Для чего рыцарскому мечу на лезвии нужна своеобразная «ручка»

Вот этот меч из Вены. /Фото: Андрей Михальчук.

Фехтование начало развиваться в конце средних веков. /Фото: vseonauke.com.

Было придумано огромное количество приемов борьбы с хватом в том числе за лезвие меча. /Фото: premudrosti.in.

Сама по себе идея мечей с тупыми участками на лезвии была далеко не нова. /Фото: woodsman.com.ua.