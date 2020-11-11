«Как отбелить кухонные полотенца в домашних условиях? Чтоб были белейшие, без пятнышка, как у тебя?» — спросила меня подруга по телефону. Не то чтобы я была из тех, кто до дыр использует полотенца и прочий кухонный текстиль, но и выбрасывать эти полезные в быту вещи после небольших загрязнений считаю расточительством.



Моя мама и бабушка всегда отбеливали полотенца с помощью кипячения. Но я — ленивая хозяюшка, не люблю лишнюю возню. Времени-то и так мало, а хочется и себе любимой его уделить. Способ, о котором я сегодня расскажу, поистине волшебный. И пусть тебя не смущает подсолнечное масло, так идет нужная реакция. Мама не верит, что даже не кипячу.







КАК ОТБЕЛИТЬ КУХОННЫЕ ПОЛОТЕНЦА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

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ХОД РАБОТЫ

Сегодня мы поделимся отменным способом отбелить кухонные полотенца. Не останется ни пятнышка!5 л водымисочка или тазик2 ст. л. растительного масла3 ст. л. любого отбеливателя4 ст. л. стирального порошкаВскипяти воду в чайнике, а затем влей в тазик, миску или ведро. Смотри, в чём тебе удобнее.Добавь в воду растительное масло, порошок и отбеливатель. Аккуратно перемешай, а затем добавь полотенца и прочее кухонное тряпье, которое нужно отбелить. Дай текстилю остыть прямо в тазике.Удобнее всего помещать полотенца в раствор на ночь, а на утро уже доставать полотенца без загрязнений.Прополощи полотенца вручную или, если не хочешь возиться, то можно с помощью машинки-автомата. Только в таком случае используй порошок, который подходит для стиральной машинки.Чистые выполосканные полотенца развесь сушиться.Вот собственно и вся премудрость! Очень удобно, не правда ли?