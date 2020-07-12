Жены Геннадия Ветрова

Известный комик всю жизнь пробовал себя в разных жанрах и специальностях. То же и в личной жизни — выбрать одну единственную он никак не может.



На актерском в ЛГИТМиКе Геннадий встретил свою первую жену — однокурсницу Анастасию Смолину. Тогда будущий известный артист определился со своей специальностью и начал работать над артистическим талантом. Как только Ветров нашел себя в профессиональном плане, он понял, что готов к семейной жизни. Смолина поддержала его решение и переехала к возлюбленному. Чуть позже Геннадий попросил руки у девушки. Талантливые, красивые, яркие — парочку знал весь курс. После выпуска вместе их и пригласили в театр «Буфф».



Первый разрыв

Мезальянс