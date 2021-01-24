Кем на самом деле был герой современных мемов артист Шлитци, который до конца жизни остался 3-летним

Шлитци и другие артисты с особенностями развития на съемках, 1932 | Фото: retrospectra.ru

Шлитци и другие артисты с особенностями развития на съемках, 1932 | Фото: kino-teatr.ru

Актер, который стал любимцем публики в первой половине ХХ в. | Фото: paranormal-news.ru

Один из самых необычных артистов ХХ в. Шлитци | Фото: retrospectra.ru

Шлитци и другие артисты с особенностями развития на съемках, 1932 | Фото: retrospectra.ru, bigpicture.ru

Актер, который стал любимцем публики в первой половине ХХ в. | Фото: paranormal-news.ru

Шлитци и другие артисты с особенностями развития на съемках, 1932 | Фото: retrospectra.ru

Шлитци и другие артисты с особенностями развития на съемках, 1932 | Фото: kino-teatr.ru

Актер, который стал любимцем публики в первой половине ХХ в. | Фото: peoples.ru

Шлитци Сёртис | Фото: retrospectra.ru

Один из самых необычных артистов ХХ в. Шлитци | Фото: bigpicture.ru

Шлитци Сёртис | Фото: peoples.ru

Один из самых необычных артистов ХХ в. Шлитци | Фото: peoples.ru