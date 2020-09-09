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Как правильно использовать пергаментную бумагу и фольгу на кухне

Как правильно использовать пергаментную бумагу и фольгу на кухне

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Используя пергаментную бумагу и фольгу во время приготовления пищи в духовке, следует точно знать, в каких случаях и для каких продуктов предпочтительнее выбрать тот или иной материал.

Пищевая фольга пользуется высокой популярностью у поваров и домашних хозяек благодаря универсальному характеру материала, позволяющему использовать ее для решения многих задач на кухне.

В приготовлении пищи методом запекания в духовке фольга является незаменимым, уникальным материалом. В первую очередь это абсолютно безопасный материал, не выделяющий опасных веществ даже при очень высоких температурных режимах.  Фольга снижает время приготовления пищи, создавая уникальный микроклимат вокруг пищи, сохраняя при этом полезные витамины и микроэлементы.

Фольга имеет матовую и глянцевую стороны, и многие пользователи задаются вопросом — какой из сторон отдать предпочтение. Учитывая свойства глянцевой поверхности отражать тепло, а матовой – поглощать, наиболее оптимальным вариантом является положение, при котором к пище будет обращена глянцевая поверхность, а наружу – к поддону – матовая сторона.

Пергаментная бумага наиболее популярна для приготовления кондитерских блюд, коржей и кексов. Бумага идеально подходит для форм различной площади и конфигурации: от больших противней до малых форм под кексы.

Если для приготовления используется жидкое липнущее тесто, то для избежания прилипания пергамент посыпают мукой либо смазывают маслом. В тоже время чаще всего такая предосторожность не понадобится, ведь основное предназначение бумаги как раз и заключается в снижении расхода масла при приготовлении выпечки.

Рассмотрим, какие продукты можно приготовить с использованием пергаментной бумаги и фольги.

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Для запекания овощей можно использовать и пергамент и фольгу. Для получения хрустящей корочки предпочтительнее взять бумагу. А использование фольги позволит получить мягкие запеченные овощи. Следует очень тщательно заворачивать овощи в фольгу для предотвращения вытекания сока, выделяемого в процессе готовки. Для овощей, приготовление которых требует высоких температурных режимов, предпочтительнее взять фольгу.

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Приготовление запеченной птицы, рыбы или мяса требует использовать исключительно фольгу, которая создает герметичную среду с особым микроклиматом вокруг продуктов. Фольга ускорит время приготовления и не даст влаге и жиру проникнуть наружу, придав готовому блюду нежность и аромат.

Перед помещением продуктов в фольгу предпочтительнее смазать поверхность маслом, а за 20 минут до готовности развернуть оболочку из фольги, что обеспечит получение красивой румяной корочки.

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Выпечка кондитерских изделий может быть выполнена как на фольге, так и на пергаменте. Однако для печенья, пирожных и пирогов предпочтительнее использовать пергамент. На фольге нежное тесто может пересохнуть и растрескаться, что не происходит при использовании бумаги.

А вот свойство фольги держать форму может оказаться незаменимым при приготовлении нежнейших десертов типа брауни. Хозяйка сможет без труда вытащить готовую выпечку за фольгу, помещенную в форму, сохранив целостность продукта.

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