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Фрукты и овощи, которые можно очистить быстрее, если делать это правильно

Всегда есть более простой способ!

Фрукты и овощи, которые можно очистить быстрее, если делать это правильно
Киви


Фрукты и овощи, которые можно очистить быстрее, если делать это правильно
Достаточно срезать концы и провести под кожурой тонкой чайной ложкой.

Арбуз



Фрукты и овощи, которые можно очистить быстрее, если делать это правильно
Арбуз, нарезанный таким образом, легче есть, не испачкавшись, и легче хранить в холодильнике остатки.

Клубника


Фрукты и овощи, которые можно очистить быстрее, если делать это правильно
Клубникой на праздник можно дополнить сырную тарелку. От хвостиков вам поможет избавиться коктейльная трубочка.

Помидоры


Фрукты и овощи, которые можно очистить быстрее, если делать это правильно
Если у вас нет достачно острого ножа для тонких ломтиков, воспользуйтесь любым зубчатым ножом, даже хлебным.

Как нарезать помидоры на сендвичи.

Фрукты и овощи, которые можно очистить быстрее, если делать это правильно


Как нарезать помидоры в салат.

Фрукты и овощи, которые можно очистить быстрее, если делать это правильно
Помидорки черри. Чтобы быстро нарезать их пополам, положите их на плоскую тарелку и накройте другой плоской тарелкой. Теперь проведите между тарелками ножом. Готово!

Фрукты и овощи, которые можно очистить быстрее, если делать это правильно

Авокадо


Фрукты и овощи, которые можно очистить быстрее, если делать это правильно
Правильнее всего разрезать авокадо поперек, и разделить на две половины. Косточка и кожура удаляются несколькими движениями столовой ложки (как у киви).

Лимоны и лаймы


Фрукты и овощи, которые можно очистить быстрее, если делать это правильноФрукты и овощи, которые можно очистить быстрее, если делать это правильно
Чтобы выжать из лимонов или лаймов больше сока, необходимо нарезать дольки в обход сердцевины, как показано на фотографиях.

Гранат


Фрукты и овощи, которые можно очистить быстрее, если делать это правильно
У граната срежьте кончики, так, чтобы стали видны прожилки. Разделите ножом на сектора по самым толстым прожилкам.

Манго



Фрукты и овощи, которые можно очистить быстрее, если делать это правильно

Срежьте широкий сектор манго, сделайте насечку мякоти и выверните кожуру наизнанку.

Яблоко
Фрукты и овощи, которые можно очистить быстрее, если делать это правильно


Просто нарежьте яблоко по этим линиям, и вам не придется мучаться с семечками.

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