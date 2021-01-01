Фрукты и овощи, которые можно очистить быстрее, если делать это правильно

Всегда есть более простой способ!





Киви

Арбуз

Клубника

Помидоры

Как нарезать помидоры на сендвичи.





Авокадо

Лимоны и лаймы

Гранат

Манго

Яблоко



Достаточно срезать концы и провести под кожурой тонкой чайной ложкой.Арбуз, нарезанный таким образом, легче есть, не испачкавшись, и легче хранить в холодильнике остатки.Клубникой на праздник можно дополнить сырную тарелку. От хвостиков вам поможет избавиться коктейльная трубочка.Если у вас нет достачно острого ножа для тонких ломтиков, воспользуйтесь любым зубчатым ножом, даже хлебным.Как нарезать помидоры в салат.Помидорки черри. Чтобы быстро нарезать их пополам, положите их на плоскую тарелку и накройте другой плоской тарелкой. Теперь проведите между тарелками ножом. Готово!Правильнее всего разрезать авокадо поперек, и разделить на две половины. Косточка и кожура удаляются несколькими движениями столовой ложки (как у киви).Чтобы выжать из лимонов или лаймов больше сока, необходимо нарезать дольки в обход сердцевины, как показано на фотографиях.У граната срежьте кончики, так, чтобы стали видны прожилки. Разделите ножом на сектора по самым толстым прожилкам.Срежьте широкий сектор манго, сделайте насечку мякоти и выверните кожуру наизнанку.Просто нарежьте яблоко по этим линиям, и вам не придется мучаться с семечками.