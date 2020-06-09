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Люди, которых генетика сделала уникальными

Мы часто слышим, что некоторые люди просто рождаются разными. Но Мать Природа подняла эту идею на совершенно новый уровень. Результатом является очень маловероятная комбинация генов, которая приводит к самым необычным человеческим чертам. Мы создали список самых уникальных случаев. Люди, которых генетика сделала уникальными

Люди, которых генетика сделала уникальными 1. Посмотрите на глаза этого ребенка. У него заболевание называется синдромом Ваарденбурга. Люди, которых генетика сделала уникальными 2. Удивительная родинка. Люди, которых генетика сделала уникальными 3. Радужная оболочка разделена пополам. Люди, которых генетика сделала уникальными 4. Синдром нерасчёсываемых волос реален: В мире известно всего около 100 человек с таким генетическим заболеванием. Люди, которых генетика сделала уникальными 5. Эльфийские уши. Люди, которых генетика сделала уникальными 6. Это может быть колобома, которая является дырой в структурах глаза и в основном поражает только радужную оболочку. Колобома встречается довольно редко, поражая менее одного ребенка на каждые 10 тыс. рожденных детей. Люди, которых генетика сделала уникальными 7. Пальцы на ногах невероятно длинные. Люди, которых генетика сделала уникальными 8. Светлые и каштановые волосы. Люди, которых генетика сделала уникальными 9. Пупок привлекает много комментариев. Люди, которых генетика сделала уникальными 10. Разные цветные ресницы.

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