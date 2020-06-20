Группы, которые были запрещены в СССР

Список зарубежных музыкальных ансамблей и исполнителей, в творчестве которых содержатся идейно и нравственно вредные произведения. «AС/DС».



Hекоторые критики утверждают, что название расшифровывается как «Антихрист» («Дитя дьявола»). В прошлом школьные хулиганы, братья Янги перенесли этот имидж на сцену. Тексты их песен бывают грубы и двусмысленны. Группа отличается склонностью к пьяным дебошам. В феврале 1980 г. песня «Снова в черном» стала гимном нацистской партии Америки. Во многих песнях группы содержатся постоянные ссылки на деяния сатаны, восхваляется черная магия, смакуется беспомощность человека перед некими сверхъестественными силами, право сильных чинить самосуд.



«Айрон Мэйден».

«Джудаст Прист».

«Коргис».

«Металлика».

«Мановар (Мэноуор)».

Оззи Осборн.

Принс.

«Сзмми Хагар».

«Ю Ту»