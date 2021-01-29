Более чем странные секс-игрушки

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Устройство под названием SnorkelO, вибрирующий «акваланг» для любителей нырнуть кому-нибудь между ног.







Использовать примерно так, как показано выше.







Seadragon Lil’ Squirt — это маленький фаллоимитатор с функцией впрыскивания лубриканта.







Набор для электрошоковой стимуляции, который можно прикреплять к любой части тела. К любой. На фото справа — пробка, чтобы почувствовать электроволны не только снаружи, но и внутри.







Игрушка под названием Handie, которая, как заявляют производители, еще лучше, чем собственная рука. Устройство самостоятельно смазывается и обладает крепкой хваткой.







Zombie Fleshlight — вовсе не фонарик, чтобы светить под одеялом, как можно подумать.

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