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Вечный фонарик из пластиковой бутылки, и еще 5 вариантов ее необычного применения


Из одной пластиковой бутылки можно сделать массу всего полезного.

Из одной пластиковой бутылки можно сделать массу всего полезного.

Даже обычные вещи способны удивлять. Главное знать, как правильно их использовать и на что они способны.

1. Вечный фонарик


Простая смесь, которая может удивить. /Фото: youtube.com

Простая смесь, которая может удивить. /Фото: youtube.com

 

Смесь силикатного клея с люминофором может превратиться в очень полезный объект. Для эксперимента понадобятся сухие компоненты и пластиковая бутылка. Смесь люминофора и небольшой доли силикатного клея в пропорции 1 к 1 заливается горячей водой и тщательно размешивается. Горячая вода значительно усиливает свечение люминофора. Если брать с собой на природу или в поход небольшое количество этого вещества и в жидком состоянии нагревать над костром, то смесь можно использовать как альтернативный источник света. Для удобства лучше залить светящуюся жидкость в сухую пластиковую бутылку, которую периодически можно понемногу подогревать. Этот лайфхак можно использовать в качестве вечного фонарика или сигнального маячка.
Идея, которая пригодится всем любителям отдыха на природе. /Фото: youtube.com

Идея, которая пригодится всем любителям отдыха на природе. /Фото: youtube.com

 

Полезный совет: Чтобы усилить свечение, не обязательно подогревать сосуд с люминофором. Достаточно просто некоторое время его сильно потрясти, тогда от трения внутри также повысится температура, а свет станет ярче.

2. Контроль влажности на огороде


Капельный полив и осушение можно осуществлять с помощью пластиковых бутылок. /Фото: avatars.mds.yandex.net

Капельный полив и осушение можно осуществлять с помощью пластиковых бутылок. /Фото: avatars.mds.yandex.net

 

Пластиковая бутылка и несколько губок для мытья посуды с легкостью могут превратиться в отличную систему капельного полива. Ее можно сделать самостоятельно и не тратить при этом лишних денег. Система, созданная по этому лайфхаку универсальная, поскольку при необходимости растение будет получать нужную влагу, а если почва переувлажненная, то губка будет впитывать лишнюю воду. Самодельная система капельного полива позволяет не так часто поливать грядки и даже оставлять их без присмотра летом на несколько дней.

Изготовление начинается с того, что в пластиковой бутылке делаются отверстия в произвольном порядке. Внутри бутылка наполняется нарезанными кубиками губки. Затем нужно просто закопать изобретение в землю рядом с огородной культурой. При засушливой погоде в бутылку наливается вода, которая будет постепенно уходить в почву и подпитывать корни. Если пойдет дождь, то пустая бутылка поможет избавить корни от загнивания и переувлажнения. Для того чтобы система работала, губки нужно время от времени менять.

3. Садовая мебель на скорую руку


Полезное дополнение для зоны отдыха. /Фото: m1.lmcdn.fr

Полезное дополнение для зоны отдыха. /Фото: m1.lmcdn.fr

 

Чтобы не выбрасывать пластиковые бутылки и использовать их для пользы дела, можно сделать с их помощью вполне удобную и практичную садовую мебель. Для этого понадобится основа, которую можно выполнить из сбитых вместе деревянных брусков или металла. Затем с помощью веревки нужно закрепить сверху бутылки, играющие роль сидения и спинки. Основа должна учитывать размеры пластиковых «подушек», то есть промежутки между ними должны быть меньше, чтобы бутылки не проходили.

4. Чистота и порядок


Метла, которую можно использовать очень долго. /Фото: labuda.blog

Метла, которую можно использовать очень долго. /Фото: labuda.blog

 

Пластиковые бутылки могут послужить на благо чистоты. Для этого у них нужно срезать дно, а боковые части нарезать на мелкие полосы. Затем несколько таких бутылок скрепляются вместе, а их горлышки нагреваются над огнем, чтобы получилась единая основа. Полученную метлу остается только закрепить на деревянную палку и можно с комфортом убирать осенние листья или крупный мусор на дороге или дачном участке.

5. Самодельная мышеловка


Борьба с грызунами часто выматывает, но не с такой мышеловкой. /Фото: d11-a.sdn.cz

Борьба с грызунами часто выматывает, но не с такой мышеловкой. /Фото: d11-a.sdn.cz

 

Если в домашнем хозяйстве появилась мышь, то пытаться избавиться от нее химикатами — не лучшая идея. Этим можно нанести вред себе, почве или другим питомцам на территории дома. Гораздо проще и безопаснее бороться с надоедливым грызуном с помощью мышеловки, которую можно сделать самостоятельно, используя пластиковую бутылку. При этом мышь не придется убивать, ведь мышеловка направленна на поимку живого грызуна. Помимо пластиковой бутылки для изготовления полезного устройства понадобится небольшая деревянная доска и брус, стальная проволока, парочка саморезов или гвоздей.
Мышь не сможет выбраться. /Фото: youtu.be/Y6GIg2aBfF4

Мышь не сможет выбраться. /Фото: youtu.be/Y6GIg2aBfF4

 

Сначала нужно сделать сквозное отверстие в обеих сторонах бутылки, расположив его в нескольких сантиметрах от середины, ближе к горлышку. Прокол нужно сделать стальной проволокой или спицей, края которой нужно согнуть, чтобы зафиксировать на месте. Желательно, чтобы свободные края проволоки были опущены ниже бутылки, находящейся в горизонтальном положении, на 5 см. Нижний конец проволоки следует загнуть петлей, оставляя между стенками бутылки и деревянной доской 2-3 см. Для закрепления проволоки на доске используются саморезы или гвозди. Главный принцип работы мышеловки заключается в том, что пока мышь не забежала внутрь, горлышко бутылки должно смотреть вверх, а ее дно опираться на доску.

Посредством дополнительного кусочка проволоки внутри бутылки фиксируется приманка. Рядом с горлышком бутылки устанавливается деревянный брусок, находящийся немного ниже отверстия. По нему мышь может попасть внутрь бутылки, но когда та наклонится, вход будет заблокирован бруском.

6. Лодка


Плавательное средство, за которое не нужно отдавать больших денег. /Фото: xshouyi.com

Плавательное средство, за которое не нужно отдавать больших денег. /Фото: xshouyi.com

 

Еще одно удивительное изобретение из пластиковых бутылок — лодка. Правда тут понадобится значительное их количество. Пластик — отличный материал, который хорошо удерживается наплаву, главное позаботиться о том, чтобы края бутылок плотно прилегали друг к другу. Для скрепления можно использовать клей.

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Вечный фонарик из пластиковой бутылки, и еще 5 вариантов ее необычного применения

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