Жены Геннадия Ветрова

Известный комик всю жизнь пробовал себя в разных жанрах и специальностях. То же и в личной жизни — выбрать одну единственную он никак не может.
На актерском в ЛГИТМиКе Геннадий встретил свою первую жену — однокурсницу Анастасию Смолину. Тогда будущий известный артист определился со своей специальностью и начал работать над артистическим талантом. Как только Ветров нашел себя в профессиональном плане, он понял, что готов к семейной жизни. Смолина поддержала его решение и переехала к возлюбленному. Чуть позже Геннадий попросил руки у девушки. Талантливые, красивые, яркие — парочку знал весь курс. После выпуска вместе их и пригласили в театр «Буфф».
Первый разрыв
Будущий комик мечтал добиться высот в карьере и бывал на работе чаще, чем дома. В итоге — отношения с молодой женой стали ухудшаться. Чтобы вернуть любовь и взаимопонимание, супруги решили завести ребенка. На свет появилась дочка Ксюша. Однако рождение Ксюши не могло исправить ситуацию. Смолина целыми днями меняла пеленки, а Геннадий пропадал в театре. Пара рассталась, но сохранила дружеские отношения. Ветров всегда поддерживал дочь и помогал семье финансово. Экс-супруга через некоторое время нашла нового мужа и новую профессию. Смолина стала организатором в агентстве праздников. Сейчас Анастасия занимает руководящую должность в одной из крупнейших ивент-компаний в Петербурге.
Мезальянс
Знаменитый артист, отец взрослой дочери и руководитель собственного театра начал ухаживать за молодой артисткой. Карина Зверева была на 20 лет моложе Ветрова. Комик влюбился в молодую девушку без памяти, поэтому долго и трогательно ее добивался. Карина не сразу ответила взаимностью Геннадию. Некоторые поклонники увлеченно наблюдали за отношениями юной особы и популярного юмориста. Другие — не верили в их любовь и говорили, что Зверева уйдет от Геннадия, как только прославится. Но пара не расставалась назло завистникам. Карину даже приглашали в группу «Блестящие» на место Жанны Фриски, которая начала сольную карьеру. Но Зверева выбрала семейную тихую жизнь. Спустя 14 лет супруги объявили о разводе. Причин пара не называла. Карина признавалась журналистам, что разрыв был обоюдным. Экс-возлюбленные до сих пор общаются и дружат. Молодая жена В гастрольном полете Ветров приметил улыбчивую и симпатичную стюардессу. Геннадий не стал упускать шанса познакомиться поближе и взял у девушки номер телефона. Ветров вновь взволновал поклонников, когда они узнали, что Оксана младше юмориста почти на 30 лет! Отношения развивались стремительно: первая встреча состоялась за день до Дня всех Влюбленных. Артист набрал номер Оксаны и пригласил на свидание. Ветров недолго добивался юной красавицы, и в 2014 году влюбленные поженились. У Оксаны и Геннадия в 2016 году родилась дочь Маша. Старшая дочь Ксюша быстро подружилась с новой женой отца и помогает им с малышкой.
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