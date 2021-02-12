10 известных братьев, которые добились успехов в общем деле и прославились

Для того, кто занят делом всей жизни, едва ли может найтись что-то более важное, чем надежный партнер и соратник. И ведь бывает, что таким человеком оказывается родной брат – тот, кто знаком всю жизнь, кого считаешь в некотором смысле продолжением себя. Удачное сотрудничество двух братьев встречается не так редко, но вот те из них, чьи имена, пожалуй, знакомы каждому. Их жизни складывались по-разному, но во всех историях можно уловить общие черты.
1. Братья Гримм, Якоб и Вильгельм
Братья Гримм
Братья Гримм росли в семье, где многое строилось вокруг религии. Прадед был теологом-кальвинистом, дед – священником. Но главную, пожалуй, роль в обучении будущих основателей германской филологии сыграла их тетка, Юлиана Шарлотта Гримм, в замужестве Шлеммер. Овдовев в 50 лет, она приняла самое живое участие в воспитании только что родившегося племянника Якоба (в 1785 году), а за ним и Вильгельма (в 1786 году). Всего в семье было девять братьев и сестер, трое из них умерли в младенчестве.
Тетушка Юлиана, как дочь священника, опиралась на Библию, обучая мальчиков, но кроме этого она высоко ценила немецкий фольклор, став той самой «Ариной Родионовной», что познакомила воспитанников с миром сказок и навсегда заразила их интересом к этой форме творчества. Да и любовь к учебе, которой до конца жизни отличались братья Гримм, возникла во многом благодаря тете.
Сборники сказок братьев Гримм уже при их жизни пользовались огромной популярностью
Якоб и Вильгельм известны прежде всего как собиратели фольклора, исследователи народного творчества. Сборники народных сказок, составленные братьями Гримм, создавались по рассказам жителей разных немецких провинций. Главным же делом братьев Гримм была лингвистика. Уже в пожилом возрасте они занялись составлением первого словаря немецкого языка, но не закончили работу. Якоб, переживший брата на четыре года, успел завершить букву «Е» и умер за письменным столом. Произошло это в 1863 году.
2. Братья Гонкур, Эдмон и Жюль
Братья Гонкур
Этот тандем французских литераторов не только обогатил мировую литературу. Имя Гонкуров дало название самой престижной премии, которую только может получить писатель в этой стране.
Эдмон родился в 1822 году в семье провинциальных дворян; Жюль появился на свет спустя восемь лет.
Несмотря на разницу в возрасте, братья с детства были неразлучны, у них нашлись не только общие интересы, но и обнаружилось совпадение во вкусах, наклонностях, темпераментах. Главной страстью обоих было искусство. Поначалу братья Гонкуры пробовали себя в живописи – не просто тренируя умение держать кисть в руке, но и глубоко изучая все, что касалось этого вида искусства. Увлечение живописью перекликалось с другой страстью – коллекционированием художественных произведений и разных редких диковинок.
Ежегодная премия имени братьев Гонкур
В собственных сочинениях Гонкуры использовали импрессионистский стиль – в центре внимания оказывались не мысли персонажей, а передача ощущений. Они заложили основы натурализма – одной из разновидностей реализма, когда факты изображаются бесстрастно, как при проведении научного опыта. Сами Гонкуры называли свой литературный стиль «клиническим письмом» - таким, что обнажает скрытые стороны внутренней жизни человека.
Эдмон и Жюль полностью принадлежали литературе. Даже дневник братьев, который они вели вместе, представляет собой литературное произведение, полное беспрерывных тонких наблюдений, исторического материала для последующих поколений. Эдмон пережил брата на двадцать шесть лет, по его завещанию было создано «Общество братьев Гонкур», а в 1903 году состоялось первое вручение Гонкуровской премии.
3. Братья Люмьер, Огюст и Луи
Братья Люмьер
Огюст и Луи Люмьеры – родоначальники кино. Как часто бывает в успешных и долговременных творческих союзах, один из братьев занимался непосредственно изобретениями и технической стороной дела, другой взял на себя роль организатора и менеджера. Знаменитый аппарат под названием «Синематограф» придумал и создал Луи. Стремление конструировать и создавать что-то ранее не виданное возникло не на ровном месте, братья работали вместе с отцом – Антуаном Люмьером, занимаясь производством фотопластинок. Отец был художником и увлекался новым и модным для того времени видом изобразительного искусства – фотографией.
Синематограф
К тому времени, как появился «Синематограф», уже существовали похожие изобретения, например, кинетоскоп Эдисона, который, правда, был предназначен для индивидуального просмотра. Братья Люмьер опирались на уже существующие в этой сфере изобретения. Первый публичный сеанс состоялся 22 марта 1895 года, а спустя девять месяцев, 28 декабря, прошел знаменитый показ фильмов в кафе на бульваре Капуцинок. Эта дата считается днем рождения кино.
Братья Люмьер
Братья Люмьер сняли несколько десятков фильмов – длительность каждого не превышает одной минуты. На создании синематографа Луи Люмьер не остановился, запатентовав в 1903 году способ получения цветной фотографии.
4. Братья Райт, Уилбер и Орвил
Братья Райт
Братьям Райт, по самому распространенному мнению, принадлежит первенство в создании летающего аппарата тяжелее воздуха, управляемого человеком. Да и полеты совершали сами изобретатели. Уилбер появился на свет в 1867 году, Орвил – спустя четыре года. Кроме них, в семье было еще пятеро детей. Отец, священник, однажды подарил Уилберу и Орвилу игрушечный «вертолет» - устройство из бумаги и бамбука, которое могло летать. Игрушка очень понравилась братьям, ею занимались, пока не сломали, а сломав, поставили себе цель сделать новую и сделали.
Сами братья Райт в рамках испытаний совершали сотни вылетов
Орвил прервал обучение в школе довольно рано, а вот Уилбер планировал идти в университет, но помешал случай. В юности старший из братьев Райт получил травму, вследствие чего лишился передних зубов, а потому замкнулся, отказался от поездки в университет и стал работать вместе с Орвилом. Поначалу это был издательский бизнес, и братья даже изобрели печатный пресс, но потом Райты занялись тем, что вошло в моду и набирало обороты – продажей и ремонтом велосипедов. Со временем Орвил и Уилбер начали и их производство.
Но мечта о полетах, которая появилась еще в детстве благодаря подарку отца, братьев не оставляла. В своей мастерской они ставили опыты, которые должны были привести к полетам человека на управляемом летательном аппарате, и в итоге это удалось сделать.
5. Братья Стругацкие, Аркадий и Борис
Братья Стругацкие
Старший брат, Аркадий, начинал литературную деятельность еще до войны. Воспитание и заложенные семьей ценности только способствовали этому увлечению: отец, Натан Залманович, был редактором газеты, а в Ленинграде, куда переехала семья из Батуми, - научным сотрудником Русского музея, мать, Александра Литвинчева, была учительницей русского языка и литературы.
Зимой 1942 года отец со старшим сыном предприняли попытку выбраться по «дороге жизни» из осажденного Ленинграда, где оставались мать и маленький Борис. Натан Стругацкий умер, сильно пострадав от переохлаждения. Аркадию удалось в 1943 году вывезти брата и мать из города.
В начале пятидесятых и Борис взялся за литературное творчество. Писательство было для обоих увлечением, они много обсуждали свои идеи, а в 1958 году выпустили в свет первое совместное произведение – рассказ, позже переработанный в повесть, под названием «Извне», он был опубликован в журнале «Техника – молодежи». Первая книга Стругацких – «Страна багровых туч» - была напечатана в 1959 году.
По профессии Аркадий Стругацкий был переводчиком с японского и английского, Борис - астрономом
Работали, создавая на страницах произведений «Мир Полудня» - такую действительность, в которой сами хотели бы жить. Первые повести и рассказы были утопиями, но позже Стругацкие меняли свой стиль, в их книгах появлялось все больше сатиры. Многие произведения вообще не были напечатаны до начала девяностых и даже двухтысячных, и часто братья осознанно шли на работу «в стол», как в случае с философским романом «Град обреченный».
Аркадий Стругацкий умер в 1991 году; Борис пережил брата на двадцать один год. Среди множества произведений Стругацких есть несколько таких, что были написаны братьями по отдельности – чаще всего под псевдонимами. Аркадий подписывался как «С. Ярославцев», Борис – как «С. Витицкий».
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