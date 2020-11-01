Как избавиться от посторонних запахов на кухне

Рассказываем, как быстро устранить неприятные запахи после приготовления еды.



Вы готовите вкуснейшие блюда: жареную рыбу, креветки, брокколи или цветную капусту, но ваши близкие не могут зайти на кухню, не сморщив нос. Вам обидно, ведь вы просто старались сделать для всех вкусный ужин. Не расстраивайтесь из-за таких пустяков, чтобы устранить проблему, у нас есть пара отличных советов.

Самый простой способ избавиться от посторонних запахов – это проветрить помещение, открыв окна настежь, но плита или духовой шкаф не всегда расположены рядом с окном, а на улице бывает очень холодно. Даже работающая вытяжка часто не эффективна, но всегда есть подручные средства.



Бутылка или миска с уксусом

Цитрусовые

Пищевая сода

Корица и ваниль

Советуем всегда держать уксус в доме, у него огромное количество полезных применений, и устранение запаха – одно из них. Вы можете налить уксус в бутылку с распылителем или просто держать миску с уксусом около плиты. Уксусная кислота нейтрализует запах, а значит легко справится с нежелательными запахами еды, которые разносятся по всей квартире в то время, как вы готовите. Некоторые хозяйки разбавляют уксус с водой и после приготовления еды распыляют раствор в комнате или на кухне. Если запах едкий и неприятный, можно вскипятить уксус в небольшой кастрюле и оставить на некоторое время на плите.Достаточно смешать 3 столовые ложки уксуса в литре воды и прокипятить воду в течение нескольких минут. Пар распространиться по кухне и через некоторое время начнёт действовать. Ещё один вариант – налить уксус в миску и оставить у плиты, пока вы готовите. Уксус начнёт действовать до того, как в помещении распространится пар вместе с запахами от приготовленной пищи. Если же оставить миску на ночь, то любой запах полностью исчезнет, не успев впитаться в текстиль или мебельную обивку.Особенно рекомендуем использовать этот способ тем, у кого кухня совмещена с гостиной, где стоит мягкая мебель.Ещё один способ нейтрализовать неприятный запах– эфирное масло цитрусовых. Раствор можно сделать самостоятельно, добавив в бутылку с распылителем несколько капель эфирного масла лимона или апельсина. Ну а если жарили весь вечер блины или что-то случайно подгорело, включите вытяжку, откройте окна и поставьте на плиту сотейник с кипящей водой, добавив в него несколько долек лимона.Когда неприятный запах появляется в холодильнике, нет ничего лучше обыкновенной соды. Её можно все время держать на одной из полочек холодильника в широком блюдце или пиале или оставлять на ночь при появлении неприятных запахов.Иногда запахи впитываются в ткань. В этом случае кухонные полотенца, скатерть или чехлы от диванных подушек лучше сразу отправлять в стиральную машину. Если же запах впитался в ковры или ковровое покрытие, можно обработать их корицей. Смешайте небольшое количество молотой корицы с пищевой содой, посыпьте смесью ковер или покрытие и оставьте на 5−7 минут. Затем пропылесосьте, как обычно. Таким же способом можно обработать и обивку мягкой мебели. Также несколько капель ванильного экстракта можно нанести на заменяемый фильтр пылесоса, и тогда во время работы пылесоса по комнате распространится приятный аромат.