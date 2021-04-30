Укус гадюки: личный опыт

Этим летом случилось так, что меня впервые в жизни укусила змея, да не какой-нибудь уж или медянка, а сразу гадюка. Укусила за большой палец правой руки.
Дальше опишем, как все было по часам, потом по датам и с фотками
Сам укус не очень болезненный, по мне так оса кусает больнее. Из ранки кровь текла минут 10. Яд отсасывал сколько мог, пока ранка была открыта.
+15 минут от укуса гадюки
Минут через 5 почувствовал, что начало неметь и немного болеть предплечье, затем плечо, затем второе плечо. На все минут 15. Потом второе плечо отпустило.
Немного закружилась голова, но я списал это на волнение, прошло буквально через минуту.
Через полчаса начала заметно опухать кисть в месте укуса. Сняли все кольца и браслеты. Еще бы полчаса и пришлось бы срезать.
+45 минут
Через час кисть опухла полностью и опухоль пошла выше на предплечье.
+1ч 20 мин
Голову немного “ведет”, но не критично.
+2 часа
Волоколамск, ЦРБ – вкололи преднизолон в/м 2 ампулы (2мл). Больше у них ничего нет для такого случая. Предложили прилечь в больничку у них. Отказался. Подписать отказ смог только крестиком :) ручку держать не мог – пальцы не сгибаются как нужно.
Волоколамская ЦРБ
Едем в Москву. Голова слегка кружится, если не вертеться и не попадать на кочки, вполне нормально рулится.
+4 часа
Травмпункт поликлиники в Москве ≈4 часа после укуса. Рука синеет потихоньку. Из травмпункта вызвали скорую, которая увезла в Токсикологическое отделение склифа. По пути прокапали одну капельницу.
О самом отделении “Острых отравлений для психических больных” (именно туда попадают все взрослые с укусами змей в Москве) можно сказать одно – оно единственное на всю Москву и именно туда попадают все с белочкой и передозами. Так что нескучно однозначно. При поступлении отбирают абсолютно все. Телефоном пользоваться нельзя. Если у вас были какие-то ценные вещи – их под опись сдают в инкассацию. На выписке мне вернули все до копейки. А вот те, кто попадает сюда в бессознательном состоянии, как правило, сильно удивлены отсутствием денег, ключей и т.п.
Сразу вкатили еще 3 капельницы, антибиотики, и, видимо, сыворотку. К утру опухоль начала спадать, оставляя на своем месте синяки вдоль вен и в местах, где побольше мышц.
+1 сутки
К концу вторых суток отек спал полностью, остался синяк на всю правую руку. Сжимать что-то правой рукой почти невозможно.
+1 сутки. Ночью появился синяк.
Из больницы выпустили на третьи сутки. Рядом лежал мужик с укусом в ногу. Он пролежал тут уже неделю и его оставили лечиться дальше. Яд гадюки оказал на его организм такое мощное влияние, что кожа на ноге лопнула от опухоли.
Выписывали с приключениями. Вещи мои не принесли, но так как я же укушенный, а не наркоман, и поступил в одежде, что вообще-то в этом отделении редкость, отправили в другой корпус с запиской )))
Домой из-за дикой жары, я шел в футболке. Эпичненько: майка, трико и рука истыканная иголками. Врачи сказали, что “ничего, все будет ОК – у тебя с собой выписка от нас :) покажешь ППСникам”. Учитывая откуда выписка – утверждение спорное :)
На третьи сутки к вечеру заболело место укола сыворотки, как сказал хирург в поликлинике утром – это нормально и надолго. Не ошибся… Болело около недели.
Дома лечение было прописано следующее:
-Лиатон мазь – на всю руку по возможности (я мазал перед сном)
— Аспирин асс – по инструкции.
Дальше просто фотки руки и число дней с момента укуса:
+3 суток
Вся рука – один большой синяк. Не то, что поздороваться, держать что-то больно.
Капельницы оставили следы :)
+5 суток
+6 суток
+7 суток
+8 суток. Появились новые гематомы
+9 суток
+10 суток
+11 суток
+12 суток
К этому времени я уже мог писать ручкой, но здороваться за руку было еще больно. Эспандер смог сжать только через две недели. Полное восстановление руки заняло порядка 3-х недель.
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