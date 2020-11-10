С нами не соскучишься!

7 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Сальвадор Дали , пожалуй , единственный гений, который признал себя психически ненормальным!Об этом явно свидетельств...Жизнь и Творчеств...
  • Елена Ульянова
    мдя ... надеюсь, есть еще люди, которые не смотрели этот фильм также как яКак изначально до...
  • Отари Хидирбегишвили
    Любопытно, что мамлюков выбирали преимущественно из выходцев Кавказа за их удаль и воинскую храбрость!Ведь именно поэ...10 величайших воинов

Животные, которые выросли до аномально больших размеров

Братья наши меньшие иногда вырастают до невероятных размеров. Природа любит шутить: пауки с лапками по 30 сантиметров, быки, высотой в 3 метра — интересно, что животные все чаще вырастают до аномальных габаритов.

Животные, которые выросли до аномально больших размеров

В 2002 году жители Республики Бурунди всей деревней с трудом поймали 6-метрового крокодила. Оказалось, это еще не предел: в Книге рекордов Гиннеса есть официальная информация о 7-метровом крокодиле из Индии.

Животные, которые выросли до аномально больших размеров

Иногда люди и сами способствуют тому, чтобы их питомцы вырастали в настоящих гигантов. Паулина Грант, домохозяйка из Англии, умудрилась вырастить своего кролика до веса в 22 килограмма!



Очень редкая помесь льва и тигрицы, лигр, тоже вырастает огромным. На данный момент рекорд принадлежит Геркулесу, вес которого превышает 400 килограммов, а рост на задних лапах составляет почти 4 метра.

Ссылка на первоисточник
11
Обсудить

Картина дня

наверх