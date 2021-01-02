Универмаг «Москва»: как появился магазин, не имеющий аналогов в Советском Союзе

Магазин под названием «Москва» опередил время. В СССР у него не было аналогов. Как он появился, чем руководствовались его создатели и что с ним происходит в наше время? На все эти вопросы есть вполне простые ответы и объяснения.
1. Магазин, который не был похож ни на какой другой
Инновационные идеи перед внедрением в известные универмаги столицы воплощались в «Москве» / Фото: yandex.ua
«Москва» – универмаг, в некотором смысле выполняющий роль полигона для торговли в СССР. Инновационные идеи, возникающие в плане осуществления продаж, сначала проверялись в этом магазине, а уже потом воплощались в жизнь в таких известных универмагах, как «Детский Мир», ЦУМ, ГУМ.
Афиша к киноленте «За витриной универмага», вышедшей на экраны в 1955 году / Фото: etvnet.com
В 55-м году прошлого столетия вышла кинолента под названием «За витриной универмага». На экранах демонстрировали абсолютно невероятные вещи не только для граждан Союза, но и для всех работников торговли: вежливые и обходительные продавцы, адекватное общение персонала с покупателями, при этом первые находились не за прилавком, как все привыкли, «островная» торговля, которую мы наблюдаем сегодня в ТЦ, когда посередине аллеи установлены стенды с товаром, например, украшениями или часами.
Было принято решение построить универмаг будущего на Ленинском проспекте / Фото: pastvu.com
Показывалось в картине и абсолютно удивительное для того времени информирование посетителей магазина в режиме громкой связи об имеющихся в наличии товарах. Самое интересное, что в те времена в нашем государстве подобных универмагов в принципе не существовало. Именно по этой причине фильм снимался в рабочих павильонах киностудии «Мосфильм». Власти Москвы решили, что независимо от обстоятельств этот универмаг необходимо построить и открыть. Возвести его решили в доме №54 на Ленинском проспекте, который на тот момент интенсивно застраивался.
2. Такой же, как в США, только гораздо лучше
Возведение здания было начато в 1958 году / Фото:
Авторами проекта уникального универмага стали несколько архитекторов. Группу возглавил Юрий Пересветов. На создание его вдохновил столичный конструктивизм 20-х годов. Если быть очень точным, то универмаг «Краснопресненский», построенный согласно проекту, авторами которого были братья Веснины.
Принципиально новый магазин начали строить в 58-м году. Для того, чтобы внутрь здания проникало максимальное количество света, в планах было сделать стеклянные стены. Материалом выступало полированное стекло. По задумке вокруг здания с трех его сторон должна была быть витрина, высота которой четыре метра, а длина – 120 м. В темное время суток она должна была подсвечиваться лампами люминесцентного типа.
На первом этаже разместили гастроном / Фото: svetorusie.livejournal.com
Первый этаж должен был быть отведен под «Гастроном» с прилавками из пластмассы, металла и стекла. Для перемещения на остальные этажи были предусмотрены лестницы, эскалаторы и лифты. Потолки были подвесные со встроенным в них освещением. Что касается цветового решения внутренней отделки, то она была нейтральной. Так внимание покупателей не отвлекалось от продаваемых товаров.
По плану окончание работ планировалось на 59-й год. Но все планы были нарушены поездкой Никиты Сергеевича Хрущева в Америку. Побывав в ТЦ США, он решил, что и в нашем государстве можно было сделать что-то подобное, только гораздо лучше. В связи с этим первоначальный проект был пересмотрен. Это повлияло на продолжение срока строительства. Его закончили только в 63-м.
3. Торговое изобилие
Для советской торговли универмаг действительно получился нетрадиционным / Фото: newsland.com
Для торговли времен Советского Союза универмаг на самом деле получился нетрадиционным. В «Гастрономе» работал формат самообслуживания. Внутри работала радиосистема. Таким образом людей информировали о новых поступлениях продукции. Был и специальный зал, рассчитанный на 160 мест. В нем устраивались модные показы. Мероприятие было для обычных людей, а не для высокопоставленных лиц. Впервые в «Москве» была запущена и система телесправки. Используя ее, посетителям было проще ориентироваться в отделах и поиске требуемого товара. Также функционировали кафетерий и парикмахерская.
Удобства создавались не только для посетителей, но и для персонала / Фото: niro-moskva.livejournal.com
Создавались удобства и для самих продавцов. Они имели право воспользоваться библиотекой, медицинским пунктом, столовой и даже ателье. Прямо на «рабочем месте», в другой половине здания, были организованы курсы повышения квалификации персонала. Студенты торговых университетов в универмаге проходили практику.
Многие архитекторы не одобряли экстерьер здания универмага, особенно большую витрину / Фото: pastvu.com
Независимо от использования новинок, внешний вид сооружения далеко не всех устраивал. Очень много архитекторов считало, что огромнейшая стеклянная витрина – это не эстетично и даже странно. Но и здесь был плюс – во время праздников пространство использовалось для расположения иллюминации.
4. Возвращение на землю
Универмаг «Москва» стал прототипом современных торговых центров / Фото: retromap.ru
Универмаг «Москва» был одним из самых востребованных у столичных граждан и гостей города до самого распада СССР. По большому счету, это был прототип современного торгового центра в несколько упрощенной версии. К тому же, в Москве подобных заведений больше не было.
С распадом СССР закончилась и эпоха самого крупного и нетрадиционного магазина / Фото: pastvu.com
Ситуация полностью изменилась в девяностых годах. В это время в Москве начали появляться ТРЦ. Естественно, с ними магазин уже конкурировать не мог. Универмаг был приватизирован. Лет двадцать он работал на фоне постоянных скандалов, которые разгорались среди акционеров.
В 2010 году планировалась масштабная реконструкция здания / Фото: yandex.ru
Где-то в районе 2010-х даже шли разговоры о сносе здания. Но последние владельцы Универмага решили его реконструировать. В наше время уже ничто не напоминает о старом магазине. Это стандартный торговый центр.
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