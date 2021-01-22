Как в мировой истории завистники, интриганы и заговорщики избавлялись от неугодных

1. Эрцгерцог Франц Фердинанд

Церемония посадки Франца Фердинанда с женой в автомобиль Graf und Stift 28/32PS. \ Фото: google.com.

Легендарный Graf und Stift 28/32PS с важными персонами за пару минут до покушения. \ Фото: google.com.

2. Александр Освободитель

Александр II. \ Фото: kp.ru.

Александр II провозглашает освобождение крепостных. \ Фото: gettyimages.com.

3. Король Карл I

«Карл I с трёх сторон» или «Тройной портрет Карла I», Антонис ван Дейк, 1635-1636 гг. \ Фото: pinterest.co.uk.

4. Табиншвехти

Династия Таунгу. \ Фото: google.com.ua.

5. Николай II и его семья (Романовы)

Отречение от престола Николая II 2 марта 1917 г. В царском вагоне: министр двора барон Фредерикс, генерал Н. Рузский, В.В. Шульгин, А.И. Гучков, Николай II. \ Фото: commons.wikimedia.org.

Слева направо: дом инженера Ипатьева, в котором провела последние дни семья императора Николая II Романова; подвал дома Ипатьева в Екатеринбурге, где была расстреляна царская семья. \ Фото: commons.wikimedia.org.

6. Лорд Дарнли

Лорд Дарнли был настолько непопулярен, что его убили. \ Фото: npg.org.uk.

7. Елизавета Баварская

Елизавета Баварская. \ Фото: pinterest.com.

Франц Иосиф и Елизавета на прогулке, 1890 год. \ Фото: liveinternet.ru.

8. Джулиано Медичи

Слева: портрет Джулиано Медичи. \ Справа: Лоренцо Медичи. \ Фото: google.com.

9. Юлий Цезарь

Пеладжио Паладжи «Юлий Цезарь диктует свои изречения». \ Фото: facebook.com.

10. Максимилиан I

Последние мгновения жизни Максимилиана. \ Фото: fr.wikipedia.org.

11. Людовик I, герцог Орлеанский

Слева: Улица, на которой был найден разрубленный на части Людовик I, герцог Орлеанский. \ Фото: en.wikipedia.org.

12. Бланка II Наваррская

Бланка II Наваррская. \ Фото: museodelprado.es.