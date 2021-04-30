Укус гадюки: личный опыт

Этим летом случилось так, что меня впервые в жизни укусила змея, да не какой-нибудь уж или медянка, а сразу гадюка. Укусила за большой палец правой руки.









Дальше опишем, как все было по часам, потом по датам и с фотками



Сам укус не очень болезненный, по мне так оса кусает больнее. Из ранки кровь текла минут 10. Яд отсасывал сколько мог, пока ранка была открыта.







+15 минут от укуса гадюки



Минут через 5 почувствовал, что начало неметь и немного болеть предплечье, затем плечо, затем второе плечо. На все минут 15. Потом второе плечо отпустило.



Немного закружилась голова, но я списал это на волнение, прошло буквально через минуту.



Через полчаса начала заметно опухать кисть в месте укуса. Сняли все кольца и браслеты. Еще бы полчаса и пришлось бы срезать.







+45 минут



Через час кисть опухла полностью и опухоль пошла выше на предплечье.







+1ч 20 мин



Голову немного “ведет”, но не критично.







+2 часа



Волоколамск, ЦРБ – вкололи преднизолон в/м 2 ампулы (2мл). Больше у них ничего нет для такого случая. Предложили прилечь в больничку у них. Отказался. Подписать отказ смог только крестиком :) ручку держать не мог – пальцы не сгибаются как нужно.







Волоколамская ЦРБ



Едем в Москву. Голова слегка кружится, если не вертеться и не попадать на кочки, вполне нормально рулится.

+4 часаТравмпункт поликлиники в Москве ≈4 часа после укуса. Рука синеет потихоньку. Из травмпункта вызвали скорую, которая увезла в Токсикологическое отделение склифа. По пути прокапали одну капельницу.О самом отделении “Острых отравлений для психических больных” (именно туда попадают все взрослые с укусами змей в Москве) можно сказать одно – оно единственное на всю Москву и именно туда попадают все с белочкой и передозами. Так что нескучно однозначно. При поступлении отбирают абсолютно все. Телефоном пользоваться нельзя. Если у вас были какие-то ценные вещи – их под опись сдают в инкассацию. На выписке мне вернули все до копейки. А вот те, кто попадает сюда в бессознательном состоянии, как правило , сильно удивлены отсутствием денег, ключей и т.п.Сразу вкатили еще 3 капельницы, антибиотики, и, видимо, сыворотку. К утру опухоль начала спадать, оставляя на своем месте синяки вдоль вен и в местах, где побольше мышц.+1 суткиК концу вторых суток отек спал полностью , остался синяк на всю правую руку. Сжимать что-то правой рукой почти невозможно.+1 сутки. Ночью появился синяк.Из больницы выпустили на третьи сутки. Рядом лежал мужик с укусом в ногу. Он пролежал тут уже неделю и его оставили лечиться дальше. Яд гадюки оказал на его организм такое мощное влияние, что кожа на ноге лопнула от опухоли.Выписывали с приключениями. Вещи мои не принесли, но так как я же укушенный, а не наркоман, и поступил в одежде, что вообще-то в этом отделении редкость , отправили в другой корпус с запиской )))Домой из-за дикой жары, я шел в футболке. Эпичненько: майка, трико и рука истыканная иголками. Врачи сказали, что “ничего, все будет ОК – у тебя с собой выписка от нас :) покажешь ППСникам”. Учитывая откуда выписка – утверждение спорное :)На третьи сутки к вечеру заболело место укола сыворотки, как сказал хирург в поликлинике утром – это нормально и надолго. Не ошибся… Болело около недели.Дома лечение было прописано следующее:-Лиатон мазь – на всю руку по возможности (я мазал перед сном)— Аспирин асс – по инструкции.Дальше просто фотки руки и число дней с момента укуса:+3 сутокВся рука – один большой синяк. Не то , что поздороваться, держать что-то больно.Капельницы оставили следы :)+5 суток+6 суток+7 суток+8 суток. Появились новые гематомы+9 суток+10 суток+11 суток+12 сутокК этому времени я уже мог писать ручкой , но здороваться за руку было еще больно. Эспандер смог сжать только через две недели. Полное восстановление руки заняло порядка 3-х недель.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)