Заработались: звезды, появившиеся на публике без юбки

Ну, с кем не бывает…
Мэрайя Кэри
Видимо, выходя из дома она просто не посмотрелась в зеркало
Мадонна
Мадонна всё ещё считает, что в одном корсете она чертовски сексуальна
Ну, это с какой стороны посмотреть
Карруш Трэн
Видимо, она ехала из бассейна и замёрзла, раз она в купальнике и в шубе
Памела Андерсон
Это не ночная сорочка, это платье. Разве вы не поняли?
Здесь явно не хватает какого-то аксессуара…
Рианна
Ещё одна любительница бассейнов решила не заморачиваться с нарядом
Леди Гага
А Леди Гага систематически забывает про юбки
Саша Барон Коэн
Конечно, о юбке тут не может идти и речи, но всё же чего-то в этом образе не хватает
Ким Кардашьян
Вот что бывает, когда не правильно подбираешь цвет вещей
Ани Лорак
Возможно, под пальтишком и есть что-то, но вряд ли это юбка
Ума Турман
Всем известно, как устают матери с детьми, и не удивительно что она просто забыла надеть юбку
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