а начал медленно, не торопясь, принимать в рыцари своих воинов — и это было самое массовое рыцарское посвящение в истории Польши. Тем временем солнце разгоралось, и тевтонцы начали вариться в своих железных доспехах, но двинуться вперёд не смели — в шлемах они не могли разглядеть собственные ловушки, и шанса, что настилы поверх них выдержат людей в железных доспехах, не было.
Изображение Грюнвальдской битвы.
У Ягайло закончились люди, которых можно принимать в рыцари. Он задумчиво посмотрел на тевтонцев и у них на глазах стал служить мессу перед боем — не сам, конечно, это сделал бывший с ним священник. Тевтонцам пришлось отстоять на солнцепёке и мессу. После мессы Ягайло пожелал исповедаться и на глаза обеих армий не торопясь, стоя на коленях, каялся святому отцу во всём, что только вспомнил.
И только когда немцы догадались начать прилюдно осмеивать его трусость, Ягайло послал в бой людей… Пеших, легкодоспешных литовцев, которые отлично замечали ловушки вблизи, а в крайнем случае и пробегали по их прикрытию. Рыцарей, вопреки ожиданиям, Ягайло пустил с фланга. Шалость не удалась — так можно резюмировать произошедшее с тевтонцами.
Как хорошо уметь считать
В двенадцатом веке в морской битве сошлись флот короля Норвегии Магнуса V и претендента на это звание Сверре Сигурдссона. Когда противники увидели друг друга, Сверре обнаружил, что у него почти вдвое меньше кораблей, немного посчитал в уме и приказал своим викингам атаковать всей силой флот Магнуса, скажем так, с краю, по одному кораблю, вынуждая, когда корабль начнёт тонуть, его экипаж перепрыгивать на другие корабли своего господина. В результате весь флот Магнуса утонул из-за перегрузки кораблей — вместе со своим королём. А Сверре надел корону и благополучно правил восемнадцать лет.
Король Сверрир (Сверре).
Торжество гуманизма
Битва при Бремюле в двенадцатом веке — между англичанами и французами — запомнилось необыкновенно малым числом жертв. Из девятисот рыцарей погибло только трое. А всё потому, по одной из теорий, что среди рыцарей по обе стороны было много знакомых друг с другом — вот они и старались не столько убить, сколько захватить друг друга в плен. По другой версии, такая охота за пленниками велась из желания обогатиться потом на требованиях выкупа — и тогда, получается, на поле боя победила жадность. Притом победила она саму смерть.
Текст: Лилит Мазикина.
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