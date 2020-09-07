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Названы самые популярные схемы обмана отдыхающих в Крыму

Названы самые популярные схемы обмана отдыхающих в Крыму

Названы самые популярные схемы обмана отдыхающих в Крыму

В одном из блогов на сервисе "Яндекс.Дзен" раскрыли семь ключевых схем обмана отдыхающих в Крыму. Наиболее популярные "разводы" оказались связаны с жильем и едой.

Автор поста советует внимательно проверять чеки при заказе множества позиций в ресторане – к примеру, если вы отдыхаете в большой компании. Иногда в счет добавляют несуществующие позиции, а если обман выявили, списывают все на ошибку стажера.

Особое внимание следует уделить выбору жилья: обещание, что оно будет "в 5 минутах от моря" может означать "5 минут на автомобиле, максимум 10". Иногда владелец жилья может попытаться поселить жильца в другие апартаменты.

Хозяин встречает вас в условленном месте и говорит, что там случалась какая-то катастрофа (потоп, нет электричества, сломалась сантехника). И он вас "временно" поселит в другую квартиру за те же деньги. В результате вас ждет совсем не то, чего вы ожидали. И до моря полчаса. Тут расчет на то, что вы устали с дороги, поэтому согласитесь на что угодно, чтобы поскорее отдохнуть хоть где-нибудь.

В рейтинг самых популярных мошеннических схем входит также навязывание фото с животными и недобросовестная торговля на рынке – следует проверять, что вам положили в пакет, а также пересчитывать сдачу.

Наконец, использование официальных такси убережет от водителей, требующих к концу поездки вдвое больше денег, чем было заявлено изначально.

Как сообщал Ruposters, ранее россиянка сравнила отдых в Крыму с Абхазией и определила победителя. Другой блогер рассказала, что Крым стал "всероссийской канализацией" из-за нечистот, много лет загрязняющих популярные у туристов места.

 

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