Как в мировой истории завистники, интриганы и заговорщики избавлялись от неугодных

В истории множество не самых приятных моментов, когда ситуацией правили сплетни, зависть, интриги и заговоры, повлёкшие за собой ряд расправ над неугодными, в том числе и королевскими особами. Зачастую эти события имеют огромное значение, поскольку они изменили ход истории, привели к хаосу, страху и переменам, иногда в глобальном масштабе.
1. Эрцгерцог Франц Фердинанд
Церемония посадки Франца Фердинанда с женой в автомобиль Graf und Stift 28/32PS. \ Фото: google.com.
Возможно, самым значительным королевским убийством в современной истории было убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника Австро-Венгерской империи. К 1914 году империя представляла собой «смесь» из различных этнических и национальных групп. Босния вместе с городом Сараево была аннексирована империей в 1908 году, к большому неудовольствию соседней Сербии. Итак, когда Франц Фердинанд посетил Сараево 28 июня 1914 года, в воздухе витало напряжение.
Легендарный Graf und Stift 28/32PS с важными персонами за пару минут до покушения. \ Фото: google.com.
В тот самый момент, когда эрцгерцог ехал в автомобиле под открытым небом со своей женой Софией, к его машине подошел сербский националист, который вытащил пистолет и застрелил королевскую чету. Убийство Франца Фердинанда и Софии от рук девятнадцатилетнего Гаврило Принципа стало той искрой, которая разожгла Первую Мировую войну. В отместку за смерть своего наследника Австро-Венгрия объявила войну Сербии и это объявление в конечном счёте втянуло в военный конфликт Германию, Россию, Францию и Великобританию, а дальше, как известно, это привело к многочисленной гибели ни в чём неповинных людей.
2. Александр Освободитель
Александр II. \ Фото: kp.ru.
Русский император Александр II был известен как реформатор. В 1861 году, в том же году, когда Америка вступила в гражданскую войну из-за вопроса о рабстве, Александр освободил крепостных крестьян России. Помимо этого, он работал над реформированием российской судебной системы.
Но реформ «Александра Освободителя» оказалось недостаточно для расколотой России. Он также мог быть репрессивным и подозрительно относиться к политическим движениям. 13 марта 1881 года шестидесятидвухлетний император ехал в своей карете по Санкт-Петербургу, когда анархисты бросили бомбу под его экипаж. В следствии взрыва была повреждена задняя стенка кареты, но несмотря на это, Александр не пострадал.
Александр II провозглашает освобождение крепостных. \ Фото: gettyimages.com.
Разгневанный государь, не реагируя на уговоры своих сопровождающих покинуть место нападения и поскорее вернуться во дворец, подошёл к одному из задержанных и спросив того о чём-то, вновь направился к месту взрыва, где его поджидал далеко не самый приятный «сюрприз». Второй подельник ранее задержанного Рысакова бросил под ноги Александру сверток с бомбой. Отброшенный взрывной волной на землю, император истекал кровью, а спустя час умер по дороге во дворец. Преемники Александра II извлекли из этого убийства урок: будьте тверды, консервативны и не доверяйте народу.
3. Король Карл I
«Карл I с трёх сторон» или «Тройной портрет Карла I», Антонис ван Дейк, 1635-1636 гг. \ Фото: pinterest.co.uk.
До того, как гильотина бесславно отрубила головы королю Людовику XVI и королеве Марии Антуанетте во время Французской революции, самым известным актом политического цареубийства в Европе была казнь короля Карла I во время английских гражданских войн.
На протяжении своего почти двадцатичетырёхлетнего правления Карл регулярно сталкивался с членами всё более беспокойного и могущественного парламента. Напряжённость переросла в открытое восстание и король во всю сражался против парламентария на протяжении 1640-х годов, но, потерпев поражение, был обезглавлен 30 января 1649 года. И совсем неудивительно, что английский парламент сделал всё возможное, чтобы юридически и политически оправдать убийство короля. Многие историки склоняются к тому, что это был наглядный пример и значительный шаг в деле создания представительного парламента, контролирующего власть европейского монарха.
4. Табиншвехти
Династия Таунгу. \ Фото: google.com.ua.
Одним из самых значительных правителей в истории Юго-Восточной Азии является Табиншвехти, король Бирмы в XVI веке. Хотя он организовал расширение бирманского королевства и основал империю Тунгу, он также любил вино. Много. Вскоре он стал алкоголиком, и соперники предчувствовали благоприятную возможность избавиться от него. По их мнению, Табиншвехти был не так уж и велик, в конце концов, и был слабым человеком. Так, в 1550 году тридцатичетырёхлетний король-воин был убит во сне.
Историк Виктор Либерман охарактеризовал смерть Табиншвехти как «один из великих поворотных моментов в истории материка», поскольку она привела к росту военных действий и этнической напряженности в Юго-Восточной Азии.
5. Николай II и его семья (Романовы)
Отречение от престола Николая II 2 марта 1917 г. В царском вагоне: министр двора барон Фредерикс, генерал Н. Рузский, В.В. Шульгин, А.И. Гучков, Николай II. \ Фото: commons.wikimedia.org.
Русская революция началась в 1917 году, когда солдатам, крестьянам и рабочим надоело сражаться в этой, казалось бы, бесконечной, бессмысленной войне. Революция означала конец императорской династии. И вот семья Романовых во главе с царём Николаем II была бесцеремонно изгнана. Николай и его дружное семейство, включая жену, которую он очень любил, и их пятеро детей были сосланы в Екатеринбург, Россия. Там они были заключены в Ипатьевский дом, известный как «Дом особого назначения». Но для большевиков оказалось этого мало, ведь как говорится, лучший царь – мёртвый царь.
Ранним утром 17 июля 1918 года семью Романовых внезапно разбудили и сказали, что им нужно срочно покинуть свой этаж и комнату в связи с тревожной ситуацией в городе. Их отвели в полуподвал, а через несколько минут туда ввалилась расстрельная команда, и был зачитан смертный приговор императорской семье. Стрельба началась сразу же и продолжалась около двадцати минут.
Слева направо: дом инженера Ипатьева, в котором провела последние дни семья императора Николая II Романова; подвал дома Ипатьева в Екатеринбурге, где была расстреляна царская семья. \ Фото: commons.wikimedia.org.
И если верить одному из источников, то к концу первого раунда погибли только Николай и Александра. Их дети лежали на полу, дыша и истекая кровью (они сами того не желая изготовили себе пуленепробиваемые жилеты, вшивая в одежду драгоценные камни, чтобы иметь возможность унести с собой некоторое богатство, когда будут покидать дом). Поскольку пули рикошетом отскакивали от детей, палачи воспользовались штыками, чтобы убить их. Убийство Романовых возвестило конец царской России и начало советской власти. Это был один из самых кровавых политических актов ХХ века.
6. Лорд Дарнли
Лорд Дарнли был настолько непопулярен, что его убили. \ Фото: npg.org.uk.
Рождённый английским дворянином, лорд Дарнли женился на королевской особе в 1565 году, когда взял в жёны Марию, Королеву Шотландии. Хотя Мария поначалу была влюблена в этого красивого аристократа, его истинная сущность в скором времени быстро проявилась, и его тщеславные, поверхностные и пьяные манеры вскоре сделали его непопулярным при шотландском дворе. Его агрессивное стремление к большей власти при дворе также не принесло ему никакой пользы. Итак, 9 февраля 1567 года он был найден мёртвым, став жертвой ранее запланированного убийства.
Хотя никто не скучал по Дарнли, многие использовали его смерть как убийственное доказательство против столь же непопулярной шотландской королевы. Некоторые подозревали, что Мария и её друг граф Босуэлл, который, как утверждали некоторые, был её любовником, вместе придумали план убийства короля. Антагонизм по отношению к вдовствующей королеве только усилился в последующие месяцы. В июле 1567 года она отреклась от престола и провела остаток своей жизни в изгнании в Англии до тех пор, пока сама не стала жертвой политических интриг.
7. Елизавета Баварская
Елизавета Баварская. \ Фото: pinterest.com.
Признанная одной из самых красивых женщин Европы, австрийская императрица Елизавета всегда привлекала к себе внимание, куда бы она ни направлялась. Хотя она и была замужем за австрийским императором Францем Иосифом I, она была романтичной натурой, которая чувствовала себя неуютно в душных стенах придворной жизни. «Сиси» или «Баварская роза», как её называли, чувствовала себя более уютно в Венгрии, чем в зеркальных залах королевского дворца.
Её брак с Францем Иосифом был не особенно удачным, и она часто проводила время вдали от Вены. В 1898 году (примерно через девять лет после того, как её сын Рудольф покончил с собой), она отдыхала в Женеве, Швейцария. Хотя она обычно путешествовала инкогнито, слух о том, что прекрасная Сиси находится в городе, быстро распространился по всей Женеве.
Франц Иосиф и Елизавета на прогулке, 1890 год. \ Фото: liveinternet.ru.
10 сентября 1898 года, когда Сиси готовилась сесть на корабль, к ней подошёл молодой анархист с небольшой папкой в руках и ударил очаровательную женщину заточкой в области сердца, тем самым сбив её с ног. Этого было достаточно, чтобы причинить вред. Хотя Сиси поначалу не поняла, что произошло, она поднялась на ноги, и в сопровождении своей фрейлины отправилась дальше. Но спустя несколько минут её состояние быстро ухудшилось. Почувствовав острую боль в области сердца, герцогиня Баварская, потеряв сознание, упала на землю и вскоре умерла.
Смерть Елизаветы была ещё одним сокрушительным ударом для стареющего императора и для Европы, которая начинала походить на пороховую бочку. Королевские убийства конца XIX и начала XX веков потрясли Европу и сделали очевидным, что политические основы, на которых покоился континент, становились всё более неустойчивыми.
8. Джулиано Медичи
Слева: портрет Джулиано Медичи. \ Справа: Лоренцо Медичи. \ Фото: google.com.
Несмотря на то, что флорентийская семья Медичи не была королевской семьёй в традиционном смысле этого слова, они были классическими выскочками: банковская династия, накопившая политическую власть и вступившая в брак с известными королевскими домами по всей Европе.
Джулиано Медичи был соправителем Флоренции вместе со своим братом Лоренцо во всём, кроме имени. Под их покровительством процветало искусство Флоренции.
Но все это закончилось 26 апреля 1478 года. Члены конкурирующей семьи Пацци попытались организовать переворот против Медичи. Итак, Франческо де Пацци напал на братьев Медичи в Дуомо. Лоренцо удалось сбежать, а Джулиано был ранен по меньшей мере девятнадцать раз прямо на глазах у многотысячной толпы. Месть была быстрой и абсолютной. В итоге, убийцы были казнены и Лоренцо, восстановив контроль над Флоренцией, лишь преумножил власть Медичи.
9. Юлий Цезарь
Пеладжио Паладжи «Юлий Цезарь диктует свои изречения». \ Фото: facebook.com.
Юлий Цезарь официально не был королём, но в первом веке до нашей эры он был самым близким к королевской власти человеком в Риме. На самом деле политическая власть передавалась через его семью, как настоящая королевская династия.
Хотя он был блестящим военным тактиком и политиком, многие в римской элите стали возмущаться его растущей властью, особенно когда он стал диктатором Рима. Так, 15 марта 44 года до нашей эры - печально известные «Мартовские иды» - группа римских сенаторов примерно двадцать три раза вонзила свои кинжалы в тело Цезаря, нанеся полководцу смертельные раны.
Смерть Цезаря была драматическим моментом в Римской истории. Она положила начало периоду военных действий, когда соперники пытались заполнить вакуум власти, оставленный Цезарем позади. А в скором времени его приёмный сын Октавиан, одержав победу в распрях, стал править как Цезарь Октавиан Август - первый римский император.
10. Максимилиан I
Последние мгновения жизни Максимилиана. \ Фото: fr.wikipedia.org.
Максимилиан был членом знаменитого дома Габсбургов. Но будучи младшим братом императора Франца Иосифа, правителя Австро-Венгерской империи, Максимилиан никогда не собирался править нигде в Европе. Поэтому, когда его подтолкнули стать новым императором Мексики, по сути, марионеткой для Франции в Северной Америке, он согласился.
Тридцатиоднолетний император прибыл в Мехико в 1864 году, стремясь стать хорошим правителем. Он страстно взялся за прогрессивные дела. Но Максимилиан I так и не смог покорить мексиканский народ. В 1867 году республиканские войска свергли его, и он был убит 19 июня 1867 года. Убийство Максимилиана проложило путь к возвращению Бенито Хуареса к власти в качестве президента Мексики, человека, который модернизировал Мексику и прославился как герой.
11. Людовик I, герцог Орлеанский
Слева: Улица, на которой был найден разрубленный на части Людовик I, герцог Орлеанский. \ Фото: en.wikipedia.org.
Людовик I, герцог Орлеанский, был младшим братом французского короля Карла VI, он же «Карл Безумный», того самого неуравновешенного монарха, страдавшего от приступов психического расстройства. По мере того, как Карл становился всё более неустойчивым, для окружающих ясно было одно, что регентство будет необходимо. Хотя Людовик считал себя лидером Совета, его вечный соперник, герцог Бургундский, недвусмысленно заявил, что у него есть собственные королевские амбиции.
Жан Бесстрашный, душимый злобой, завистью и ненавистью к Людовику, организовал переворот против своего родственника и 23 ноября 1407 года герцог Орлеанский был убит на улицах Парижа группой наёмных убийц. Это была, по общему мнению, особенно кровавая сцена, поскольку Людовик был разрублен на части.
Как утверждают историки, убийство столь ненавистного герцога помогло обеспечить господство Бургундского дома в европейской политике.
12. Бланка II Наваррская
Бланка II Наваррская. \ Фото: museodelprado.es.
Рождённая Иоанном Арагонским и Бланкой I Наваррской в 1424 году, Бланка II была законной наследницей трона Наварры, небольшого королевства, которое располагалось между современной Францией и Испанией. Поскольку её мать по рождению и праву была королевой Наваррской, её дети, а не муж имели право на трон. Но это не помешало Иоанну Арагонскому вожделеть к Наварре.
В 1461 году, после смерти своего брата, Бланка стала королевой Наваррской, к большому разочарованию её отца и младшей сестры. После неудачного брака, закончившегося разводом, Бланка II была фактически заключена под стражу собственным отцом и сестрой Элеонорой. Итак, в 1464 году Бланка умерла от яда, все ещё находясь в плену. Историки предполагают, что за этим, вероятно, стояли её отец и сестра. Смерть Бланки в конечном счёте позволила её сестре Элеоноре стать королевой Наварры, что, в свою очередь, предоставило её отцу ещё больше власти и контроля в королевстве.
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