Советы, которые помогут избавиться от моли в шкафу

Моль — неприятный вредитель, поедающий любимую одежду. Чтобы она не появилось, нужно соблюдать ряд правил, которые проверены временем и зарекомендовали себя как самые эффективные.





Моль очень боится запаха гвоздики. Поэтому гвоздику измельчите на кофемолке и по 1 ч. л. положите в мешочки или простые капроновые носки (целые, чистые).



Мешочки и носки с гвоздичным порошком разложите по карманам одежды и полкам шкафа. Особенно это касается натуральной одежды, которую нельзя стирать и которую так любит моль.



Обувь с натуральным мехом — тоже излюбленная еда моли. Для этого внутрь сапога вставьте скрученную газету и положите носок с 1 ч. л. чая, 2 лавровыми листами и 1 ч. л. гвоздичного порошка. Этого хватит на весь летний сезон. Гвоздика сдерживает моль как минимум 6 месяцев, затем порошок нужно обновить.



Если же моль уже завелась, то нужно взять одежду, на которой вы обнаружили дырку, положить в пакет и отправить в морозилку на 24 часа. Личинки моли погибнут. Затем одежду постирать в тёплой воде с небольшим количеством нашатырного спирта. В шкафу же нужно сделать уборку: протереть все полки с нашатырным спиртом, перестирать всю одежду. Более подробный список вещей, которых боится платяная моль, можно посмотреть на фото ниже:



Подробнее о натуральных средствах против моли смотрите в видео ниже:

