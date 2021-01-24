Кем на самом деле был герой современных мемов артист Шлитци, который до конца жизни остался 3-летним

В наши дни фотографии Шлитци часто используют авторы интернет-мемов и демотиваторов, как правило, не зная о том, кем он был, и даже не подозревая о том, что он – реальный человек, а не плод воображения мастеров фотошопа. История Шлитци действительно уникальна: несмотря на врожденную патологию развития, он стал известным артистом, заставлявшим смеяться тысячи зрителей. Вот только на самом деле в его биографии было мало поводов для смеха…
Шлитци и другие артисты с особенностями развития на съемках, 1932 | Фото: retrospectra.ru
Предположительно, он появился на свет в Нью-Йорке в 1901 г. (в других источниках указывается 1892 г.) и при рождении получил имя Саймон Метц, но всему миру стал известен как Шлитци Сёртис. Установить точно эту информацию невозможно, так как в детстве у него несколько раз сменились опекуны. Кем были его настоящие родители – неизвестно. По одной версии, мать отказалась от него сразу после рождения, по другой – продала его хозяевам бродячего цирка. Его первыми опекунами стали артисты гастролирующей цирковой труппы.
Шлитци и другие артисты с особенностями развития на съемках, 1932 | Фото: kino-teatr.ru
Дело в том, что у младенца оказалась врожденная патология – микроцефалия. Это такой порок развития, при котором происходит значительное уменьшение размеров черепа и, соответственно, головного мозга. Шлитци вырос до 122 см, дожил до 70 лет, но при этом его интеллектуальные способности можно было приравнять к уровню развития трехлетнего ребенка.
Актер, который стал любимцем публики в первой половине ХХ в. | Фото: paranormal-news.ru
Один из самых необычных артистов ХХ в. Шлитци | Фото: retrospectra.ru
В начале ХХ в. существовало немало цирковых трупп, собирающих таких же людей с аномалиями развития. Администраторы цирков называли микроцефалов «булавочными головами». Опекуны не выбирали выражений и для Шлитци, представляя его «булавочноголовым», «недостающим звеном эволюции» и даже «девочкой-обезьяной» (на публике он чаще всего появлялся в женском платье).
Шлитци и другие артисты с особенностями развития на съемках, 1932 | Фото: retrospectra.ru, bigpicture.ru
Обычно эта патология лишает человека возможности самостоятельно ухаживать за собой и воспроизводить членораздельные слова. При этом врачи уверяли, что Шлитци отлично реагировал на звуки, мог говорить отдельные слова и даже фразы, демонстрировал почти идеальную реакцию и талант к подражанию. Он многое понимал, но позаботиться о себе действительно не мог.
Актер, который стал любимцем публики в первой половине ХХ в. | Фото: paranormal-news.ru
Шлитци и другие артисты с особенностями развития на съемках, 1932 | Фото: retrospectra.ru
Шлитци был очень добродушным, смешливым, милым, живым и общительным, а потому всегда пользовался у публики большой популярностью. Поначалу он веселил зрителей во всевозможных сценках и шоу-программах, сопровождавшихся язвительными комментариями ведущих. Конечно, сейчас бы их назвали антигуманными, а тогда такие выступления собирали немало зевак.
Шлитци и другие артисты с особенностями развития на съемках, 1932 | Фото: kino-teatr.ru
Актер, который стал любимцем публики в первой половине ХХ в. | Фото: peoples.ru
Наверное, Шлитци побывал во всех известных цирках США, а всенародную популярность обрел после того, как в 1932 г. снялся в фильме, наделавшем немало шума. В нем показали коллектив цирковых артистов с особенностями развития, и сразу после премьеры начались ожесточенные дискуссии как в кругах критиков, так и среди рядовых зрителей. В результате разгорелся скандал, из-за которого фильм на 30 лет запретили к показу и поместили в архив. После этого Шлитци снялся еще в нескольких фильмах, но об их судьбе ничего неизвестно.
Шлитци Сёртис | Фото: retrospectra.ru
В 1935 г. ему наконец улыбнулась удача: в цирке на Шлитци обратил внимание дрессировщик Джордж Сёртис, который проникся к необычному обаятельному артисту сочувствием и симпатией и стал его официальным опекуном, подарив свою фамилию. На протяжении 30 лет Джордж заботился о своем подопечном, для которого это время стало самым счастливым в жизни. Но после того, как его не стало, дочь не захотела продолжать дело отца и предпочла избавиться от необычного воспитанника, отдав его в психиатрическую клинику.
Один из самых необычных артистов ХХ в. Шлитци | Фото: bigpicture.ru
Когда о бедственном положении Шлитци узнал еще один цирковой артист, шпагоглотатель Билл Ункс, он убедил медиков в том, что Шлитци может продолжать выступления. Врачи посчитали, что новый опекун и знакомая работа помогут их пациенту выйти из подавленного состояния, в котором он пребывал после ухода Джорджа Сёртиса. Так Шлитци вернулся на цирковую арену и снова продолжал веселить публику. В привычной атмосфере он снова ожил – с самого детства жизнерадостный Шлитци привык к зрительскому вниманию и смеху и, возможно, воспринимал жизнь, как большой карнавал. Его часто можно было увидеть в городских парках Лос-Анджелеса, где он гулял вместе с опекуном и кормил голубей. Как только вокруг улыбчивого Шлитци собиралась толпа зевак, сразу же начиналось веселое представление.
Шлитци Сёртис | Фото: peoples.ru
Его жизнь оборвалась в 1971 г. У Шлитци было тяжелое воспаление легких, и врачи не смогли его спасти. Еще одна волна популярности Шлитци поднялась в новом столетии, когда его фотографии стали использовать в различных интернет-мемах и демотиваторах. Он заставляет людей улыбаться до сих пор, хотя его собственная история была очень грустной…
Один из самых необычных артистов ХХ в. Шлитци | Фото: peoples.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии