Животные, которые выросли до аномально больших размеров

Братья наши меньшие иногда вырастают до невероятных размеров. Природа любит шутить: пауки с лапками по 30 сантиметров, быки, высотой в 3 метра — интересно, что животные все чаще вырастают до аномальных габаритов.







В 2002 году жители Республики Бурунди всей деревней с трудом поймали 6-метрового крокодила. Оказалось, это еще не предел: в Книге рекордов Гиннеса есть официальная информация о 7-метровом крокодиле из Индии.







Иногда люди и сами способствуют тому, чтобы их питомцы вырастали в настоящих гигантов. Паулина Грант, домохозяйка из Англии, умудрилась вырастить своего кролика до веса в 22 килограмма!







Очень редкая помесь льва и тигрицы, лигр, тоже вырастает огромным. На данный момент рекорд принадлежит Геркулесу, вес которого превышает 400 килограммов, а рост на задних лапах составляет почти 4 метра.



