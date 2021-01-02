Универмаг «Москва»: как появился магазин, не имеющий аналогов в Советском Союзе

1. Магазин, который не был похож ни на какой другой

Инновационные идеи перед внедрением в известные универмаги столицы воплощались в «Москве» / Фото: yandex.ua

Афиша к киноленте «За витриной универмага», вышедшей на экраны в 1955 году / Фото: etvnet.com

Было принято решение построить универмаг будущего на Ленинском проспекте / Фото: pastvu.com

2. Такой же, как в США, только гораздо лучше

Возведение здания было начато в 1958 году / Фото:

На первом этаже разместили гастроном / Фото: svetorusie.livejournal.com

3. Торговое изобилие

Для советской торговли универмаг действительно получился нетрадиционным / Фото: newsland.com

Удобства создавались не только для посетителей, но и для персонала / Фото: niro-moskva.livejournal.com

Многие архитекторы не одобряли экстерьер здания универмага, особенно большую витрину / Фото: pastvu.com

4. Возвращение на землю

Универмаг «Москва» стал прототипом современных торговых центров / Фото: retromap.ru

С распадом СССР закончилась и эпоха самого крупного и нетрадиционного магазина / Фото: pastvu.com

В 2010 году планировалась масштабная реконструкция здания / Фото: yandex.ru