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Тайна маленькой героини с картины Ренуара «Девочка с кошкой»


Тайна маленькой героини с картины Ренуара «Девочка с кошкой»

Один из самых знаменитых художников написал множество женских портретов, которые уже больше века притягивают внимание любителей искусства и находятся в коллекциях лучших музеев мира. Таким же магнетическим является портрет Жюли Мане «Девочка с кошкой».

Биография Ренуара


Пьер Огюст Ренуар родился в Лиможе 25 февраля 1841 года. С детства будущий художник вынужден был подрабатывать в фарфоровой мастерской. В 1862 году Ренуар поступил в Школу изящных искусств при Академии художеств, где познакомился с Моне. С последним Ренуара впоследствии связывала крепкая дружба и работа в едином направлении в искусстве (импрессионизм).
Пьер Огюст Ренуар

Пьер Огюст Ренуар

Ренуар и Моне в паре изучали художественную сторону такого природного явления, как отражение воды и разработали собственную технику изображения этого феномена с помощью легких мазков. Первое признание Ренуар получил в 1874 году на первой большой выставке у Надара, где он был отмечен как портретист. Далее его ожидали творчески насыщенные поездки в Алжир и Италию. На закате жизни, который он провел на Юге Франции, будучи парализованным, он просил вкладывать ему в руку кисть, чтобы он продолжал писать. Такими же были его последние слова с требованием дать ему палитру и краски.

Ренуар тяготел к жанру портрета, написав множество женских портретов красавиц. Еще в Аржантёе, изучая отражение в воде, художник заменил прорисованную линию легкими мазками. И этот же прием он использовал не только в пейзажах, но и в женских портретах. Ренуару удалось создать действительно новое видение женщины, заставляя свет играть на лице и одежде. До конца своей жизни Ренуар искал женщин-моделей. Одной из них стала молодая девушка, ставшая героиней портрета «Девочка с кошкой».
Фрагменты

Фрагменты

 

История создания портрета


На картине «Девочка с кошкой» изображена девятилетняя племянница Эдуарда Мане, дочь его родного брата Эжена и художницы Берты Моризо. Родители Жюли знали Ренуара много лет и их дружба стала еще более крепкой во второй половине 1880-х годов. Восхищение талантом художника и многолетнее знакомство с ним убедили чету заказать портрет их дочери Жюли в 1887 году. Вглядевшись в ребенка, Ренуар подметил изюминку девочки - невероятно добрые и глубокие глаза маленькой Жюли. Достаточно посмотреть, как «улыбается», жмурясь от удовольствия, кошка в ее ласковых руках. Кажется, будто в момент позирования она мурлычет в знак благодарности своей маленькой хозяйке. Героиня держит кота на коленях. Пьер имел особую любовь к этим животным, многие его работы - это портреты с различными кошками. На сегодняшний день известно как минимум четыре подготовительных рисунка к картине. Сделав несколько вариантов различных позиций модели, Ренуар быстро определился с окончательной композицией.
Портреты Эжен Мане и Берта Моризо

Портреты Эжен Мане и Берта Моризо

Художник изобразил девушку сидящей в большом кресле. На ней надето белое платьице с дорогой золотой отделкой на груди и рукавах. Круглое детское лицо смотрит слегка в сторону, при этом взгляд не направлен на зрителя. Жюли вспоминала этот процесс так: Ренуар писал этот портрет, по ее словам, «небольшими участками, что было необычно для него. Когда Дега увидел портрет, он высказался не очень положительно: "Изображая круглые лица, Ренуар будто рисует цветочные горшки"». Надо сказать, что этот новый виток в творчество Ренуара, характеризующийся особым вниманием к линии и рисунку и использованием ярких цветов, расстроило многих его близких друзей. Но главное, что портрет очень понравился родителям Жюли.

Личность героини


Жюли Мане (14 ноября 1878 г. - 14 июля 1966 г.) впоследствии стала французской художницей, моделью и коллекционером произведений искусства. Портрет Жюли Мане была для девочки первой работой в качестве модели Ренуару. Однако это был не единственный раз, когда она позировала ему. Ренуар написал ее портрет и в подростковом возрасте в 1894 году. Также Жюли Мане появляется на нескольких картинах ее матери, художницы Берты Моризо, позировала и для других художников импрессионистов, в том числе ее дяде, Эдуарду Мане.
Жюли Мане

Жюли Мане

Единственный, желанный и любимый ребенок в семье, родившийся в творческой среде художников, девочка к тому же выросла в кругу импрессионистов. Близкие друзья и единомышленники пары ее родителей, в том числе Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Клод Моне, Стефан Малларме, впоследствии стали ее наставниками и близкими друзьями.
И вдруг эту полную красок и яркости жизнь омрачила череда трагедий... Сначала заболел и умер отец — это случилось незадолго до того, как в 15 лет Жюли начала вести дневник, ставший для нее спасением от одиночества и депрессии. В марте 1895-го скончалась ее любимая матушка. Спустя три года на нее обрушилась еще одна беда — внезапная смерть ее опекуна Стефана Малларме. Отражение печальных событий в семье и увлекательные беседы об искусстве со знаменитыми друзьями семьи отразились в опубликованном дневнике девочки «Расти вместе с импрессионистами», благодаря которому Жюли получила особую известность. Он дает очень явное представление о жизни французских художников, а также о государственном визите царя Николая II в 1896 году в Париж. Примечательно, что ее откровенные письма проливают свет на личные взгляды Ренуара о патриотизме и антисемитизме. В мае 1900 года Жюли вышла замуж за живописца и гравера Эрнеста Руара, отца и сына художника Анри Руара. Интересно, что свадьба была двойной церемонией, на которой двоюродная сестра Жюли Дженин Гобиллар в тот же день вышла замуж за Пола Валери. В браке Жюли и Эрнеста родилось трое детей: Жюльен (род. 1901 г.), Клемент (1906 г.р.) и Денис (1908 г.р.).
Дневник Жюли Мане

Дневник Жюли Мане

Таким образом, работа «Девочка с кошкой» относится к новому периоду творчества мастера, включающему переосмысление своего творческого пути. Поездка в Италию и знакомство с Ренессансом открыли для Ренуара новые техники живописи (виртуозные творения Энгра, характерные четкими линиями рисунка). Ренуар увидел в них красоту подлинного искусства. Портрет Жюли Мане - великолепный пример исследований и новшеств Ренуара того времени. Картина также успешна в чувствительности и привязанности, которые художник отразил в отношениях героини и кошки. Картина ныне находится в Музее Орсе в Париже.

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Тайна маленькой героини с картины Ренуара «Девочка с кошкой»

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