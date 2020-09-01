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Главные ошибки при консервации огурцов, из-за которых белеет рассол в банках

Любители домашних консерваций из огурцов часто интересуются, как сделать рассол прозрачным и легким на вкус, чтобы при подаче на стол сами овощи были не только вкусными, но и аппетитными на вид.
Ошибки при консервации огурцов, из-за которых белеет рассол в банках
Отвечаем: на самом деле к этому вопросу нужно подходить комплексно. Ведь белый налет и неприятный вкус — это результат множественных ошибок кулинара. А чтобы такого впредь не повторилось, давай рассмотрим их все.

КАК СДЕЛАТЬ РАССОЛ


Причина 1. Герметичность.


Белый налет обязательно появится, если в банку с закатанными огурцами попадет хотя бы небольшое количество воздуха. Для белой плесени этого достаточно, чтобы испортить всё блюдо. Итак, хороший хозяин должен быть уверен, что:

качество крышек достаточно хорошее и они точно не пропускают воздух; с горловиной банки всё в порядке, она без сколов; закаточный ключ исправен.
Это самые базовые моменты, в которых, тем не менее, ты должен быть уверен.

Причина 2. Стерильность.


Здесь всё просто. Тара и крышки должны быть хорошо простерилизованными. Огурцы — вымытыми. Иначе в консервации могут появиться и размножиться вредные микроорганизмы, которые всё испортят.

Способ 1. Крышки от банок брось в кипяток и держи их там не меньше 5 минут. Сами же банки наполни чистой водой на четверть и поставь в микроволновку на максимальную мощность на 3–5 минут.


Способ 2. Наполни кастрюлю водой до половины и дай ей закипеть. Брось туда крышки. Сверху положи дуршлаг или хорошее сито, а на него взгромозди банки горлышком вниз. Маленькие банки простерилизуй таким образом 6–8 минут, а большие трехлитровые около 25–30 минут.

Способ 3. Положи в холодную духовку банки и крышки без резинок (чтобы не расплавить). Выставь температуру 110 градусов и держи банки в духовке около 20 минут. Их объем не важен. После этого дай таре остыть несколько минут, чтобы стекло впоследствии не лопнуло.

Причина 3. Условия хранения.


Температура хранения консервации от 0 градусов до 7 градусов. В домашних условиях банки точно простоят дня 3. Затем есть большой риск того, что продукт испортится.

Причина 4. «Химозность» огурцов.


Наличие химических удобрений в почве не самым лучшим образом сказывается на растении. Что уж говорить о консервации: именно нитраты могут дать блюду белую пленку на поверхности. В любом случае мы не рекомендуем употреблять такие продукты в пищу. Однако огурцы с белой пленкой можно употребить (при большом желании), если:

огурцы видно сквозь белую жидкость;
крышка на банке не вздулась;
от начала помутнения прошло меньше 3 дней;
у огурцов запах рассола, а не неприятная вонь.
Такие огурцы нужно хорошенько вымыть и использовать как ингредиент, например, солянки.

Итог. Рекомендации


Тщательно мой продукты перед консервацией.
Используй максимально натуральные огурцы, выращенные без химикатов.
Придерживайся рецепта, не нужно добавлять или убавлять ингредиенты по своему желанию.
Не используй йодированную соль.
Бери только стерильную и целую посуду. То же касается и крышек с ключом.
Рассол должен прокипеть дважды. А уксус добавляй в самом конце.

Надеемся, наши советы помогут тебе не натворить ошибок и все твои начинания пройдут успешно.
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