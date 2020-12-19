5 изысканных десертов для ленивых, которые готовятся без выпечки

Выпечка - процесс, которые отнимает много времени. Но что, если мы скажем вам, что существуют вкуснейшие рецепты десертов, которые готовятся без выпечки (актуально для жары!), и при этом не отнимают времени и сил? Готовьтесь конспектировать или начинайте готовить прямо сейчас, открыв статью в вашем смартфоне. Вы гарантированно порадуете и удивите близких!
1. Холодный чизкейк с ореоhttp://navote.ru/?p=21639
Вкуснятина! / Фото: TikTok
Для приготовления основы берем 8-10 печенек орео и в блендере измельчаем до состояния крошки. В полученную крошку добавляем 70 граммов растопленного сливочного масла и хорошо перемешиваем деревянной лопаткой. Выкладываем массу в круглую форму и распределяем по дну. Ставим основу в холодильник и начинаем готовить начинку. Пол-пачки желатина замачиваем в холодной воде в первой миске, берем ещё 7-8 печенек орео и мелко их ломаем во вторую миску. В третьей миске к двум пачкам творога мы добавляем сливочное масло, сметану и сахар (их количество варьируйте сами - чем больше сахара - тем будет слаще, чем больше сметаны - тем будет жирнее и гуще), данную массу мы мелко измельчаем блендером до однородной массы без крупинок.
Теперь наш желатин в первой миске мы хорошенько разогреваем в микроволновке и добавляем в творожно-сметанную массу, снова взбиваем блендером. Добавляем в массу печенье из второй миски и аккуратно перемешиваем деревянной лопаткой. Выкладываем всю массу на основу из печенья в круглой форме, разравниваем лопаткой. Сверху украшаем печеньками орео или чем угодно на ваш вкус. Ставим в холодильник на три часа. Изысканный чизкейк готов!
2. Груша с солью и рикоттой
Изысканно на вкус! / Фото: zen.yandex.ru
Десерт для очень ленивых! Берем грушу. Идеальным образом подойдет сорт конференция. Отрезаем несъедобные хвостик и попочку. Нарезаем грушу тонко - кружочками или слайсами во весь рост, главное, чтобы толщина была примерно 7 миллиметров. На каждый слайс груши кладём десяток крупинок крупной соли. Затем берем мягкий белый сыр рикотта и кладем по вкусу слой сыра на каждый слайс груши. Сверху посыпаем тертым шоколадом или корицей. Идеальный десерт готов! Что касается калорий, то это - на удивление диетическое блюдо, поскольку в груше средней будет около 70 калорий, а в порции рикотты - приблизительно 140. Итого - десерт завесит на 210-230 калорий с учетом посыпки.
3. Сладкие канапе
Сладкие канапе. / Фото: legkovmeste.ru
Для сладких канапе понадобится зефир, лучше без сахара (он гораздо менее приторный и лучше сочетается с твердыми сортами сыра). Берем любой твердый желтый сыр, но идеальным выбором будет пармезан (он очень жесткий и идеально сочетается именно с зефиром). Нарезаем твердый сыр маленькими кусочками, прокалываем вместе с кусочками зефира шпажкой или зубочисткой. Можно добавить любимую ягоду, например, черешню. Подавать не только себе, но и любимым!
4. Канапе с творожным сыром
Идеальный невредный десерт. / Фото: tut.by
Вы используете твердый белый творожный сыр только для греческого салата? Очень и очень зря! В качестве основы для десертного блюда он так же идеален! Твердый сыр нарезаем кубиками. А теперь берем любой сухофрукт, который вы любите. Это может быть курага, чернослив, сушеное яблоко. Но самым изысканным на вкус вариантом будет курага или сушеная клюква. А теперь всё как в пункте выше - соединяем кубик сыра и сухофрукт шпажкой или зубочисткой в канапе.
5. Фондю
Вот это да! / Фото: chocolatery.net
Хотите удивить компанию близких друзей или ваших любимых супернеобычным десертом? Угостите их фондю. Растопите шоколад, дайте каждому участнику гастрономического акта деревянную шпажку и поставьте на стол небольшие емкости с сухофруктами и орехами. Суперским решением в емкости с сухофруктами станет кумкват. Он стоит не так дорого, зато он сладкий и дарит эндорфинное блаженство. Нужно будет обмакивать шпажки в емкости с орехами, сухофруктами и растопленным шоколадом и миксовать себе изысканный десерт.
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