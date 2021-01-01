Фрукты и овощи, которые можно очистить быстрее, если делать это правильно

Всегда есть более простой способ!
Киви
Достаточно срезать концы и провести под кожурой тонкой чайной ложкой.
Арбуз
Арбуз, нарезанный таким образом, легче есть, не испачкавшись, и легче хранить в холодильнике остатки.
Клубника
Клубникой на праздник можно дополнить сырную тарелку. От хвостиков вам поможет избавиться коктейльная трубочка.
Помидоры
Если у вас нет достачно острого ножа для тонких ломтиков, воспользуйтесь любым зубчатым ножом, даже хлебным.
Как нарезать помидоры на сендвичи.
Как нарезать помидоры в салат.
Помидорки черри. Чтобы быстро нарезать их пополам, положите их на плоскую тарелку и накройте другой плоской тарелкой. Теперь проведите между тарелками ножом. Готово!
Авокадо
Правильнее всего разрезать авокадо поперек, и разделить на две половины. Косточка и кожура удаляются несколькими движениями столовой ложки (как у киви).
Лимоны и лаймы
Чтобы выжать из лимонов или лаймов больше сока, необходимо нарезать дольки в обход сердцевины, как показано на фотографиях.
Гранат
У граната срежьте кончики, так, чтобы стали видны прожилки. Разделите ножом на сектора по самым толстым прожилкам.
Манго
Срежьте широкий сектор манго, сделайте насечку мякоти и выверните кожуру наизнанку.
Яблоко
Просто нарежьте яблоко по этим линиям, и вам не придется мучаться с семечками.
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