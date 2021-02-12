10 известных братьев, которые добились успехов в общем деле и прославились

1. Братья Гримм, Якоб и Вильгельм

Братья Гримм

Сборники сказок братьев Гримм уже при их жизни пользовались огромной популярностью

2. Братья Гонкур, Эдмон и Жюль

Братья Гонкур

Ежегодная премия имени братьев Гонкур

3. Братья Люмьер, Огюст и Луи

Братья Люмьер

Синематограф

Братья Люмьер

4. Братья Райт, Уилбер и Орвил

Братья Райт

Сами братья Райт в рамках испытаний совершали сотни вылетов

5. Братья Стругацкие, Аркадий и Борис

Братья Стругацкие

По профессии Аркадий Стругацкий был переводчиком с японского и английского, Борис - астрономом