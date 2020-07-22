Зачем пасынковать перец

Многие огородники не уделяют внимание пасынкованию перца, считают это бесполезным и трудоемким занятием. Однако чтобы получить хороший урожай, нужно не только регулярно поливать и подкармливать растения, но и формировать их по мере необходимости.

Некоторые сорта перца не нуждаются в пасынковании: кустики растут компактными, боковые побеги в нижней части растения не образуются, а на основных ветвях – не более десяти завязей. Но если ваши перцы растут пышными кустами, без пасынкования не обойтись, иначе все плоды не успеют созреть до наступления холодов.



Что дает формирование куста перца?

Стоит ли удалять «коронные» цветки?

Как нужно проводить пасынкование?

Стоит ли оставлять все побеги с бутонами в верхней части куста?

Увеличивается количество завязей.Плоды вырастают более крупные.Урожай созревает быстрее.Кусты лучше освещаются и проветриваются.Первый бутон перца называют «коронным», или «королевским». Он формируется на развилке основного побега и очень часто опадает сам после пересадки растения в грунт. Если первый коронный цветок появился уже после высадки рассады на постоянное место, его следует аккуратно удалить, поскольку он будет тормозить развитие скелетных ветвей. Многие огородники оставляют коронный цветок, чтобы как можно раньше получить первый плод. Однако на его формирование растение отдает слишком много сил, и на остальных побегах образуется меньше завязей, а некоторые из них опадают в процессе вегетации.На развилке каждой скелетной ветви часто образуются коронные цветки второго порядка. Их можно удалять частично: некоторые оставить, чтобы получить более ранний урожай, а некоторые удалить, чтобы на побегах сформировалось больше завязей.Формируя куст, нужно учитывать плотность посадок, особенности сорта и погодные условия.На кустике перца обычно выделяются 2-3 основных побега, на которых формируется урожай. Все нижние пасынки до первой развилки необходимо удалить, поскольку они тормозят развитие скелетных ветвей. Пасынки можно обрезать вместе с нижними листьями, оставляя пенечки длиной несколько миллиметров. При этом действовать нужно очень аккуратно, стараясь не повредить основной стебель.Не стоит дожидаться, пока на нижних пасынках образуются бутоны. Чем раньше удалить лишние побеги, тем лучше для растения.Затем осмотрите внимательно скелетные ветви. Если на них есть побеги, на которых не сформировались завязи, их тоже нужно удалить. Такие пасынки только отнимают силы растения и загущают куст.На мощных пышных кустах перца бутоны могут образовываться абсолютно на всех побегах. Предположим, у растения есть три скелетные ветки. Они раздваиваются, и мы получаем уже шесть побегов, на каждом из которых может сформироваться 3-5 бутонов. Это слишком большая нагрузка для куста, да и все плоды не успеют вызреть. Что стоит удалить в таком случае?Мы должны обратить внимание на центральную часть куста, на те побеги, которые «смотрят» внутрь. Они не получают достаточного количества света, и плоды там формируются позже. Поэтому на побегах, направленных внутрь куста, следует оставить только один бутон, а верхушку обрезать. Таким образом мы удаляем точку роста. А основная скелетная ветвь будет продолжать развиваться.Когда сформируется достаточное количество завязей, мы прищипываем верхушки основных побегов, останавливая рост куста и направляя его силы на формирование урожая.После пасынкования перца грунт на грядке будет пересыхать гораздо быстрее, поскольку мы удалили побеги, дающие дополнительную тень. Поэтому грядку желательно замульчировать, чтобы задержать влагу, защитить землю от перегрева и облегчить дальнейший уход за посадками.Формировать кусты перца нужно на протяжении всего сезона. А когда на растениях завяжутся плоды, не забудьте вовремя подвязать кусты, чтобы они не сломались под тяжестью урожая.