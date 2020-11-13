Оригинальный способ переработки пластиковых бутылок

Использование живых цветов в интерьере — прекрасная идея, ведь они способны преобразить пространство и сделать комнату более уютной. Главное — правильно подобрать горшки и вазоны для цветов.

Самая большая проблема — найти красивые горшки для больших растений: они либо слишком дорогие либо совсем некрасивые. Решением этой проблемы станет изготовление оригинальных напольных горшков своими руками.





Для оформления трех горшков понадобятся 5-литровые бутылки, деревянные ножки и отделочный материал: толстая ветка, джутовый шпагат и камни.

Срежьте верхние части 5-литровых бутылок.





К их основаниям прикрутите по три деревянных ножки.



Первый способ оформления — спилами дерева. Для этого довольно толстую ветку распилите на тонкие спилы и обклейте ими бутылку. Для приклеивания используйте горячий клей.



Второй способ оформления камнями. Для этого просто обклейте бутылку симпатичными камешками.



И еще один оригинальный способ оформления пластиковой бутылки — с помощью джутового каната, которым необходимо просто обмотать будущий горшок.





На дно самодельных горшков насыпьте керамзит, землю и посадите свои любимые растения.



Несмотря на то, что горшки оформлены разными материалами, они имеют единый стиль и очень гармонично смотрятся рядом друг с другом.

Таким образом можно оформить бутылки любого размера, начиная от 05, литра и заканчивая 19-литровыми бутылками.Полный процесс изготовления оригинальных вазонов можно посмотреть на видео: