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Загадки европейских болотных мумий: казненные преступники или принесенные в жертву нечестивцы?


Мумия *человека из Толлунда*

Мумия *человека из Толлунда*


С древнейших времен болота считались обиталищем нечисти, с ними было связано множество легенд, ритуалов и поверий. В торфяных болотах Европы найдено около 2 тысяч мумий, которые были погребены сотни лет назад и сохранились до наших дней. На большинстве из них видны следы насильственной смерти и пыток. До сих пор остается загадкой, почему тела людей не предали земле – было ли это позорным средством казни для преступников или бедолаг принесли в жертву богам?






Возраст мумии человека из Толлунда – больше 2 000 лет

Возраст мумии человека из Толлунда – больше 2 000 лет



Традиции искусственного бальзамирования существовали с древних времен у многих народов мира. Самыми известными являются египетские мумии. Однако мумификация может происходить и естественным путем. Торфяные болота – идеальная среда для сохранности мумий. Мох сфагнум и продукты его разложения, в частности гумусовая кислота, способствуют естественному бальзамированию тел. Эти кислоты убивают гнилостных бактерий и оказывают дубильное действие на мягкие ткани. Благодаря этому, а также холодному климату и тому, что в торф не проникает кислород, происходит мумификация.






Толлундский человек

Толлундский человек



Первая находка в торфянике зафиксирована в 1791 г., первые фотографии сделали в 1871 г.

, однако предметом общественного внимания болотные мумии стали в середине ХХ в. В 1950 г. двое датских крестьян добывали торф в болоте и обнаружили труп, который они приняли за тело школьника, пропавшего год назад. Однако оказалось, что «человек из Толлунда», как прозвали находку, скончался в IV в. до н.э. Вокруг шеи мужчины была затянута петля из плетеного кожаного шнура – он умер от удушения. Это самая хорошо сохранившаяся мумия эпохи железного века: уцелели внутренние органы, на лице даже видна щетина и морщины.






Самая известная из болотных мумий – толлундский человек

Самая известная из болотных мумий – толлундский человек



В 1952 г. в Дании в болотной трясине нашли несколько мумифицированных тел. Лучше всего сохранился мужчина, которого прозвали «человеком из Граубалле». Ему было около 30 лет, на шее видна глубокая рана. Несмотря на то, что тело находилось в болоте около 2 тысяч лет, даже черты его лица вполне распознаваемы. В 1984 г. в болоте Линдоу обнаружили тело человека, погибшего около 2 тысяч лет назад. Ученым удалось установить возраст мужчины, его группу крови и даже состав его последней трапезы. Хорошо сохранились волосы и кожный покров. На теле были заметны следы ударов, череп проломлен топором, горло перерезано.






Загадки европейских болотных мумий: казненные преступники или принесенные в жертву нечестивцы?

*Человек из Граубалле*



Еще одна находка – «женщина из Эллинга». Под ее косами на затылке отчетливо видна глубоко вдавленная перевернутая буква V – очевидно, она тоже приняла мученическую смерть. Так же, как и подросток, тело которого нашли в болоте в Нижней Саксонии. Он был связан, на шее заметны следы от ножевых ранений. У некоторых мумий отрублены конечности, изуродованы лица и т.п. За что же так жестоко казнили людей в древности?






Загадки европейских болотных мумий: казненные преступники или принесенные в жертву нечестивцы?

*Человек из Линдоу*



По этому поводу споры ученых продолжаются до сих пор. Одна из версий – этих людей принесли в жертву духам болот. Эти места издревле считались связанными с потусторонним миром, поэтому версию ритуальных жертвоприношений отметать не стоит. У некоторых жертв были физические недостатки: короткие конечности, шесть пальцев и т.д. Возможно, таких людей приносили в жертву, так как считали их отвергнутыми богами. В ирландских болотах найдено около 80 тел, большинство из которых погребены вдоль границ. Ученые объясняют это тем, что это было подношение богам и залог успешного правления.






Загадки европейских болотных мумий: казненные преступники или принесенные в жертву нечестивцы?

*Женщина из Эллинга*



Также есть версия о том, что таким образом наказывали нечестивцев. Римский историк Тацит писал: «Предателей и перебежчиков они вешают на деревьях, трусов и оплошавших в бою, а также обесчестивших свое тело – топят в грязи и болоте, забрасывая поверх валежником». Вполне возможно, что в болотах хоронили людей, нарушавших общественные законы или табу. До сих пор ученые не могут прийти к единому мнению по этому вопросу.






Мумия *человека из Толлунда*

Мумия *человека из Толлунда*



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