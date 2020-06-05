Тайны Российской Империи: Кто среди русских сегодня носит иудейские фамилии. Потомки евреев, живших в Российской империи в XIX веке, могут многое узнать об истории своей семьи из собственной фамилии. Может показаться странным, но такие типичные фамилии, как Поляков или Портнов, с большой долей вероятности имеют еврейское прошлое. И обусловлен этот факт историческими событиями, которые происходили в то время в России.

Присвоение евреям фамилий на рубеже XVIII–XIX столетий

По итогам трех разделов Речи Посполитой и присоединении к России Грузии и Крыма в составе империи оказались обширные территории, где проживало много евреев. Примерно в то же время, в конце XVIII — начале XIX века, европейские государства одно за другим стали обязывать еврейское население принимать наследственные фамилии. В Австрийской империи соответствующий директивный документ вышел в 1787 году, во Франции — в 1808-м, в Пруссии — в 1812-м.

Евреям Российской империи обзавестись фамилиями предписывало «Положение о евреях» от 9 декабря 1804 года. В 1850 году его дополнил закон, запрещавший менять фамилию даже при смене вероисповедания.

Борис Дубров. «Клезмеры»

На момент принятия «Положения…» у большинства евреев Российской империи не было фамилий, хотя некоторые семьи обладали ими с XIV–XV веков.

Согласно соображениям Г. Р. Державина, служившего министром юстиции до осени 1803 года, евреям надлежало присваивать русские либо «малоросские», то есть украинские и белорусские фамилии. Им полагалось быть смысловыми. Так, человека со взрывным, неуравновешенным характером, потенциального смутьяна следовало назвать Диким.

Присвоением фамилий занимались отчасти сами еврейские общины, отчасти имперские чиновники. В последнем случае многое зависело от минутного настроения чиновника и его любви к деньгам. Поскупившийся на взятку рисковал оставить детям и внукам в наследство неблагозвучную или попросту смешную фамилию.

Старинные еврейские фамилии и производные от них

Как в России, так и во всем мире широко распространены фамилии, образованные от названий сословий священнослужителей: коэнов и левитов. Древнейшие еврейские фамилии Коэн и Леви имеют множество модификаций. Например, Кац, Коган, Коген, Кан и Кон; Левит, Левенсон, Левинсон, Левитан.

При массовом присвоении фамилий корень иногда дополнялся окончанием в зависимости от того, где человек жил. Так, литовский Леви или Левит мог стать Левитасом, белорусский или украинский – Левитой или Левинским, российский — Левиным. По тому же принципу образовались фамилии Каганович и Коганович, Когановский, Коганов и Каганский.

Меламед (учитель) ведет урок в хедере — начальной школе

Предок художника Марка Шагала, возможно, был служкой в синагоге: эта фамилия образована от слов «сган леви» – «помощник левита». Кац и Каждан – фамилии-аббревиатуры, означающие «праведный коэн» и «коэны — посланники Милосердного».

С XIV века известны фамилии Лурье (русифицированный вариант — Лурьев), Раппопорт (Раппапорт, Ропопорт), Шапиро (Шпиро). Они часто встречаются в России. Однако первая из них восходит к названию либо итальянского города Лориа, либо французского города Луар-сюр-Рон, а вторая образовалась, когда почтенные португальские семейства Рапа и Порто породнились через брак.

Фамилии по роду занятий

Многочисленная группа не столь древних фамилий связана с профессиями. Их часто закрепляли за евреями в конце XVIII —первой половине XIX столетия, причем как образуя от слов на идиш или иврите, так и в «местных» вариантах.

Так, меламед — учитель, знакомивший детей с Торой, — мог стать и Меламедом, и Учителем. Портной мог получить фамилию Портной или Портнов — либо Шнайдер, Шнейдер; в Царстве Польском, вошедшем в состав Российской империи в 1815 году, — Кравец; в Бессарабской губернии — Кройтором.

Борис Дубров. «У портного»

Современные Клезмеры, Клейзмеры, Клезмерские, Клезмеровичи — потомки тех, кто сочинял и играл музыку в традиционном еврейском стиле клезмер, сейчас переживающем взлет популярности во всем мире.

Рыбаков может оказаться прапраправнуком еврейского бедняка, удившего рыбу на продажу. А предок Глезерова был стекольных дел мастером («глезер» на идиш — «стекольщик»). Не приходится долго гадать и о том, чем занимался прапрадед Скорняка или Кушнера (тоже «скорняк», но, опять же, на идиш).

Фамилии, данные по географическим названиям

Нередки и фамилии, образованные от топонимов. Так же, как в предыдущих случаях, они бывают либо полностью еврейскими, либо с добавлением «местного» (русского, польского и т. д.) фамильного суффикса или окончания.

Логично, что фамилии Могилевер или Могилевский, Варшавер или Варшавский, Свердлин или Свердлов чаще давались не жителям Могилева, Варшавы либо белорусской деревушки Свердлы, а выходцам из этих мест там, где они осели.

Горские евреи

Человек, приехавший из Польши, мог получить фамилию Поляк или звучащую абсолютно по-русски Поляков; переселившийся из Германии — Немец или Немцов.

В Бессарабии при образовании фамилий иногда употреблялся суффикс «ан/ян». Соответственно, Рашкован — это уроженец местечка Рашков (село Вадул-Рашков в современной Молдавии).

Фамилии, образованные от имен собственных

Фамилии, которые филологи называют патронимическими и матронимическими, давались по имени одного из родителей.

Абрамович (Абрамов, Абраменко) буквально означает «сын Абрама». «Рубинчик» — это «сын Рубина», а не «маленький драгоценный камень». Фамилия Мандельштам образована от имени Мандель и слова «штам» («ствол»).

Бухарские евреи

Ривкины, Блюмкины и Блюменсоны, Чернины, Мирчины и Миркины — потомки женщин, носивших имена Ривка (Ревекка), Блюма, Черна, Мира. Фамилии Белкин и Брошкин могут происходить не только от русских слов «белка» и «брошка», но и от еврейских имен Бейла и Броха.

Фамилии-«характеристики» и фамилии-«украшения»

Многие еврейские фамилии скорее напоминают прозвища и, даже если те, кто их придумал, никогда не читали трудов Державина, даны в полном согласии с заветами поэта-министра.

Фамилии Шварц и Черняк, идентичные по значению, присваивали смуглым брюнетам. Вайс и Беленький — наоборот, бледнокожим блондинам. На яркие особенности внешности или характера указывают такие фамилии, как Горбатый или Мудрик. Сусид по-украински означает попросту «сосед».

Евреи российские

Толкование некоторых фамилий допускает разночтения. Выгодским могли назвать и того, кто не склонен упускать свою выгоду, и уроженца села Выгода. Чижиком — и человека, напоминающего птицу, и сына женщины по имени Чижа, и выходца из села Чижевщина.

В особом ряду — составные фамилии на немецком или идиш: «орнаментальные», они же «декоративные». Гольденберг («золотая гора»), Розенштейн («розовый камень»), Файнблюм («красивый цветок») — за такую роскошь чиновник подчас мог запросить немалую сумму.

Ученики хедера.

Горские и бухарские евреи не имели фамилий до присоединения к Российской империи в 1860-х годах Кавказа и территорий Средней Азии. Тем и другим русские чиновники охотно давали фамилии, оканчивающиеся на «-ов» и «-ев», например Юсупов и Ибрагимов.

Однако лишь у горских евреев существуют фамилии, образованные от библейских имен в сугубо местном звучании, такие как Манахимов (от имени Менахем) или Авшарумов (от имени Авессалом (Авшалом на иврите). Особенность фамилий бухарских евреев в том, что многие из них образованы от «лакабов» — смысловых прозвищ. Фамилия Кусаев происходит от лакаба, означающего «безбородый», Хундиев — от лакаба, который переводится как «выходец из Индии».

Россия завоевала евреев, присоединяя к себе различные территории.

Большинство крымчаков (крымских евреев) и грузинских евреев обладали фамилиями до присоединения к Российской империи Крыма в 1783 году и Грузии в 1801-м.

У крымчаков наряду со старинными фамилиями на иврите — Леви, Ачкинази (Ашкенази), Коген — распространены фамилии на ладино, языке испанских евреев, — Пиастро, Анджель, Ломброзо — и фамилии турецкого происхождения: Кокоз, Таукчи, Пенерджи.

Фамилии грузинских евреев в основном образуются так же, как грузинские, даже если происходят от библейских имен: Исхакашвили, Хананашвили.