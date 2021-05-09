7 предметов из магазинов прошлых времен, которые не поймут наши дети

1. Молочный бидон

Разливное молоко было удобно носить в специальных бидонах / Фото: rkrp-rpk.ru

2. Владимир Довгань

Под брендом «Владимир Довгань» выпускалась различная продукция, качество которой подтверждалось наклейками / Фото: obozrevatel.com

Розыгрыш номеров на наклейках проводился в передаче «Довгань-шоу» / Фото: best90.ru

3. «Гашение» чеков

Многие кассиры до сих пор по старой привычке надрывают чеки, что может удивить молодое поколение / Фото: b-picture.livejournal.com

4. Торговые точки с одним товаром

Раньше в магазинах можно было повсеместно встретить полки с одинаковым товаром / Фото: news.myseldon.com

5. Карманы монет

Не так давно наши карманы отвисали под тяжестью мелочи, сейчас копейки остались только на ценниках / Фото: 7info.ru

6. Правильные ценники

Отсутствие специальных программ для контроля кассовых операций не мешало кассирам в прошлом пробивать честную цену / Фото: yaplakal.com

7. Трубочки с повидлом

Всеми любимое лакомство - жаренные в масле пирожки-трубочки с повидлом уже не встретишь на полках магазинов / Фото: yandex.ua