«Оставь надежду»: что делали в Российской Империи для того, чтобы ссыльный не мог сбежать

Смертная казнь в России впервые была отменена еще во времена империи в бытность Екатерины II. Для того исторического отрезка подобное решение императрицы стало серьезным шагом вперед в вопросах гуманизма, однако из моратория на смертную казнь в суровых условиях XVIII века вытекло немало сложностей в вопросах обеспечения законности и порядка в стране. Вместе с тем, одними из тяжелейших наказаний стали ссылка и каторга, из которых приговоренные регулярно пытались бежать. Блюстителям порядка пришлось принимать меры.
Каторжан и ссыльных стригли особым образом. /Фото: vk.com.
Цепями не удержишь. В XVIII веке из ссылки регулярно бежали. Отдельные кадры умудрялись делать подобное на протяжении своей преступной карьеры по несколько раз. Система контроля осужденных была далека от совершенства. Ситуация начала стремительно меняться в XIX веке с развитием науки и техники, а также по мере того, как обстановка в государстве принялась накаляться.
Побритого наполовину человека было очень легко заметить. /Фото: ya.ru.
Число ссыльных в Российской Империи постоянно росло. После восстания декабристов страна стремительно шла по наклонной в первую очередь в политическом плане. На фоне растущего недовольства в государстве закипала революционная деятельность, а значит появлялось и все больше осужденных по политическим статьям или осужденных по уголовным статьям, связанным с политикой. Конечно же, в ссылку и на каторгу попадали не только революционеры и террористы, но и откровенный уголовники: убийцы, грабители, воры, насильники. Все они так или иначе пытались бежать.
Также заключенных фотографировали. /Фото: krasplace.ru.
В особом контроле нуждались именно каторжане, так как туда попадали наиболее злостные преступные элементы. Для того, чтобы облегчить поиск беглецов с 1877 года в Российской Империи начинают действовать специальные фотографы в обязанности которых входило снимать каждого новоприбывшего заключенного. Все снимки на случай побега хранились в канцелярии губернатора. Копии фотокарточек также отправлялись в Главное управление Восточной Сибири.
Старые-добрые цепи никто не отменял. /Фото: ribalych.ru.
Помимо фотографий с конца XVIII века всех ссыльных и каторжан полагалось стричь характерным образом. Самым злостным преступникам регулярно сбривали левую или правую половину волос на голове. Как правило, справа волосы сбривались у тех, кто был осужден по уголовным статьям, а левая часть волос сбривалась у тех, кто проходил по политическим статьям. Не сложно догадаться, что выявить в толпе человека с наполовину бритой головой было намного проще.
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