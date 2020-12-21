От деда досталось ружье: можно ли его легализовать

Как поступать человеку, если он нашел у себя в хозяйстве не чье-то бесхозное оружие, а предмет арсенала, который ранее принадлежал его предку, например, отцу или деду. Оружие – материя сложная. Так что следует сразу отметить, что легализовать найденное или доставшее от родственника по наследству оружие будет совсем не просто. К сожалению, ответственные органы достаточно неохотно идут на встречу гражданам именно по этому вопросу. Во многом по причине того, что они скованы в своих действиях откровенно устаревшим законодательством в данной области. В итоге у гражданина есть два способа получить права на оружие.
Способ первый – получение прав через признание бесхозной вещью
Получить оружие по наследству будет не просто. /Фото: Яндекс.Новости.
Данный способ сложный, но невозможный. В первую очередь оружие следует сдать правоохранителям при помощи стандартной процедуры изъятия. Трогать оружие в этот момент нельзя. После того, как его изымут, следует обратиться в ЛРО с заявлением с просьбой признать конкретный предмет арсенала – бесхозной вещью, а затем в соответствии статьями 225 и 228 ГК РФ, заявит на «дедушкино ружьишко» свои права собственности. При этом хорошо, если к этому моменту уже будет оформлена лицензия и все необходимые для передачи прав собственности документы. Лучше всего перед судом проконсультироваться с нотариусом.
Сначала можно попытаться признать оружие бесхозной вещью. /Фото: pxhere.com.
Далее останется только суд. Следует отметить, что в таких случаях решения в пользу граждан выносят, но не слишком-то часто. Особенно, если на дедушкино оружие не сохранилось никаких документов. Если же они все-таки есть, то проще пойти иным путем.
Способ второй – подтверждение «наследства»
Трогать оружие до изъятия - нельзя. /Фото: ВКонтакте.
Данный способ намного проще первого, правда реализовать его можно лишь в том случае, если остались какие-либо документы, подтверждающие официальный факт владения данным оружием кем-то из предков. Если оружие было именно найдено, то сначала придется пройти стандартную процедуру фотофиксации места его нахождения. Следует помнить, что трогать оружие до момента завершения всех процедур запрещено. В противном случае можно получить штраф за незаконное хранение. Сотрудники органов изымут оружие, а взамен должны будут оставить протокол.
В концовке вопрос будет решаться через суд. /Фото: oficery.ru.
После того, как предмет арсенала будет изъят сотрудниками государственных структур, необходимо написать заявление в ЛРО и сообщить в нем о том, что данный «ствол» ранее был официально зарегистрирован на вашего родственника. После этого пишется еще одно заявление с просьбой передачи предмета в собственность. Данное прошение запустит процедуру проверки прошлых хозяев и истории оружия, в рамках которой рекомендуется предъявить все оставшиеся документы. После завершения экспертизы должен будет пройти суд, на котором решится судьба наследственного предмета: утилизация или передача новому собственнику. В последнем случае останется только заплатить установленную пошлину.
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