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Более чем странные секс-игрушки

Огромное разнообразие на рынке секс-игрушек привело к тому, что некоторые «экспонаты» секс-шопов вгоняют в ступор: совершенно непонятно, что это и куда это можно приложить.

Более чем странные секс-игрушки


Читатели сайта Buzzfeed поделились своими самыми странными находками из магазинов для взрослых. Сказать, что мы потрясены, — ничего не сказать. Можно отметить только одно: изобретатели этих агрегатов для получения удовольствия явно знают толк в извращениях.

Сразу предупреждаем: некоторые игрушки — на грани и даже за гранью всякой морали. Если подобного рода контент оскорбляет ваши чувства, посмотрите лучше котиков.

Более чем странные секс-игрушки

Устройство под названием SnorkelO, вибрирующий «акваланг» для любителей нырнуть кому-нибудь между ног.

Более чем странные секс-игрушки

Использовать примерно так, как показано выше.

Более чем странные секс-игрушки

Seadragon Lil’ Squirt — это маленький фаллоимитатор с функцией впрыскивания лубриканта.

Более чем странные секс-игрушки

Набор для электрошоковой стимуляции, который можно прикреплять к любой части тела. К любой. На фото справа — пробка, чтобы почувствовать электроволны не только снаружи, но и внутри.

Более чем странные секс-игрушки

Игрушка под названием Handie, которая, как заявляют производители, еще лучше, чем собственная рука. Устройство самостоятельно смазывается и обладает крепкой хваткой.

Более чем странные секс-игрушки

Zombie Fleshlight — вовсе не фонарик, чтобы светить под одеялом, как можно подумать.

Это портативное отверстие для… ну вы поняли.

Более чем странные секс-игрушки

Вибрирующая серьга для пирсинга языка, которая призвана улучшить качество орального секса.

Более чем странные секс-игрушки

Эти драконьи хвосты выглядят как эзотерические артефакты, но на самом деле это просто оригинальные фаллоимитаторы.

Более чем странные секс-игрушки

Кукла для любви из Зоны 51 призвана одаривать ее хозяина неземными ласками. Думается, здесь также не надо объяснять, куда и что. Видимо, эта игрушка — для мужчин, которым и целого мира мало.

Более чем странные секс-игрушки

Эта пасть оборотня — не для лица. Эта игрушка — на особо извращенный вкус.

Более чем странные секс-игрушки

The Grim Reaper Dildo — немного мрачноватый, но необычный компаньон для заскучавших девушек.

Более чем странные секс-игрушки

Эта забавная осьминожка — не детская игрушка для ванной, а Screaming O Mini Octopus Vibrator, вибратор с маленькими щупальцами, которые, по идее, должны доставлять большое удовольствие.

Более чем странные секс-игрушки

Меч-дилдо Dildo Sword — всего лишь фаллоимитатор, но с необычной рукоятью.

Более чем странные секс-игрушки

Маска на лицо Half Pup Mask — для экстремальных ролевых игр. Нет предела извращениям…

Более чем странные секс-игрушки

Вибратор Hello Kitty позволяет проявить свой уникальный стиль, не переставая получать удовольствие (на самом деле это тоже перебор).

Более чем странные секс-игрушки

Дилдо Mythos для тех, кто просто обожает чудовищ.

Более чем странные секс-игрушки

Эротическая игрушка в виде надувной свиньи с раскрашенной мордой Erotic Love Piggie. Тут без комментариев.

Более чем странные секс-игрушки

Rascal Double Dong Fister — фаллоимитатор в виде двойной руки. Нет, мы не осуждаем, конечно, но…

Более чем странные секс-игрушки

Tonguetacle вдохновлен фантазиями из хентая и, по сути, это большой длинный язык. Теперь вы, кажется, видели все.

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