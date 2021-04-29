Блюда, которые появились совершенно случайно

Если вы никогда не ели наши осетинские пироги в Киеве, то у вас точно возникал вопрос: почему их так все хвалят? Это не секрет, что наша пекарня уже давно стала самой популярной в столице. Каждый покупатель автоматически становится постоянным посетителем. Ведь вкус наших осетинских пирогов невозможно забыть, ему нет равных. На нашем сайте вы найдёте изобилие вкусов. Осетинские пироги с рыбой, с мясом, вегетарианские, с сыром и даже со сладкой начинкой. Минимум теста, максимум начинки – залог идеальности. Также у нас можно заказать напитки и даже соусы. Так вкусовые свойства пирога раскрываются на много ярче. Осетинские пироги нашей пекарни готовятся по уникальному старинному рецепту, который вытачивали годами. Заказ вы можете забрать самостоятельно, а можете заказать службой доставки. Курьеры очень быстро и качественно доставляют осетинские пироги по всему Киеву.

Чаще всего шедевры возникают намеренно и годами усовершенствуются, как к примеру наши осетинские пироги, но бывают случаи, когда всё идёт наоборот. Множество известных нам сегодня блюд и напитков были придуманы совершенно случайно.

Сэндвич

Один немало известный граф был заядлым игроком в покер. Он не позволял себе даже вставать со стула, чтобы перекусить во время игры.

Поэтому частенько делал перекусы прямо на том же столе. Но возникла проблема, после жирной пищи, которую он брал руками, загрязнялись карты. Но граф решил эту задачу. Он приказал слугам подавать мясо между двумя кусочками хлеба. Вот таким, совершенно не кулинарным желанием, мужчина подарил Миру сэндвич.

Чипсы

Кто бы мог подумать, но чипсы тоже совершенно случайное изобретение. Они были сделаны назло очень привередливому посетителю ресторана, который отправил назад повару жареную картошку. Тот объяснил свой поступок, недопустимой толщенной картофеля. Повар долго не думал и решил подшутить, он максимально тонко нарезал и пожарил картошку. К многочисленному удивлению, блюдо понравилось посетителю. С тех пор его включили в меню ресторана, а уже позже рецепт распространился по всей Планете.

Кока-кола

Изначально, хотели сделать напиток, который легко мог бы заменить наркотики и алкоголь. Для этого смешали листья коки и вино. Изобретателем оказался известный на те времена медик, который и дня не мог прожить без морфия. Такая идея очень быстро заполонила сердца олигархов. Вкус такого напитка нельзя было сравнить. Вскоре, производства винного наркотика закрыли, а рецепт изменили на безалкогольный.

Нутелла

Большое количество детей и взрослых Украины начинают свой день с пасты «Нутелла», но никто даже и не догадывается о случайном изобретении этого чуда кулинарии. Всё случилось через неудачу кондитера, которому помешала жара. Ферреро согласился сделать большой заказ вкусных батончиков, вот только погода решила расстроить все планы. Но повар нашёл выход с ситуации и предложил гостям намазать потерявшие форму шоколадные батончики на хлеб. Вскоре паста стала отдельным продуктом и получила свою заслуженную славу.