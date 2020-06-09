Люди, которых генетика сделала уникальными

Мы часто слышим, что некоторые люди просто рождаются разными. Но Мать Природа подняла эту идею на совершенно новый уровень. Результатом является очень маловероятная комбинация генов, которая приводит к самым необычным человеческим чертам. Мы создали список самых уникальных случаев.



1. Посмотрите на глаза этого ребенка. У него заболевание называется синдромом Ваарденбурга. 2. Удивительная родинка. 3. Радужная оболочка разделена пополам. 4. Синдром нерасчёсываемых волос реален: В мире известно всего около 100 человек с таким генетическим заболеванием. 5. Эльфийские уши. 6. Это может быть колобома, которая является дырой в структурах глаза и в основном поражает только радужную оболочку. Колобома встречается довольно редко, поражая менее одного ребенка на каждые 10 тыс. рожденных детей. 7. Пальцы на ногах невероятно длинные. 8. Светлые и каштановые волосы. 9. Пупок привлекает много комментариев. 10. Разные цветные ресницы.



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