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Королевские изгои: Почему две кузины Елизаветы II оказались в психиатрической лечебнице


Королевские изгои: Почему две кузины Елизаветы II оказались в психиатрической лечебнице

Королевские семьи, несмотря на особенный статус, почти никогда не бывают застрахованы от обычных человеческих проблем и несчастий. Так, в 20-х годах в семье любимого брата королевы-матери родились две девочки с психическими отклонениями. Родители так боялись запятнать честь королевской семьи, что скрыли даже сам факт рождения детей. Всю жизнь Нерисса и Кэтрин Боуз-Лайон прожили тайно, их тщательно скрывали сначала в семье, а затем – в специальной лечебнице. Когда в 1987 году журналисты раскрыли эту тайну и узнали о «королевских изгоях», родились и несколько фантастических версий о том, кто такие загадочные узницы на самом деле, ведь старшая из них родилась всего лишь на пару месяцев позже ныне здравствующей королевы.

Мать Елизаветы II всегда вызывала у своих подданных искреннее восхищение. Королева была прекрасно образованной и никогда не унывающей женщиной. Сегодня ее принято называть «королевой-матерью» (вероятно, чтобы не путать с дочерью). Елизавета Боуз-Лайон происходила из старинного дворянского английского рода и имела много братьев и сестер. Больше всего будущая королева дружила со старшим братом Джоном. Однако после участия в битвах Первой мировой мужчина страдал от неврастении и нервных срывов.
Возможно, что это повлияло на здоровье его детей.
Джон Боуз-Лайон и его жена Фенелла с одной из здоровых дочерей

Джон Боуз-Лайон и его жена Фенелла с одной из здоровых дочерей

 

Любимый брат королевы женился на леди Фенелле Хепбурн-Стюарт-Форбс-Трефузис, и у них родилось пятеро детей. Правда, долгие годы все знали только о трех дочерях. Первый ребенок умер в младенчестве, следующие две девочки были абсолютно здоровы и им была уготована счастливая судьба принцесс, приближенных к английскому престолу, но затем в семью пришло огромное несчастье. Родившаяся дочь Нерисса вызвала у врачей подозрение в сильном психическом отклонении. Заявление о ее рождение родители делать не стали и скрыли сам факт появления на свет «ущербного» младенца.

Сегодня трудно судить о тяжести заболевания маленькой принцессы и о том, как можно было распознать болезнь сразу после рождения, но девочку заперли в отдельной комнате. Она была изолирована от семьи и всех людей, ее ничему не учили и вряд ли даже нормально общались. При таких условиях шансов на реабилитацию у «особенного ребенка» не было. Через некоторое время к Нериссе присоединилась ее сестра Кэтрин – еще один «неудачный вариант». Обе девочки на всю жизнь остались единственной компанией и семьей друг для друга.
Генеалогия «тайных» двоюродных сестер королевы

Генеалогия «тайных» двоюродных сестер королевы

 

С современной точки зрения родители Нериссы и Кэтрин совершили как минимум большую ошибку, если не преступление, но в те времена подобное поведение, будь оно известно, вызвало бы одобрение и понимание. Психические болезни считались в обществе чем-то позорным, тем более, что еще и по наследству могли передаваться. Возможно, что родители пытались таким образом защитить репутацию старших дочерей, у которых и так шансов на хорошее замужество было не очень много.

«Особенные» принцессы так и не научились говорить. Вся жизнь их прошла взаперти. Джон и Фенелла заботились о них сами, даже не приглашая специалистов – боялись, что семейная тайна выплывет наружу. В 1930-м году супруг умер, и благородная леди осталась одна. Вдова не смогла дальше в одиночку хранить тайну двух больных детей, тем более, что девочки выросли и справляться с ними становилось все труднее.
Нерисса и Кэтрин Боуз-Лайон

Нерисса и Кэтрин Боуз-Лайон

 

С помощью своего отца, который был в курсе проблемы, леди Фенелла поместила дочерей в закрытую психиатрическую клинику Эрлвуд в графстве Суррей и оплачивала не только работу персонала, но и сохранение тайны. В книге пэров Берка (переписи всех знатных лордов) были сделаны записи о том, что Нерисса и Кэтрин скончались (в 1940 и 1961 годах соответственно).Семейный секрет удалось сберечь еще на долгие годы.

Когда журналисты начали исследовать этот вопрос, то по записям в книге посетителей клиники удалось выяснить, что до 1960-го года девушек посещали мать и дедушка. В эти годы Нерисса и Кэтрин еще иногда получали подарки и новую одежду. Затем кузины королевы остались совсем одни. Сложно предположить, что родные сестры были не в курсе «маленькой семейной проблемы». Две старшие дочери Боуз-Лайон, кстати, вполне удачно вышли замуж. Одна из них даже получила титул датской принцессы, однако, судя по всему, о своих больных сестрах они предпочли забыть. Сама королева, несомненно, принимала участие в судьбе Нериссы и Кэтрин – от ее имени на больницу иногда перечислялись некоторые суммы. Однако на этом королевское внимание заканчивалось.
Психиатрическая клиника для душевнобольных Эрлсвуд в графстве Суррей, в которой прошла жизнь королевских кузин

Психиатрическая клиника для душевнобольных Эрлсвуд в графстве Суррей, в которой прошла жизнь королевских кузин

 

По воспоминаниям персонала клиники, их пациентки вовсе не были агрессивными. Они просто остановились в развитии на уровне пятилетних детей. Иногда шалили, имели проблемы с координацией, но больших проблем не доставляли. Одна из сестер позднее рассказывала:
«Если Королева или Королева-мать появлялись на экране телевизора, они [Нерисса и Кэтрин] всегда пытались сделать реверанс. Очевидно, это была какая-то наследственная память. Это очень печально. Просто подумайте о жизни, которая могла бы у них быть. Они были двумя прекрасными сестрами. Они не умели разговаривать, но могли показывать пальцем и издавать звуки — если вы их знали, то вполне понимали то, что они пытались сказать».

Больные женщины были очень привязаны друг к другу, они так и состарились вместе. В 1986 году Нерисса умерла, и для Кэтрин жизнь как будто остановилась. Она пережила сестру почти на 30 лет, но за эти годы так и не дождалась внимания от родни. Однако смерть Нериссы способствовала тому, что о «тайных сестрах королевы» узнала общественность. Один из журналистов, прогуливаясь по кладбищу, заметил странную пластиковую табличку над свежей могилой. На ней значился порядковый номер и известная каждому англичанину фамилия одной из ветвей королевской семьи. Мужчина провел собственное расследование и сумел докопаться до правды.
Кэтрин Боуз-Лайон в старости

Кэтрин Боуз-Лайон в старости

 

Волна возмущения после обнародования неприглядной истины задела обеих Елизавет – и мать, и дочь. Королев обвиняли в невнимательности к ближайшим родственницам, ведь королева-мать много лет поддерживала благотворительный фонд, помогающий людям с умственными отклонениями, а на памятник родной племянницы средств не выделила. Дальше-больше, в 2011-м году на одном из британских телеканалов вышел документальный фильм про двоюродных сестер Елизаветы II, получивший название «Спрятанные кузины королевы». В нем персонал клиники рассказал всему миру о том, что у знатных пациенток даже не было личной одежды, их одевали в казенную. Королевская семья была вынуждена оправдываться.

Однако никакие объяснения не могли повлиять на человеческую фантазию. В связи с этой историей возникли несколько конспирологических теорий, и они до сих пор активно обсуждаются. Самая захватывающая предполагает подмену младенцев в стиле Александра Дюма: якобы, будущая королева Елизавета родилась умственно неполноценной и ее заменили на здоровую кузину, ведь обе родились в 1926-м году с разницей всего в десять недель.

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Королевские изгои: Почему две кузины Елизаветы II оказались в психиатрической лечебнице

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