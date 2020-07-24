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Плакаты, которые демонизировали Советский Союз

Советские художники создали тысячи пропагандистских плакатов, чтобы подчеркнуть превосходство коммунизма над капитализмом. Однако соперники СССР в капиталистическом мире совпали с ними в творчестве.

Плакаты, которые демонизировали Советский Союз

Плакаты, которые демонизировали Советский Союз

1. «Это завтра? Америка при коммунизме» была комиксом, в котором рассказывается о захвате коммунистами США и разрушении американской демократии в 1950-х годах.

http://vs-t.ru/plakaty-kotorye-demonizirovali-sovetskij-soyuzПлакаты, которые демонизировали Советский Союз

2. На этом плакате изображен социализм как дьявольское существо, пытающееся задушить процветание.

Плакаты, которые демонизировали Советский Союз

3. Французы не были исключением. Это обложка книги, напечатанной в 1935 году, которая представляет, что будет означать правило большевизма для Европы, за пять лет до нацистской оккупации Франции в 1940 году.

Плакаты, которые демонизировали Советский Союз

4. «Будешь ли ты жить в его тени?» Этот риторический вопрос был задан датским художником.

Плакаты, которые демонизировали Советский Союз

5. «Посмотри за маской. Коммунизм — это смерть». Этот плакат с изображением маски Иосифа Сталина и черепа сзади в настоящее время доступен в Библиотеке Конгресса.

Плакаты, которые демонизировали Советский Союз

6. Радио «Свободная Европа» собирало пожертвования, обещая людям крестовый поход за свободу и борьбу с коммунистами от их имени. «Каждый доллар покупает 100 слов правды», — говорится в объявлении.

Плакаты, которые демонизировали Советский Союз

7. На этом французском плакате 1951 года изображен Сталин, защищающий мир с гораздо более зловещими истинными намерениями.



Плакаты, которые демонизировали Советский Союз

8. Корпорация Bohn Aluminium & Brass обратилась к угрозе коммунизма в 1952 году для рекламы своего бренда.

Плакаты, которые демонизировали Советский Союз

9. На этой обложке изображен Советский Союз как грозный айсберг, угрожающий потопить США.

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Плакаты, которые демонизировали Советский Союз

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