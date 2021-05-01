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Макеты и кетчуп: как создавались спецэффекты для кино до появления компьютерной графики


Макеты и кетчуп: как создавались спецэффекты для кино до появления компьютерной графики

Сегодняшний кинематограф имеет куда больше ненастоящих элементов, чем ранее. В первую очередь это связано с активным использованием компьютерной графики - она и проще в обращении и смотрится весьма правдоподобно. Но ведь искусству кино уже больше столетия, а цифровые технологии ворвались в него сравнительно недавно. И в былые времена режиссерам и постановщикам приходилось идти на самые разные уловки и ухищрения, чтобы картинка на экране получилась достоверной.

1. Движение камеры


Если присмотреться, то можно заметить неестественный наклон линии горизонта - значит, отклонили камеру. /Фото: moviessilently.wordpress.com

Если присмотреться, то можно заметить неестественный наклон линии горизонта - значит, отклонили камеру. /Фото: moviessilently.wordpress.com

 

В эпоху немых фильмов кинотехника еще не была настолько развитой, чтобы достоверно отобразить естественные движения отдельный предметов, например, маятниковые. Поэтому приходилось идти на хитрость. Так, например, Чарли Чаплину во время съемок фильма «Эмигрант» требовалось получить правдоподобную картинку корабельной качки. Тогда он придумал привязать к кинокамере ведро с песком. Ассистенты режиссера в нужные моменты раскачивали ведро, камера двигалась вслед за ним, а в самом кадре на неподвижной декорации актеры по команде синхронно наклонялись вправо-влево.

2. Комбинированные съемки


Кадр из фильма «Золотая лихорадка», где использован один из приемов комбинированной съемки - Блуждающая маска. /Фото: wikipedia.org

Кадр из фильма «Золотая лихорадка», где использован один из приемов комбинированной съемки - Блуждающая маска.
/Фото: wikipedia.org

 

Этот прием до сих пор считается одним из наиболее распространенных в прошлом.
Простыми словами, комбинированной съемкой назывался технический прием, когда различные элементы какой-нибудь сцены последовательно снимали на одну и ту же кинопленку. к примеру, сначала снимали взрыв, а после на эти же кадры отдельно снимали игру актера. В конечном же виде получались кадры, где актер находится в эпицентре взрыва. Первым этот метод использовал Жорж Мильес во время работы над фильмом «Замок дьявола» в 1896 году, когда ему потребовалось создать иллюзию трансформации людей и предметов.

3. Рир-проекция


Схема технологии рир-проекции. /Фото: leonidkonovalov.ru

Схема технологии рир-проекции. /Фото: leonidkonovalov.ru

 

В отличие от большинства других приемов, технология рир-проекции активно используется и сегодня, несмотря на свою столетнюю историю. Впервые ее применил Норман О. Доун во время съемок вестерна «Бродяга». Суть его идеи заключалась в том, чтобы заранее отснять фоновое изображение кадра и транслировать его на экран в тот момент, когда актер отыгрывает определенную сцену перед этим экраном, а весь процесс вновь снимается камерой.
Кадр из фильма «Терминатор». /Фото: fresher.ru

Кадр из фильма «Терминатор». /Фото: fresher.ru

 

Рир-проекцию чаще всего использовали при съемках полетов, едущих в транспорте людей, либо событий, где персонажи оказались в зоне чрезвычайных происшествий. Ныне он применяется также активно, но в усовершенствованном виде, а обыватели знакомы с данным типом спецэффектов под его неофициальным названием - «зеленый экран», ведь именно такого цвета принято сегодня использовать рир.

4. Макетирование


Для съемок советского фильма «Золушка» выстроили целый сказочный мир в масштабе. /Фото: www.kino-teatr.ru

Для съемок советского фильма «Золушка» выстроили целый сказочный мир в масштабе. /Фото: www.kino-teatr.ru

 

Еще один популярнейший тип ранних спецэффектов - это использование макетов. С их помощью проводили съемки фантастических пейзажей или несуществующих предметов, когда не было возможности их достоверно нарисовать. Главными условиями для создания правдоподобного макета являются максимальная детализация и соблюдение пропорций. Таким образом, создавалась полная иллюзия достоверной картинки.
Красивейший и детальный макет волшебной школы Хогвартс. /Фото: wp.com

Красивейший и детальный макет волшебной школы Хогвартс. /Фото: wp.com

 

Макеты могли быть разного размера: некоторые делали небольшими, другие строились высотой с человеческий рост. Интересно, что макетирование, при наличии современных компьютерных технологий, активно применяется и сегодня. Так, например, практически каждый поклонник серии романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере наверняка видели макет замка волшебной школы Хогвартс, который выполнен с поражающей воображение детализацией.

5. Жидкости в кино


Не так страшна кровь в кино, какой она кажется на экране. /Фото: gastronom.ru

Не так страшна кровь в кино, какой она кажется на экране. /Фото: gastronom.ru

 

Мало кто знает, как много трюков в кинематографе возможно сделать с помощью жидкостей. Самым распространенным является, конечно, имитация крови. И если сейчас съемки любого фильма, где есть травмы персонажей, не обходятся без использования специального состава, который и заменяет красную жидкость, то ранше все было куда примитивнее. В прошлом приходилось использовать и клюквенный сок, и вишневое варенье, и даже кетчуп, хотя последний плохо подходит для этой роли - он слишком густой и неоднородный, и, кроме того, в свете софитов отдает то рыжим цветом, то порой и вовсе - синевой.
Пока не было графики, всю подобную красоту снимали в небольшом бассейне с водой. /Фото: greenbelarus.info

Пока не было графики, всю подобную красоту снимали в небольшом бассейне с водой. /Фото: greenbelarus.info

 

Огромные кучевые облака, пыльные бури, ураганы и торнадо также чаще всего снимаются с использованием резервуара, наполненного водой, молоком или другой подходящей жидкостью. Изменяют только цвет - в жидкость добавляют различные красители в зависимости от того, что именно снимается.

Интересный факт: резервуар с водой можно приспособить не только для съемок кино, но и для создания мировых музыкальных хитов. Так, однажды участники культовой группы «Битлз» для записи песни «Желтая субмарина» затащили в студию настоящую ванну, наполнили ее водой и воспроизводили необходимые для трека

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Макеты и кетчуп: как создавались спецэффекты для кино до появления компьютерной графики

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