С нами не соскучишься!

7 960 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Сахарова
    Надо же, какая белиберда некоторым людям в голову приходит!5 советских принц...
  • Александр Фишкин
    Теперь будем следить за кодами. Спасибо.Что означают цифр...
  • Ингерман Ланская
    идеями фикс академия наук совдепии была забита вплоть до гальюновСуперпроект СССР,...

Советы, которые помогут избавиться от моли в шкафу

Моль — неприятный вредитель, поедающий любимую одежду. Чтобы она не появилось, нужно соблюдать ряд правил, которые проверены временем и зарекомендовали себя как самые эффективные.

Советы, которые помогут избавиться от моли в шкафу
Моль очень боится запаха гвоздики. Поэтому гвоздику измельчите на кофемолке и по 1 ч. л. положите в мешочки или простые капроновые носки (целые, чистые).
Советы, которые помогут избавиться от моли в шкафу
Мешочки и носки с гвоздичным порошком разложите по карманам одежды и полкам шкафа. Особенно это касается натуральной одежды, которую нельзя стирать и которую так любит моль.
Советы, которые помогут избавиться от моли в шкафу
Обувь с натуральным мехом — тоже излюбленная еда моли. Для этого внутрь сапога вставьте скрученную газету и положите носок с 1 ч. л. чая, 2 лавровыми листами и 1 ч. л. гвоздичного порошка. Этого хватит на весь летний сезон. Гвоздика сдерживает моль как минимум 6 месяцев, затем порошок нужно обновить.
Советы, которые помогут избавиться от моли в шкафу
Если же моль уже завелась, то нужно взять одежду, на которой вы обнаружили дырку, положить в пакет и отправить в морозилку на 24 часа. Личинки моли погибнут. Затем одежду постирать в тёплой воде с небольшим количеством нашатырного спирта. В шкафу же нужно сделать уборку: протереть все полки с нашатырным спиртом, перестирать всю одежду. Более подробный список вещей, которых боится платяная моль, можно посмотреть на фото ниже:
Советы, которые помогут избавиться от моли в шкафу
Подробнее о натуральных средствах против моли смотрите в видео ниже:


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
советыМоль
Обсудить
В Рязани пропала 83-летняя женщина
Материал, выбранный редакторами Миртесен7 новостей

В Рязани пропала 83-летняя женщина

Читать
Покупка вещей в профессиональном милитари-магазине
Материал, выбранный редакторами МиртесенДонбасс Сегодня

Покупка вещей в профессиональном милитари-магазине

Жизнь без диет и макияжа: секреты Кристины Орбакайте. Почему она выглядит так молодо и как общается с мамой?
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Жизнь без диет и макияжа: секреты Кристины Орбакайте. Почему она выглядит так молодо и как общается с мамой?

Советы, которые помогут избавиться от моли в шкафу
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Советы, которые помогут избавиться от моли в шкафу

Ким Чен Ын запретил крашеные волосы и узкие джинсы
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИР 24

Ким Чен Ын запретил крашеные волосы и узкие джинсы

Daily Mirror: Ким Чен Ын, опасаясь свержения режима, запретил узкие джинсы и прическу, как у Виктора Цоя
Материал, выбранный редакторами МиртесенРОСБАЛТ

Daily Mirror: Ким Чен Ын, опасаясь свержения режима, запретил узкие джинсы и прическу, как у Виктора Цоя

Самые красивые африканские девушки, мулатки, негритянки: модели, актрисы, певицы, знаменитости
Материал, выбранный редакторами МиртесенДонбасс Сегодня

Самые красивые африканские девушки, мулатки, негритянки: модели, актрисы, певицы, знаменитости

Секрет красивых волос в правильном выборе расчёски
Материал, выбранный редакторами МиртесенВанилла SU

Секрет красивых волос в правильном выборе расчёски

Мисс Украина Леонила Гузь надела майку с глубоким декольте, фанаты оценили: "Красивая девушка"
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Мисс Украина Леонила Гузь надела майку с глубоким декольте, фанаты оценили: "Красивая девушка"

Стрижки с выбритыми затылками у девушек, рисунки на затылке: модный дизайн, преимущества и недостатки
Материал, выбранный редакторами МиртесенДонбасс Сегодня

Стрижки с выбритыми затылками у девушек, рисунки на затылке: модный дизайн, преимущества и недостатки

Лариса Долина похвасталась стройной фигурой в лавандовом платье
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Лариса Долина похвасталась стройной фигурой в лавандовом платье

Из-за личной драмы принцесса Диана отказалась носить обувь от Chanel
Материал, выбранный редакторами МиртесенMainStyles

Из-за личной драмы принцесса Диана отказалась носить обувь от Chanel

Чем отличается красивая девушка от симпатичной?
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛичная жизнь и психология взаимоотношений.

Чем отличается красивая девушка от симпатичной?

Как познакомиться с девушкой на пляже: лучшие методы
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛичная жизнь и психология взаимоотношений.

Как познакомиться с девушкой на пляже: лучшие методы

18 питомцев, которые достигли невероятных высот в искусстве состроить обиженную мордашку
Материал, выбранный редакторами МиртесенСмешной. Смешные фото, картинки, видео. Юмор. Интересные истории

18 питомцев, которые достигли невероятных высот в искусстве состроить обиженную мордашку

Ангелина Стречина: о Москве, мечтах и кошмарах
Материал, выбранный редакторами МиртесенHELLO!

Ангелина Стречина: о Москве, мечтах и кошмарах

Эвелина Хромченко показала платье, которое актуально во все времена
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Эвелина Хромченко показала платье, которое актуально во все времена

Прямое каре для женщин 40-50 лет: 16 примеров с омолаживающим эффектом
Материал, выбранный редакторами МиртесенДонбасс Сегодня

Прямое каре для женщин 40-50 лет: 16 примеров с омолаживающим эффектом

Как составлять гардероб осознанно? 4 принципа Ланы...
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖенский мир

Как составлять гардероб осознанно? 4 принципа Ланы...

Что подарить трудоголику: витамины, массажеры и дру...
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖенский мир

Что подарить трудоголику: витамины, массажеры и дру...

Модный зелёный
Материал, выбранный редакторами МиртесенМодный приговор

Модный зелёный

Кофе. Сорта и разновидности любимого напитка
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛюбопытности и невероятности

Кофе. Сорта и разновидности любимого напитка

Стилист дал рекомендации по подбору одежды в жаркую погоду
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Стилист дал рекомендации по подбору одежды в жаркую погоду

Кира Дихтяр о вещах, которые считаются безвкусными в столице моды – Париже
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛегкая версия

Кира Дихтяр о вещах, которые считаются безвкусными в столице моды – Париже

Ким Чен Ын запретил рваные джинсы из-за влияния Запада на молодежь КНДР
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Ким Чен Ын запретил рваные джинсы из-за влияния Запада на молодежь КНДР

12 стильных примеров с чем носить юбку из фатина и кому она подходит
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

12 стильных примеров с чем носить юбку из фатина и кому она подходит

Локоны на средние волосы в домашних условиях, как делать кудри на средние волосы: фото, инструкция, советы
Материал, выбранный редакторами МиртесенДонбасс Сегодня

Локоны на средние волосы в домашних условиях, как делать кудри на средние волосы: фото, инструкция, советы

Холостячка Злата Огневич похудела перед проектом и продемонстрировала роскошную фигуру в черном боди
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Холостячка Злата Огневич похудела перед проектом и продемонстрировала роскошную фигуру в черном боди

Отношения полов. «Он и Она» Как избежать ошибок
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Отношения полов. «Он и Она» Как избежать ошибок

Российские диетологи посоветовали сменить рацион питания в жару
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Российские диетологи посоветовали сменить рацион питания в жару

Эвелина Хромченко показала платье, которое никогда не выйдет из моды
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Эвелина Хромченко показала платье, которое никогда не выйдет из моды

Стилист рассказала, как одеваться в жаркую погоду
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Стилист рассказала, как одеваться в жаркую погоду

Личное дело: София Санчес де Бетак — о летних маст-хэвах, коллекции викторианских украшений и любимой бабушке
Материал, выбранный редакторами МиртесенHarper’s Bazaar

Личное дело: София Санчес де Бетак — о летних маст-хэвах, коллекции викторианских украшений и любимой бабушке

Супер-модель Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью
Материал, выбранный редакторами МиртесенMetro новости

Супер-модель Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью

Fashion: За что fashion-иллюстратора 1970-х, которого боготворили Лагерфельд и Уорхол: Антонио Лопес
Материал, выбранный редакторами МиртесенКультурология.рф

Fashion: За что fashion-иллюстратора 1970-х, которого боготворили Лагерфельд и Уорхол: Антонио Лопес

Новая коллекция Max Mara весна-лето 2021: детали модного показа (+20 фото)
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

Новая коллекция Max Mara весна-лето 2021: детали модного показа (+20 фото)

Полякова в "кокошнике" из одуванчиков показала лицо крупным планом: "Еле узнала"
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Полякова в "кокошнике" из одуванчиков показала лицо крупным планом: "Еле узнала"

Новая "Холостячка" Огневич рассекретила свои пристрастия и особенности: "Падаю в обморок от..."
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Новая "Холостячка" Огневич рассекретила свои пристрастия и особенности: "Падаю в обморок от..."

Одевайся, как звезда! Где купить и как собрать романтичный образ хулиганки от Жанны Бадоевой
Материал, выбранный редакторами МиртесенЕва.ру

Одевайся, как звезда! Где купить и как собрать романтичный образ хулиганки от Жанны Бадоевой

Участница шоу «Ты топ-модель на ТНТ» Рома Милова —...
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖенский мир

Участница шоу «Ты топ-модель на ТНТ» Рома Милова —...

Картина дня

наверх