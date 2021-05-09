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Автоматический пистолет Калашникова: почему оружие знаменитого конструктора сегодня не используется


Автоматический пистолет Калашникова: почему оружие знаменитого конструктора сегодня не используется

Идея пистолета, способного стрелять очередями, даже в середине XX века была не нова. Однако, в Советском Союзе долгое время с большим скепсисом относились к автоматическим пистолетам. Тем не менее, армия оставалась недовольна большинством обычных пистолетов с точки зрения боевой эффективности и в то же время критиковалось повсеместное использование пистолетов-пулеметов, которые из-за своих габаритов не годились для всех ситуаций без исключения. И вот в конце 1945 года Главное Артиллерийское управление РККА подготовило техническое задание для оружия нового типа.

Потребность в автоматическом пистолете назрела после Второй мировой войны. |Фото: war-time.ru.

Потребность в автоматическом пистолете назрела после Второй мировой войны. |Фото: war-time.ru.

 

Вторая мировая война позволила советской армии накопить драгоценный опыт. Помимо прочего стало понятно, что офицеры и расчеты нуждаются в куда более продвинутом вспомогательном оружии, нежели обычные пистолеты. Было решено создать в стране собственный автоматический пистолет под популярный патрон 9х18 мм, созданный в стенах ОКБ-44 под руководством Б.В Семина.
В конкурсе участвовало множество конструкторов. |Фото: forum.guns.ru.

В конкурсе участвовало множество конструкторов. |Фото: forum.guns.ru.

 

Свои конструкции автоматического пистолета предложили Стечкин, Воеводин и Калашников. Конкурс конструкторов был очень насыщенным.
Автоматический пистолет Калашникова был впервые представлен в 1950 году. Оружие использовало схему автоматики со свободным затвором. Пистолет имел несамовзводный ударно-спусковой механизм, перхоранитель-переводчик режимов огня расположился с левой стороны. Боепитание АПК осуществлялось от 18-патронного магазина. Без боеприпасов пистолет весил 1.25 кг. С кобурой и патроном масса увеличивалась до 1.7 кг.
Конструкция Калашникова уступила соревнование Стечкину. |Фото: goodfon.ru.

Конструкция Калашникова уступила соревнование Стечкину. |Фото: goodfon.ru.

 

Первые испытания АПК позволили выявить в конструкции Калашникова ряд недостатков. В результате чего Михаил Тимофеевич дорабатывал свое творение вплоть до 1951 года. Были изменены прицельные приспособления, механизм переключения режимов огня, магазин Калашников расширил на 2 патрона до 20. Пистолет стал намного лучше. Начался новый тур полигонных испытаний.
Так что на вооружение пистолет не пошел. ¦Фото: firearmsnews.com.

Так что на вооружение пистолет не пошел. ¦Фото: firearmsnews.com.

 

И все-таки тягаться с конструкцией Стечкина конструкция Калашникова не смогла. Игорь Яковлевич смог создать куда более лучший пистолет, который в итоге и был принят на вооружение. А вот автоматический пистолет Калашникова пришлось отправить на полку музея конструкторского бюро. Не смог превзойти Стечкина Калашников в том числе по причине того, что во время создания АПК работал в том числе над конструкцией нового автомата и пулемета для советской армии.

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Автоматический пистолет Калашникова: почему оружие знаменитого конструктора сегодня не используется

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Автоматический пистолет Калашникова: почему оружие знаменитого конструктора сегодня не используетсяПодписаться на мой Instagram
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